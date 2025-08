Test OnePlus Nord 5 : un smartphone de milieu de gamme qui coche presque toutes les cases

Le nord 5 est le nouveau smartphone de milieu de gamme de OnePlus. Il se distingue par son très grand écran (6,83 pouces), qui supporte une haute fréquence de rafraichissement et par sa Plus Key. Un processeur Qualcomm Snapdragon, une batterie de 5200 mAh, un capteur de 50 mégapixels et des fonctions IA complètent le tableau. Est-ce suffisant pour s'imposer ?

Le OnePlus Nord 5 est un smartphone de milieu de gamme, qui tente de se faire remarquer dans une gamme de prix où les concurrents potentiels ne manquent pas. En effet, depuis le début de l'année, les autres marques ont – pour la plupart – déjà renouvelé leur offre. La tâche du Nord 5 est donc des plus délicates.

Cette année, pour rafler la mise, le constructeur a doté son nouveau Nord d'un écran amélioré, légèrement plus grand, et d'un processeur plus véloce. Il s'est également dit qu'un changement radical de look ferait le plus grand bien à sa nouvelle réalisation. A tout cela s'ajoutent deux autres nouveautés : la première est matérielle, puisqu'il s'agit de la Plus Key, une touche multifonctions programmable. La seconde est logicielle et fait appel à l'IA. Il s'agit de l'application Espace mental.

Voyons si l'équipement et l'environnement logiciel de ce nouveau smartphone OnePlus sont à la hauteur de ses ambitions et vont lui permettre de s'imposer face aux nombreuses alternatives potentielles, proposées par Samsung, Xiaomi et d'autres constructeurs de premier plan.

Prix et disponibilité

Deux versions du OnePlus Nord 5 sont commercialisées :

Avec 8 Go de mémoire et 256 Go d'espace de stockage : 469 €

Avec 12 Go de mémoire et 512 Go d'espace de stockage : 569 €

On relève que le Nord de 2025 voit son prix baisser très légèrement, par rapport à celui du OnePlus Nord 4, qui a été lancé l'année dernière à 499 €, pour sa version 12 Go / 256 Go. En revanche, le modèle doté de 512 Go de stockage voit son prix grimper de 20 €, puisque le OnePlus Nord 4 était proposé à 549 € (avec 16 Go de mémoire !).

Ces prix placent donc le OnePlus Nord 5 face à de sérieux concurrents, parmi lesquels figurent les modèles suivants :

Design

Le OnePlus Nord 5 arbore un design complètement revisité par rapport au OnePlus Nord 4. On oublie la structure en métal et es deux objectifs juxtaposés de ce dernier, mis en valeur par dans une bande horizontale en verre et d'un coloris différent du reste du boîtier.

En effet, le nouveau modèle se fait plus sobre avec un dos en plastique, unicolore, revêtu d'une texture mate, douce au toucher et qui ne retient que très peu les traces de doigts. Le smartphone est disponible en trois coloris : Coloris : blanc avec texture marbrée (Marble Sands), bleu /gris très clair (Dry Ice) et noir (Phantom Grey).

D'autre part, un bloc optique fait son apparition. Quelque peu massif, il n'est pas sans rappeler celui du Google Pixel 9, mais en version verticale (voir photo ci-dessous). Du coup, cela crée un déséquilibre, lorsque le OnePlus Nord 5 est posé sur une table, qui peut s'avérer gênant si on désire utiliser le smartphone d'une main.

On note également que ce bloc optique est plus grand que celui de son petit frère, le OnePlus Nord CE5. Mais c'est une ruse de la part du constructeur, puisque les deux smartphones intègrent strictement les mêmes objectifs. Comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, le constructeur a juste réintégré le flash sous les deux objectifs du OnePlus Nord 5, alors que ce dernier est placé à droite du bloc optique sur le OnePlus Nord CE5.

Avec une épaisseur de seulement 8 mm, pour un poids de 211 grammes, le smartphone offre une prise en main agréable, malgré ses bords plats. C'est une bonne chose, car cela devrait réduire considérablement le risque qu'il s'échappe des mains et fasse un plongeon dans une baignoire ou une piscine, qui lui serait fatal.

