Test Samsung Galaxy A36 : un smartphone équilibré, mais sans folie

Sommaire Prix et disponibilité

Un design qui imite les smartphones premium

Un écran AMOLED plaisant

Une puissance très mesurée

One UI 7, la vraie force de cette génération

Une partie photo très moyenne

Alors, on achète ?

Commentaires

Trouver un bon téléphone pour pas trop cher ? Un défi de moins en moins compliqué de nos jours. Les constructeurs misent en effet sur les produits abordables pour séduire le public le plus large possible. L’un des rois en la matière, c’est Samsung. La firme revient cette année avec son Galaxy A36.

La gamme Galaxy A est sans conteste la plus populaire du constructeur, celle qui fait vendre. Elle revient en 2025 avec trois modèles : le Galaxy A56 (que nous avons déjà testé), le Galaxy A26 ainsi que le Galaxy A36 que nous testons aujourd’hui. Comme son nom l’indique, il vient se caler entre les deux autres sur la grille tarifaire.

Ce smartphone veut offrir une expérience de qualité pour un prix tournant autour des 400 euros. Ses atouts ? Un design impeccable, un bel écran AMOLED mais surtout une partie logicielle unique avec One UI 7. La bonne pioche du segment du milieu de gamme ? Nous allons le voir tout de suite.

Le Galaxy A36 est d’ores et déjà disponible sur le site de Samsung et chez les revendeurs partenaires. Il est vendu en deux versions :

Galaxy A36 128 Go : 399 euros

Galaxy A36 256 Go : 449 euros

Un prix cohérent pour ce que cherche à proposer ce produit, et qui le fait entrer en concurrence avec des téléphones tels que le Poco X7 Pro, le Nothing 3 (a) ou encore l’Honor Magic 7 Lite. Le Galaxy A36 est vendu en quatre coloris : lavande, lime, blanc et noir. Pour notre test, Samsung nous a prêté la version lavande, soit la plus jolie.

Galaxy A36 Ecran Super AMOLED

6,7 pouces

FHD+

120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 RAM 8 Go OS Android 15 + One UI 7 Stockage 128/256 Go 5G Oui Capteur principal 50 MP grand angle HDR

8 MP ultra grand angle

5 MP macro Capteur selfie 12 MP HDR Batterie 5000 mAh

Recharge filaire 45 Watts Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP67 Couleurs Noir, vert, blanc, lavande Prix 399 euros (128 Go)

449 euros (256Go)

Un design qui imite les smartphones premium

Le Galaxy A36 est un téléphone de milieu de gamme, de fait, Samsung a dû consentir à des sacrifices sur le design afin de faire baisser la douloureuse. Cela passe par l’usage d’un cerclage en plastique, contrairement à l’A56 qui jouit d’une finition aluminium. Mais le smartphone fait tout de même illusion, donnant l’impression d’être un produit premium.

En termes de visuel, la marque coréenne a fait le choix de se rapprocher le plus possible des Galaxy S. L’A36 dispose d’un capot en verre trempé du plus bel effet. Ce qu’on aime particulièrement ? Ses reflets multicolores au soleil qui lui donnent de la personnalité. Les trois capteurs alignés verticalement font leur retour. Changement majeur cette année : ils sont regroupés dans un îlot, et non juste « posés » là. Cela permet de différencier les gammes, ce qui est pour le mieux.

Les tranches en plastique sont plates et suivent donc la tendance actuelle du marché. Pas de surprises à ce niveau. On apprécie le fait que les boutons physiques soient situés sur une petite proéminence. Une idée de design maligne, puisque cela permet de les trouver facilement sous le pouce.

On ne va pas se mentir, le cerclage en plastique, si soigné soit-il, donne un aspect un peu grossier à l’A36 une fois qu’on le prend en main. Il reste pourtant agréable à manipuler avec ses 196 grammes bien équilibrés et ses dimensions de 162,9 x 78,2 x 7,4 mm. On peut ainsi pardonner l’usage du plastique, surtout à ce tarif.

Parlons enfin de la partie écran. Le smartphone embarque une dalle de 6,7 pouces. On note la présence d’un poinçon central (caméra de 12 Mp) ainsi que d’un capteur d’empreintes bien placé, mais qui ne peut enregistrer que trois doigts. On déplore en revanche des bords relativement épais (ratio de 85%) et surtout non symétriques. En 2025, c’est un peu rude ! Dommage, car cela donne un côté « cheap » au produit qui aurait facilement pu être évité.

