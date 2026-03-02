Android Auto : l’adaptateur sans fil pour Android Auto Motorola MA2 a un prix et une période de sortie

Motorola nous en dit plus que le MA2, le successeur de son adaptateur Android Auto sans fil. Notamment combien il va coûter environ et quel mois nous pourrons mettre la main dessus.

Google_Maps_sur_Android_Auto

Aussi pratique que soit Android Auto, il existe une limitation qui peut facilement paraître aberrante quand on sait qu'elle existe depuis la sortie du système en 2015. Par défaut, il est impossible de s'en servir sans connecter le smartphone et la voiture avec un câble. Le concurrent direct d'Android Auto, CarPlay d'Apple, le propose nativement. Heureusement, il existe des adaptateurs sans fil, dont le seul officiellement homologué par Google : le Motorola MA1.

Sorti en 2022, il fonctionne encore, mais aurait bien besoin d'un rafraîchissement histoire de le remettre au goût du jour. La marque en est consciente et officialise le Motorola MA2. Côté design, on se retrouve avec un carré aux bords moins arrondis que le premier modèle. La plus grande différence, que beaucoup vont apprécier, est la présence d'un câble détachable. Un défaut souvent reproché à la précédente mouture.

Voici quand vous pourrez mettre la main sur le Motorola MA2, et à quel prix

Motorola a choisi le MWC 2026 pour donner plus de détails sur le MA2. La connexion se fait toujours en Wi-Fi 5 GHz, le Bluetooth se chargeant de l’appairage et des reconnexions en cas de coupures. Le Motorola MA2 peut prendre en charge deux smartphones en même temps avec une bascule via un bouton présent sur le boitier. Bonne nouvelle si vous laissez l'adaptateur branché en permanence : il y a un bouton marche/arrêt. Cela permet notamment d'économiser la batterie quand le port USB du véhicule est constamment en état de marche.

Lire aussi – Android Auto : Google corrige enfin le défaut le plus agaçant du mode Conduite grâce au retour de cette option disparue

Mais les deux informations importantes sont le prix de l'appareil ainsi que la période à laquelle on pourra mettre la main dessus. Le Motorola M2A sortira au mois de mai 2026 et sera vendu environ 40 €. Une excellente surprise quand on se souvient que le précédent modèle coûtait 70 € et que les autres bons adaptateurs du marché sont également plus chers.

Source : Android Authority