En effet, le OnePlus Nord 5 n'est pas étanche. Il n'est certifié que IP65, ce qui permet tout au plus de fonctionner sous la pluie, sans craindre un dysfonctionnement.

Bon point, les bordures d'écran sont très fines sur les quatre côtés. Du coup, l'affichage occupe près de 94% de la surface de la façade du smartphone. Cela permet de profiter pleinement des photos et des vidéos. Seule la minuscule ouverture, abritant l'objectif photo frontal, est toujours visible.

Précisons d'autre part que la dalle OLED est protégée des chocs et des rayures par le revêtement Corning Gorilla 7i, complété par un film de protection (l'écran de son petit frère, le OnePlus Nord CE5, ne dispose que du film de protection).

L'originalité physique du OnePlus Nord 5 réside dans l'apparition de la Plus Key, qui remplace désormais l'Alert Slider, qui était jusqu'à l'année dernière la marque de fabrique de OnePlus. Ainsi, le bouton à trois positions, qui permettait de mettre le smartphone en mode vibreur ou en mode silencieux, est purement et simplement remplacé par une touche, placée à l'opposé des touches de volume et de mise sous tension.

Cette Plus Key a deux fonctions. La première est de faire une capture d'écran et de l'envoyer vers l'Espace mental (voir plus loin). La seconde dépend de qui a été configuré dans les paramètres. Ainsi, elle peut être utilisée pour réaliser diverses opérations, en effectuant une pression longue :

Passer le smartphone en mode sonnerie, vibreur ou silencieux (comme l'Alert Slider du OnePlus Nord 4 donc)

Passer en mode Ne pas déranger

Lancer le module photo

Allumer la lampe torche

Lancer un enregistrement audio

Lancer une traduction vocale

Faire une capture d'écran

Le reste de l'équipement est plutôt classique. Ainsi, contrairement à son petit frère, le OnePlus Nord 5 ne peut pas recevoir de cartes microSD. Et, bien sûr, il n'est pas équipé d'une prise casque.

Si on désire écouter de la musique, la bande son des films/séries et les effets sonores des jeux, sans casque, il faut s'en remettre aux services du haut-parleur situé en haut de l'écran et de celui placé un à côté du port USB C. Ceux-ci offrent une qualité satisfaisante, avec une réserve de puissance honorable.

Enfin, la sécurité est assurée par le lecteur d'empreintes digitales, présent sous la dalle, au bas de l'écran (le capteur photo frontal peut également se charger de reconnaître le visage de l'utilisateur pour déverrouiller le smartphone).

Écran

L'écran est un des éléments qui différencient radicalement le OnePlus Nord 5 du OnePlus Nord CE5. Ainsi, tout d'abord, sa dalle OLED est légèrement plus grande : 6,83 pouces au lieu de 6,77 pouces. D'accord, la différence ne saute pas vraiment aux yeux.

En revanche, la définition d'affichage passe à 2800 x 1272 pixels. L'écran offre donc une meilleure finesse d'affichage que son petit frère, qui – à l'instar de certains smartphones de milieu de gamme – ne supporte qu'une définition Full HD+, soit 2340 x 1080 pixels, comme les Samsung Galaxy A, ou 2412 x 1080 pixels, comme les Nothing Phone (3a) et (3a) Pro.

Si cette précision accrue peut s'avérer avantageuse lorsqu'il s'agit de regarder des photos ou des vidéos, une telle définition n'est toutefois pas toujours indispensable. Aussi, le smartphone offre la possibilité de basculer l'affichage dans une définition moins précise (2378 x 1080 pixels), largement suffisante quand on lit ses mails, parcourt des sites Web ou les réseaux sociaux, etc.

Le taux de rafraichissement a également été amélioré, puisque ce dernier peut atteindre 144 Hz (contre 120 Hz “seulement” pour le OnePlus Nord CE5). Le souci, c'est qu'il n'est pas certain que cela présente un grand intérêt pour une majorité d'utilisateurs. D'ailleurs, le mode 120 Hz est très majoritairement adopté par les autres smartphones de cette gamme de prix, même ceux proposés par Xiaomi pour sa gamme de smartphones gamer, Poco.