En définitive, le Galaxy A36 fait illusion en termes de visuel. On apprécie les efforts de Samsung pour donner un aspect haut de gamme à son produit. En revanche, quelques éléments viennent trahir son placement tarifaire, comme des bords d’écran trop épais et un cerclage en plastique. A ce prix, on peut facilement pardonner. Reste un smartphone ergonomique et agréable à manipuler au quotidien.

Un écran AMOLED plaisant

Le Galaxy A36 embarque une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces d’une définition de 2340 x 1080 pixels et avec un taux de rafraîchissement dynamique de 60 à 120 Hz. Elle bénéficie d’un traitement Gorilla Glass Victus+ contre les rayures et les chocs. Tout est en ordre, rien de bien particulier à signaler. A noter que l’écran est exactement le même que sur le modèle Galaxy A56.

Après analyse, l’écran livre de bons résultats. AMOLED oblige, il affiche un contraste quasi-infini, avec des noirs profonds (pixel éteint) et des blancs éclatants. Cela permet une bonne lisibilité en visionnage de série, surtout dans les scènes sombres, mais aussi l’Always on display. La luminosité maximale a été mesurée à 600 cd/m² en SDR, ce qui suffit pour une utilisation à l’extérieur, même s’il faudra parfois plisser les yeux par beau temps pour y voir quelque chose.

Le calibrage des couleurs ? Toujours parfait, comme d’habitude chez Samsung. La température est fixée à 6500K, la dalle ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. Le respect des couleurs est présent, avec un Delta E moyen à 1,9 en mode Vif (en-dessous de 3 étant bon), qui exagère à dessein les verts et les bleus. Le mode Naturel, pour sa part, affiche des coloris fidèles (Delta E moyen à 1). C’est celui-ci qu’il faudra choisir pour une image la plus proche de la réalité afin d’admirer ses photos. En résumé, Samsung soigne sa copie avec un écran agréable et surtout bien calibré. Un régal.

La partie audio, pour sa part, est correcte, avec un son équilibré compte-tenu du format. Cela suffira pour regarder des vidéos Youtube ou des séries, mais sans plus. On regrette en effet un certain manque de puissance, avec une petite distorsion à très haut volume. Rien de bien grave, mais c’est là.

Une puissance très mesurée

Le Galaxy A36 ne promet pas une puissance incroyable, mais suffisante pour offrir une expérience fluide au quotidien. Pour son mobile, Samsung a opté pour un Snapdragon 6 Gen 3, un SoC modeste mais efficace et peu onéreux.

Nos benchmarks témoignent de performances très mesurées, mais attendues. Le Galaxy A36 se place juste au-dessus du Honor Magic7 Lite, équipé du même SoC, ou du Motorola Razr 50 (Mediatek Dimensity 7300X). Concrètement, cela signifie que le bébé de Samsung dispose d’assez de patate pour une navigation sans accrocs ni ralentissements, même quand plusieurs apps sont ouvertes. Le lancement de ces dernières peuvent cependant être un peu lents, à hauteur de quelques secondes.

C’est en revanche du côté des jeux qu’il faudra faire des concessions. Les gros titres du marché, comme Genshin, Diablo Immortal ou ZZZ se contentent du 30 images par seconde avec les graphismes réglés en moyen ou en faible. Les joueurs, passez votre chemin. La gestion de la chauffe, pour sa part, est exemplaire, le châssis ne dépassant pas les 42 degrés en surface. De fait, il sera possible de jouer sans avoir une sensation désagréable de chaleur sous les doigts.

Parlons autonomie : le terminal embarque un accumulateur de 5000 mAh. Lors de notre test habituel, il tient presque 16 heures avant de tomber en carafe. C’est bien ! Lors d’un cas de figure quotidien plus classique (navigation, GPS, jeu, photo) il atteint entre 45% et 55% de batterie au moment du coucher. C’est rop juste pour tenir deux jours, mais tout de même acceptable. A noter qu’à l’instar des smartphones haut de gamme de Samsung, l’A36 est compatible avec la charge rapide de 45 Watts (chargeur non fourni, malheureusement), qui le réalimente en deux heures. C’est long !

