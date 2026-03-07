Xiaomi S20 : le robot aspirateur est à seulement 86 €, l’offre se termine ce soir !

Xiaomi est le spécialiste des appareils high-tech avec un excellent rapport qualité-prix. Mais à l’occasion du Choice Day AliExpress, le robot aspirateur Xiaomi S20 est à un prix hallucinant. Pour seulement 86 euros, vous pouvez dire adieu à la corvée du passage de l’aspirateur ! Mais attention, il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter.

Xiaomi S20

Ce samedi 7 mars, c’est le dernier jour du Choice Day sur AliExpress. Depuis une semaine, le géant chinois nous a gâté avec de très nombreuses promotions exceptionnelles sur des produits très intéressants. Nous avions déjà parlé ici du Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite disponible pour seulement 86 euros. Et cette fois-ci, c’est un robot aspirateur que vous pouvez vous offrir pour seulement 86 euros !

Le Xiaomi Robot Vacuum S20 est normalement disponible au prix de vente conseillé de 169,99 euros. Mais jusqu’à ce soir, vous pouvez vous l’offrir pour deux fois moins cher. En effet, il est affiché sur AliExpress pour 99 euros. Et en appliquant le code promo SSPHA13, vous avez 13 € de remise supplémentaire dès 99 € d'achat. Il vous revient donc pour seulement 86 € ! Cerise sur le gâteau, l’aspirateur est directement vendu par Xiaomi France. Vous profitez donc de la livraison gratuite et l’aspirateur est envoyé depuis la France.

Pourquoi choisir le robot aspirateur Xiaomi S20 ?

Certes, le robot aspirateur Xiaomi S20 a un tout petit prix. Pour autant, c’est loin d’être un modèle de mauvaise qualité. La marque chinoise propose au contraire un robot aspirateur simple d’utilisation, avec un vrai système de navigation et une puissance suffisante pour l’immense majorité des cas. Il est même équipé d’une serpillère.

Avec une puissance d’aspiration de 5000 Pa associée à une brosse rotative, le Xiaomi S20 pourra nettoyer efficacement vos sols. Et avec son grand bac à poussière de 400 mL, vous pourrez attendre le week-end pour vider votre aspirateur.

Mais le gros point fort de ce modèle à moins de 90 euros, c’est qu’il dispose d’un système de navigation laser LDS. Le robot aspirateur pourra donc entièrement cartographier votre intérieur pour se repérer facilement et ne manquer aucun endroit à nettoyer. Vous pourrez ensuite choisir via l’application les endroits précis que vous souhaitez nettoyer. Avec ses capteurs intégrés, votre aspirateur robot pourra se faufiler dans votre environnement intérieur en limitant les collisions mais aussi en évitant les chutes. En plus, avec sa taille compacte de seulement 32,5 cm, il peut se ranger facilement, même dans un petit intérieur.

Depuis l’application, vous pourrez le contrôler à distance, suivre en temps réel ses actions, programmer des nettoyages en votre absence… Vous pourrez même le guider à la voix via Alexa ou Google Assistant.