Le constructeur annonce que l'écran du OnePlus Nord 5 peut afficher des images avec une luminosité de 800 nits (standard), 1400 nits (mode adaptatif), voire même 1800 nits (pic HDR). Nous avons bien sûr vérifié cela, à l'aide de notre sonde.

Et force est de constater que – comme c'est souvent le cas – les valeurs que nous avons obtenues ne sont pas très éloignées de celles avancées par le constructeur. En effet, avec le profil d'affichage Naturel, la luminosité en mode standard a été mesurée à 764 nits. Celle-ci est passée à 1235 nits après l'activation du mode Luminosité Automatique. De quoi bénéficier d'une bonne lisibilité lorsqu'on utilise le smartphone en plein soleil.

Ces bonnes prestations de l'écran ne s'arrêtent pas là. En effet, la fidélité des couleurs est assurée, puisque le Delta E moyen est nettement inférieur à 3 (seulement 1,7). De plus, la température moyenne des couleurs est de 6808 K (légèrement froide). Rappelons que plus cette valeur est proche de 6500 K, plus la colorimétrie s'avère neutre, ni trop chaude (le blanc apparaît jaunâtre), ni trop froide (blanc bleuâtre).

Performances

Les smartphones vendus aux alentours de 500 € ont l'embarras du choix en ce qui concerne le processeur. Si OnePlus a retenu le Snapdragon 8s Gen 3 de Qualcomm pour son Nord 5, d'autres constructeurs ont sélectionné d'autres processeurs de l'américain :

Snapdragon 7s Gen 3, pour les Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ et Nothing Phone (3a) Pro

Snapdragon 8s Gen 4, pour le Xiaomi Poco F7

Snapdragon 8 Gen 3, pour les Xiaomi Poco F7 Pro et Redmagic 10 Air

L'exception étant Samsung, qui exploite souvent ses propres puces. Ainsi, c'est l'Exynos 1580 que l'on retrouve dans le Samsung Galaxy A56.

Et, si on s'en remet uniquement à la nomenclature, la puce du OnePlus Nord 5 se place donc entre celle du Redmi Note 14 Pro+ et celle du Poco F7.

Et cela se vérifie en termes de performances, lorsqu'on regarde les résultats obtenus par les quatre puces Qualcomm avec divers benchmarks. On note également que le Snapdragon 8s Gen 3 offre des performances supérieures à celles de l'Exynos 1580.

D'autre part, le Snapdragon 8s Gen 3 s'avère un peu moins véloce que le Mediatek 8400 Ultra que Xiaomi a intégré à son récent Poco X7 Ultra.

En jouant, les performances du Snapdragon 8s Gen 3 sont censées assurer jusqu'à 144 images par seconde, avec quelques très rares jeux, comme Call Of Duty Mobile ou la version indienne de PUBG. Autant dire que le taux de rafraichissement annoncé à 144 Hz n'est qu'un argument marketing.

De plus, lors de notre test, la boîte à outils de jeux de OnePlus, que l'on peut faire apparaître à tout moment dans une petite fenêtre flottante, indiquait que cette fréquence extrême n'était pas atteinte dans COD. En effet, son compteur plafonnait aux environs de 90 images par seconde, alors que – juste en dessous – le jeu disait bien qu'on se trouvait en mode 144 Hz, avec une qualité graphique moyenne.

Bref, de toute façon, qu'il s'agisse d'un taux de rafraichissement de 90 Hz, 120 Hz ou 144 Hz, force est de constater que la fluidité des animations était excellente et permettait d'obtenir une réactivité à toute épreuve – et donc un avantage certain – lors des fusillades rapprochées. C'est le plus important finalement.

Système

Le OnePlus Nord 5 fonctionne avec le système Android 15, sur lequel vient se greffer l'interface OxygenOS 15 du constructeur. On retrouve donc toutes les fonctionnalités déjà vues en début d'années sur les OnePlus 13 et OnePlus 13R, que nous avons testés en tout début d'année.

À commencer par Shelf, un écran que l'on peut faire apparaître un peu de la même façon que celui contenant les notifications ou les paramètres rapides, qui peut contenir divers Widgets ainsi que des recommandations intelligentes.