One UI 7, la vraie force de cette génération

Le Galaxy A36 est équipé d’Android 15 avec la surcouche Samsung One UI 7. Une interface utilisateur qui est une vraie force pour cette génération, tant elle est claire est bien pensée. Au menu des nouveautés, nous avons un double volet, un pour les notifications et un autre pour les réglages rapides, mais aussi l’apparition de la Now Bar, l’équivalent de Dynamic Island pour Samsung. On adore cette dernière, tant elle est pratique ! Une belle surcouche très agréable au quotidien.

Les Galaxy A intègrent pour la première fois l’IA, mais celle-ci se montre assez limitée. Pas de Now Brief comme sur les S25 ou d’assistant à l’écriture, puisqu’ici, il faudra se contenter de Bixby ou de la retouche photo. Cette dernières apporte un petit plus, avec l’ajout de la gomme magique ou de l’amélioration globale du cliché. C’est déjà bien.

Dernier point, Samsung promet six mises à jour d’OS ainsi que six ans de mises à jour de sécurité, ce qui signifie que le terminal sera encore viable en 2031. On apprécie.

Une partie photo très moyenne

La partie photo est devenue un enjeu majeur pour les constructeurs de smartphones, même sur le segment du milieu de gamme. La concurrence devient de plus en plus féroce en la matière, mais Samsung préfère encore se reposer sur ses lauriers avec un module photo efficace, mais qui n’évolue que peu.

Le Galaxy A36 embarque un module photo composé de trois capteurs : un grand angle de 50 mégapixels (f/1.8), un ultra grand angle de 8 mégapixels (f/2.2) ainsi qu’un macro de 5 mégapixels. Nous devons avouer que nous ne comprenons pas trop la présence de ce dernier, qui semble plus faire acte de présence qu’autre chose.

Le capteur de 50 mégapixels donne des clichés corrects, avec un bon rendu des couleurs et des détails. En revanche, nous sommes un peu moins convaincus par les contrastes et la gestion des contre-jours. Mais quand la lumière est bonne, nous avons un bon appareil photo.

Pas de téléobjectif, mais un zoom numérique jusqu’à X10. Les résultats obtenus restent acceptables jusqu’en X4, mais bruités ensuite. Le zoom maximum donne ainsi des photos lisibles, mais lissées trop brutalement par le logiciel de traitement. Ce sera donc compliqué de prendre des photos de loin lors de spectacles ou de matchs, par exemple.

Et l’ultra grand angle dans tout ça ? Il vaut mieux l’oublier, tant il peine à reconstituer les détails et à gérer correctement les contrastes, en plus d’assombrir le cliché.

Le capteur macro ne vaut pas mieux. Non seulement il ne s’active pas automatiquement en prise de photo (ce qui est contre-intuitif), mais donne des prises de vue médiocres. Dommage.

Même constat pour le capteur selfie. Le mode portrait échoue à bien découper les sujets. Une fonctionnalité pourtant acquise depuis belle lurette, même sur les terminaux de milieu de gamme.

Enfin, le mode nuit est, de manière surprenante, plutôt correct, sans pour autant être incroyable. Il faut saluer l’algorithme de Samsung, toujours juste. Un constat qui se fait sur le grand angle seulement, l’ultra grand angle étant évidemment aux fraises.

En définitive, Samsung livre une partie photo moyenne. Le grand angle convainc, malgré d’évidentes faiblesses, mais c’est bien le seul. Alors que toute la concurrence s’évertue à être meilleure sur le sujet, comme Xiaomi ou Realme, la marque coréenne se repose sur ses lauriers. Dommage.

Alors, on achète ?

Le Galaxy A36 est un bon smartphone, difficile de le nier. Beau design, écran AMOLED plaisant et partie logicielle attrayante, il offre une expérience solide à l’utilisateur. Un produit équilibré, qui manque toutefois d’un petit quelque chose pour réellement se démarquer.

Sur ce segment de prix, la concurrence se fait de plus en plus rude. On peut citer le Poco X7 Pro, qui s’axe sur la puissance, le Redmi Note 14 Pro qui met le paquet sur la photo ou encore le Nothing Phone (3a) qui, pour sa part, veut proposer une expérience très originale. Au milieu de ça, le Galaxy A36 paraît comme le choix le plus équilibré, mais aussi un choix sans folie.

En résumé, le Galaxy A36 est un smartphone destiné à ceux qui veulent quelque chose de solide, d’équilibré, d’agréable et avec un design impeccable. Ceux qui cherchent un smartphone pour jouer ou encore prendre de belles photos devront se tourner vers la concurrence.