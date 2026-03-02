Nothing Headphone (1) : cette double promotion casse le prix du casque haut de gamme

Avec son look unique et ses performances de casque haut de gamme, le Nothing Headphone (1) est l’un des casques les plus populaires en 2026. D’autant plus quand il est affiché en promotion à moins de 180 euros !

casque sans fil Nothing Headphone (1)

Le Nothing Headphone (1) est l’un des rares casques qui offre un design aussi marquant. Après avoir chamboulé le monde des smartphones, la marque anglaise s’attaque au monde de l’audio premium. La recette est toujours la même un excellent rapport qualité/prix, des caractéristiques haut de gamme et un look semi-transparent iconique.

Normalement, ce casque est en vente au prix de 299 €. Mais vous pouvez le voir à 199 euros sur AliExpress. Et si vous ajoutez le code promo SSPHA20 dans votre panier, vous aurez 20 euros de remise supplémentaire. Le prix du Nothing Headphone (1) chute ainsi à seulement 179 €, soit une baisse de prix totale de 120 euros. En plus, vous avez la livraison gratuite depuis la France. Vous pourrez donc recevoir votre casque très rapidement.

Pour rappel, voici les codes promo disponibles sur AliExpress pour le Choice Day :

  • 2 € de remise dès 15 € d'achat : SSPHA02
  • 4 € de remise dès 29 € d'achat : SSPHA04
  • 7 € de remise dès 49 € d'achat: SSPHA07
  • 9 € de remise dès 69 € d'achat : SSPHA09
  • 13 € de remise dès 99 € d'achat : SSPHA13
  • 20 € de remise dès 159 € d'achat : SSPHA20
  • 25 € de remise dès 209 € d'achat : SSPHA25
  • 40 € de remise dès 329 € d'achat : SSPHA40
  • 55 € de remise dès 459 € d'achat : SSPHA55

Pourquoi choisir le casque sans fil Nothing Headphone (1) ?

Commençons par le plus visible : son design très original. Avec ses coques transparentes et rectangulaires, le Nothing Headphone (1) ne ressemble à aucun autre casque. Chez PhonAndroid, on adore ce parti pris radical. En plus, la marque anglaise a aussi soigné le confort de son casque ainsi que la praticité avec des boutons de contrôles très pratiques.

En ce qui concerne le son, c’est encore un sans faute. Nothing s’est associée avec la marque KEF pour offrir une qualité sonore haut de gamme qui plaira au plus grand nombre. Vous pouvez même paramétrer le son comme bon vous semble via l’app. Vous pourrez aussi y activer l’audio spatial pour un rendu 360° bluffant, ainsi que la réduction de bruit active. Celle-ci s’avère ultra efficace pour pouvoir profiter de sa musique sans être gêné par les bruits extérieurs.

Pour la partie connectivité, sa connexion Bluetooth 5.3 permet de connecter deux appareils en simultané. Et vous avez à disposition des connectiques USB-C et Jack si nécessaire. Pour conclure, avec une autonomie d’environ 30 heures d’utilisation avec la RBA et 80 heures sans, vous êtes à l’abri de la panne de batterie. Pour en savoir plus, lisez notre test complet du Nothing Headphone (1).