D'autre part, le OnePlus Nord 5 inaugure une nouvelle application, appelée Espace mental. Il s'agit d'une sorte de pense-bête numérique où l'on conserve des captures d'écran, qui sont ensuite analysées et organisées par l'IA. C'est donc en quelque sorte la version OnePlus de l'Essential Space que Nothing a introduit sur les Nothing Phone (3a) et Nothing Phone (3a) Pro il y a quelques mois.

Sauf que dans cette version OnePlus, on ne peut sauvegarder que le contenu de l'écran (l'application de Nothing permet également de conserver des enregistrements audio).

Autre petit souci : l'analyse des écrans pose un petit problème, car “les fonctionnalités basées sur l'IA ne sont pas prises en charge dans cette langue”. Il est tout de même regrettable que le français ne soit pas reconnu dès le lancement !

Il faut espérer que le constructeur corrige ce problème rapidement, à l'occasion d'une mise à jour prochaine. D'ailleurs, le smartphone devrait recevoir les quatre prochaines versions du système d'exploitation Android (les mises à jour de sécurité sont quant à elles assurées pendant 6 ans).

Le OnePlus Nord 5 supporte également le mode Open Canvas, traduit par “vue scindée”. Ce mode, qui permet d'afficher deux applications simultanément à l'écran, offre bien sûr un confort d'utilisation moins grand que sur un smartphone grand format, doté d'un écran pliant, comme le Honor Magic V3 ou le tout récent Samsung Galaxy Fold 7.

On retrouve également les désormais traditionnelles fonctions de retouche graphique, comme AI Eraser (la gomme magique), la prise de vue parfaite pour les photos de groupe, l'effaceur de réflexions, etc.

Photo

Le OnePlus Nord 5 est équipé d'un objectif dorsal grand-angle (équivalent à 24 mm), associé à un capteur Sony de 50 Mégapixels (modèle IMX906, aussi appelé LYT-700). Ce dernier dispose d'un mécanisme de stabilisation optique. Il remplace le LYT-900 / IMX882 qui était présent au sein du OnePlus Nord 4.

Ce dernier est secondé par un objectif ultra grand-angle (16 mm), qui permet de capturer des scènes, comme un paysage ou un groupe d'amis, avec un champ de vision plus large, sans avoir à reculer. Il génère des photos en 8 mégapixels (soit 3264 x 2448 pixels)

Le tout est complété par un objectif frontal, associé à un capteur Samsung de 50 mégapixels. Les photos sont toutefois réalisées en 12,5 mégapixels (la technologie Quad Pixel Binning permettant de capter plus de lumière lors des prises de vue en intérieur ou faites de nuit).

On note que OnePlus ne s'embarrasse pas d'un objectif et d'un capteur dédiés au mode macro. Pas de chance, si vous êtes un adepte des gros plans de fleurs ou d'insectes.

De jour et en mode ultra grand-angle, le OnePlus Nord 5 permet de réaliser des plans larges d'assez bonne qualité, malgré une précision approximative, surtout sur les bords des images (voir photo ci-dessus). Rien qui soit toutefois visible sur un petit écran.

Les clichés sont de bien meilleure qualité en mode grand-angle. Quelles que soient les situations, tous les éléments des photos bénéficient d'une excellente précision, avec des couleurs réalistes.

Et la qualité globale baisse à peine lorsque le zoom numérique 2x est utilisé, puisque les détails sont toujours au rendez-vous. Même le zoom 5x permet d'obtenir des résultats satisfaisants. Il faut vraiment regarder les images de très près, sur un grand écran, pour s'apercevoir que les contours des objets sont un peu plus flous.

Ce souci devient plus flagrant si on pousse le zoom numérique en mode 10x, car la qualité des images générées baisse sensiblement, la plupart du temps. Toutefois, si la complexité de la scène photographiée est minimale, la dégradation paraît moins importante.

Par exemple, on voit que la photo de madame canard colvert semble plus précise que celle, ci-dessous, montrant un bord de lac, photographié de loin.

De nuit, les images générées par l'objectif principal offrent une qualité très satisfaisante, même lorsque les différentes sources lumineuses sont assez éloignées. D'autre part, l'utilisation du zoom numérique 2x n'entraîne pas une forte dégradation de la qualité et les photos demeurent donc exploitables, sans qu'il soit nécessaire de les retoucher.

