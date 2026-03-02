Oubliez tous les portages improbables de Doom, celui-ci est sans doute le plus impressionnant de tous

Au fil des années, on a vu Doom tourner sur à peu n'importe quel appareil électronique. Aujourd'hui, une nouvelle étape a été franchie par les équipes de Cortical Labs. Dans une vidéo postée sur YouTube, les chercheurs montrent le jeu tourner grâce à… des neurones humains.

À force, on connaît la chanson. Doom est un jeu absolument mythique, il est devenu un terrain de jeu monumental pour les moddeurs du monde entier, il tourne désormais sur presque tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, bref, il est très probable que l'on ne vous apprenne rien avec ces quelques lignes. La plaisanterie continue de faire beaucoup rire Internet et l'on croise encore régulièrement de nouveaux mods, comme les récents portages sur cigarette électronique et batterie externe.

Mais tous ces appareils ont un point commun : ce sont, précisément, des appareils, dotés de circuits électroniques et (la plupart du temps du moins) d'un écran. Mais serait-il possible de faire tourner Doom sur un matériau organique, biologique ? En 2024, une équipe de chercheurs était déjà parvenue à porter le FPS sur des cellules E. coli, avec un résultat fonctionnel, mais relativement peu probant. Aujourd'hui, les équipes de la start-up australienne Cortical Labs ont franchi un nouveau cap.

Un simple groupe de neurones est désormais capable de jouer (mal) à Doom

L'entreprise est familière de ce genre de projets farfelus. En 2022 déjà, celle-ci avait démontré qu'il était possible d'apprendre à un “ordinateur biologique”, composé de plusieurs centaines de milliers de neurones humains, à jouer à Pong. Désormais, elle revient sur le devant de la scène en passant au niveau supérieur. Vous l'aurez compris, son ordinateur peut maintenant jouer à Doom.

Concrètement, les équipes ont “traduit” le code originel du jeu en langage biologique, tandis que les images deviennent des stimulations électriques. De leur côté, les neurones font globalement la seule chose qu'ils peuvent faire : ils envoient des signaux électriques, que l'ordinateur retraduit en commandes pour Doom. C'est ainsi que les neurones sont capables de se déplacer dans le jeu d'id Software et de tirer sur les ennemis.