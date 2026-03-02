Ryzen 7 9800X3D : l’excellent processeur gaming d’AMD voit son prix chuter fortement

Le Ryzen 7 9800 X3D perd quasiment 200 € sur son prix grâce à une offre à durée limitée. Le processeur haut de gamme appréciée pour sa polyvalence et notamment par les gamers passe ainsi à un tarif très intéressant.

Voir l'offre sur le Ryzen 7 9800X3D

AliExpress lance une vague de bons plans sur l’ensemble de son site. Les processeurs n’échappent pas à cette opération spéciale. C’est le moment parfait pour vous offrir le Ryzen 7 9800X3D, le processeur haut de gamme d’AMD.

Lancé à 529,90 €, il est actuellement disponible à 338 € grâce à une double promotion. Le processeur est affiché à 378,52 €, ce qui est déjà un bon prix, mais vous pouvez obtenir 40 € de réduction supplémentaire avec le code promo SSPHA40.

Notez que le produit est expédié gratuitement par AliExpress depuis son entrepôt en France, dans un délai de 1 à 4 jours. Vous pouvez par ailleurs bénéficier d'un payement en 4 fois par PayPal.

Voici tous les codes actuellement disponibles dans le cadre de l'opération. Mais attention, ils sont valables pour un nombre limité de stocks.

2 € de remise dès 15 € d'achat : SSPHA02

4 € de remise dès 29 € d'achat : SSPHA04

7 € de remise dès 49 € d'achat : SSPHA 07

9 € de remise dès 69 € d'achat : SSPHA 09

13 € de remise dès 99 € d'achat : SSPHA 13

20 € de remise dès 159 € d'achat : SSPHA 20

25 € de remise dès 209 € d'achat : SSPHA 25

40 € de remise dès 329 € d'achat : SSPHA 40

55 € de remise dès 459 € d'achat : SSPHA55

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

AMD Ryzen 7 9800X3D : l’excellent processeur gaming est à un bon prix

Successeur du Ryzen 7800X3D, lui aussi très populaire sur le segment gaming, le Ryzen 7 9800X3D est actuellement le processeur ultime pour les gamers qui veulent une configuration performante et évolutive pour les années à venir. Grâce à sa polyvalence, il est également parfait pour les créateurs de contenus.

Ce processeur adopte l’architecture Zen 5 d’AMD qu’il associe avec la technologie 3D V-cache qui constitue l’un de ses principaux atouts. Il peut ainsi empiler la mémoire cache sur 3 niveaux, ce qui accélère les performances pour les usages intensifs.

Le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D dispose de 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence boost allant jusqu'à 5,2 GHz. Il dispose d’un gros cache L3 de 96 Mo qui permet de stocker plus de données accessibles directement dans la mémoire, ce qui réduit énormément les temps de latence.