Enfin, l'objectif frontal permet de réaliser des selfies très convaincants. La définition des visages s'avère particulièrement élevée, avec des contrastes prononcés et des couleurs fidèles à la réalité.

De plus, l'effet Bokeh (arrière-plan flouté) qui est mis en œuvre avec le mode Portrait est bien réalisé. Par exemple, les cheveux récalcitrants ne sont pas toujours effacés purement et simplement. Bon point, l'intensité de l'effet Bokeh est configurable et on dispose de toutes les options de retouche du visage, afin de toujours paraître à son avantage. Sans oublier les nombreux filtres servant à modifier la colorimétrie de la photo.

Parmi les autres fonctions, on peut mettre en avant celles qui permettent de créer des photos animées (LivePhoto), qui prennent la forme de mini séquences vidéo qui peuvent être enregistrées comme des GIF animés.

Enfin, pour des vidéos plus longues et plus qualitatives, les capteurs photo avant et arrière proposent un mode pour filmer en 4K, avec 60 images par seconde, mais sans stabilisation d'image (ce mode n'est disponible qu'en Full HD / 60 ips).

Autonomie

La batterie du OnePlus Nord 5 a une capacité de 5200 mAh. Cela s'avère correct, sans plus, selon les standards de 2025. Par exemple, les smartphones Xiaomi récents de la gamme Poco (pour joueurs) embarquent des batteries plus imposantes : 6000 mAh pour le Poco X7 Pro, voire même 6500 mAh pour le Poco F7. On peut encore mettre en avant dans ce domaine le Honor Magic 7 Lite, qui est doté d'une batterie de 6600 mAh.

Rappelons également que la version du OnePlus Nord 5 vendue en Inde intègre une batterie de 7100 mAh. Cette discrimination est inacceptable !

En bridant la batterie du modèle européen, le constructeur a surement fait une erreur. En effet, l'autonomie en utilisation bureautique, mesurée par le test Modern Office de l'application PC Mark, est de 11 heures et 47 minutes, avec un taux de rafraichissement d'affichage adaptatif. Ce résultat s'avère satisfaisant, sans plus.

Une plus grande endurance peut être obtenue si on fixe le taux de rafraichissement de l'écran à 60 Hz. En effet, dans ce cas, le même test fait état d'une autonomie de 15 heures et 23 minutes (rappelons que la batterie dispose encore de 20 % de charge au moment où le test s'arrête).

On note que – dans les deux cas – l'autonomie du OnePlus Nord 5 est inférieure d'environ 2 heures à celle mesurée sur son petit frère, le OnePlus Nord CE5.

En revanche, pour ce qui est de l'autonomie en streaming vidéo, le OnePlus Nord 5 et son processeur font preuve d'une bien meilleure efficacité énergétique que le OnePlus Nord CE5. En effet, l'autonomie du smartphone atteint plus d'une trentaine d'heures (30 heures et 20 minutes). Ainsi, après 6 heures de streaming vidéo en Wi-Fi, depuis Netflix, la batterie du OnePlus Nord 5 n'est passée que de 100 % à 82 %.

Ce test a été réalisé avec une luminosité d'affichage de 200 nits, et en mode 60 Hz. Lors du même test, la batterie OnePlus Nord CE5 s'est déchargée à hauteur de 26 %, ce qui permet d'envisager une autonomie totale d'environ 23 heures “seulement”.

La recharge de la batterie s'effectue rapidement par l'intermédiaire d'un adaptateur USB C d'une puissance maximale de 80 W. Cette puissance maximale de recharge est l'une des plus fortes observées sur les smartphones vendus à moins de 500 €. Les smartphones Xiaomi récents, comme le Redmi Note 14 Pro+ ou le Poco F7 peuvent exploiter un adaptateur secteur plus puissant (respectivement 120 W et 90 W).

Enfin, signalons que le smartphone propose un mode qui se contente d'alimenter les différents composants, sans recharger pas la batterie, ce qui permet au OnePlus Nord 5 de moins chauffer, par exemple quand on joue.