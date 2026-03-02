Le Nothing Phone (4a) dévoile toutes ses couleurs , les voici en images

Nothing va présenter les Phone (4a) et (4a) Pro le 5 mars 2026. En attendant, la marque nous montre à quoi ressemble le modèle standard dans ses différents coloris. De quoi rassurer les adeptes du design si particulier de la firme londonienne.

Nothing Phone (4a)
Le Nothing Phone (4a) / Crédits : Nothing

Ça y est, le Nothing Phone (4a) arrive. Officiellement le 5 mars 2026 à travers un événement organisé par la marque londonienne. Magnanime, elle consent toutefois à nous faire patienter avec des visuels officiels. Nous avions déjà eu un aperçu du Nothing Phone (4a) à la fin du mois de février. Il permettait de constater ce qui a changé au niveau du design par rapport au Nothing Phone (3a) de 2025. Ici, c'est surtout l'occasion de le voir sous ses différentes couleurs.

Lire aussi – On sait quels processeurs équiperont les Nothing Phone (4a), la marque confirme

Avant toute chose, rappelons que l'utilisation de la transparence est toujours de mise au dos de l'appareil. Les formes visibles ne sont pas les mêmes que sur le Phone (3a) où l'on en avait 3 distinctes. Ici, le rendu est plus uniforme et met en valeur l'emplacement de la batterie. En revanche, les capteurs photos se détachent plus qu'avant. Notamment grâce à un ilot en aluminium les partageant en deux.

Le Nothing Phone (4a) se décline en quatre couleurs

Si vous en avez assez des sempiternels noir, blanc et gris quand il s'agit de choisir la couleur de votre futur mobile, réjouissez-vous. Le Nothing Phone (4a) propose du bleu et du rose, en plus du blanc et du noir. Vous pouvez ce que ça donne sur la photo ci-dessous. Force est de constater que c'est le genre de smartphone que l'on n'a pas envie de mettre dans une coque de protection. Du moins pas opaque.

Les coloris du Nothing Phone (4a)
Les coloris du Nothing Phone (4a) / Crédits : Nothing

Notons enfin la Glyph Bar qui prend place à la verticale à droite de l'ilot photo. Elle est composé de 7 carrés et s'illumine pour signaler différentes choses, par exemple le fait que la caméra de l'appareil est enclenché. Plus qu'à attendre le 5 mars pour se faire un avis complet sur le Nothing Phone (4a).


