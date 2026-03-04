Ce petit veinard reçoit son Galaxy S26 Ultra précommandé avec une semaine d’avance

Les livraisons de Galaxy S26 peuvent arriver avant la date officielle de sortie des smartphones de Samsung si vous avez précommandé.

galaxy s26 ultra
Crédit : Boris499 / Reddit

À peine précommandé, déjà reçu. Samsung a lancé les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra le 25 février dernier, date à laquelle les précommandes ont été ouvertes. La date de sortie officielle des trois smartphones est programmée pour le 6 mars 2026, mais il semble qu'un couac d'expédition et de livraison ait permis à un client de recevoir son appareil avec une semaine d'avance, dès le 27 février.

Il a partagé sur Reddit des photos de son Galaxy S26 Ultra dans le coloris violet, dont il peut donc profiter avant tout le monde. Ce n'est pas la première fois qu'un consommateur a la bonne surprise de récupérer son smartphone avant la date de disponibilité fixée par Samsung, mais avec une semaine entière d'avance, on peut dire que les responsables de cette livraison anticipée ont fait fort sur ce coup.

Le Galaxy S26 Ultra déjà dans les mains d'un heureux client

Dans les réponses à sa publication, on voit de nombreux utilisateurs qui ont vérifié le statut de leur commande pour voir s'ils pouvaient espérer obtenir leur Galaxy S26 plus tôt que prévu, mais cela ne semble être le cas pour aucun d'entre eux. “En 2023, j'ai reçu mon S23 Ultra une semaine avant sa sortie. Il faut dire que je l'avais précommandé juste après la présentation”, témoigne seulement un Redditor.

Plusieurs jours avant la conférence de présentation Galaxy Unpacked, un YouTubeur avait pu acheter un Galaxy S26 Ultra auprès d'un revendeur à Dubaï. Il avait alors fait fuiter le design et les fonctionnalités du smartphone en avant-première, alors que l'annonce n'avait même pas encore eu lieu et presque deux semaines avant la sortie des nouveaux appareils. En tout cas, entre les précommandes qui arrivent en avance et les magasins livrés et qui ouvrent les vannes sans autorisation, la disponibilité des Galaxy S26 semble massive et Samsung ne devrait pas manquer de stock.

En attendant notre test complet des mobiles, nous vous invitons à consulter notre prise en main des Galaxy S26, S6+ et S26 Ultra.


