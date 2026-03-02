One UI 8.5 : la Sélection IA devient beaucoup plus simple à utiliser avec cette nouveauté

Samsung modifie la manière dont vous pouvez activer la Sélection IA. Elle est désormais bien plus facile à invoquer sur One UI 8.5. Démonstration de la fonctionnalité en vidéo.

Les Galaxy S26 révélés par Samsung sont l'occasion de voir ce que la prochaine mise à jour de sa surcouche Android a dans le ventre. Au début du mois de février 2026, la marque sud-coréenne publiait la quatrième bêta de One UI 8.5. Une dernière étape avant la sortie de la version stable attendue dans les prochaines semaines sur les smartphones compatibles. Mais comme c'est elle qui est présente sur les récents mobiles haut de gamme de la firme, il est déjà possible d'en découvrir quelques nouveautés.

Parmi elle, une autre manière d'activer la Sélection IA. Pour rappel, Samsung a remplacé la Sélection Intelligente par la Sélection IA lors de l'arrivée de One UI 7.0. Elle permet d'obtenir des actions contextuelles pertinentes quand vous sélectionnez une partie de ce qu'affiche l'écran de votre mobile. Par exemple, si vous entourez un élément sur une capture d'écran, vous aurez le choix de le retoucher dans l'application Photos, de le chercher sur Internet s'il s'agit d'un objet que vous aimeriez vous procurer, etc.

One UI 8.5 facilite l'activation de la Sélection IA, démonstration en vidéo

Jusqu'à présent, la Sélection IA était accessible en ouvrant le panneau Edge, le menu latéral proposant plusieurs raccourcis. Sous One UI 8.5, il est également possible de faire un appui long sur ce dernier. Cela active automatiquement la Sélection IA. Si vous utilisez souvent cette fonction, le léger gain de temps deviendra appréciable sur le long terme. Vous pouvez voir une démonstration du nouveau geste dans la vidéo ci-dessous.

Pour profiter de One UI 8.5 au plus tôt, vous devrez vous procurer un Galaxy S26. Ils sont actuellement en précommande pour une sortie en boutique le 11 mars 2026. Sinon, patientez jusqu’à l'arrive de la mise à jour sur les smartphones compatibles avec One UI 8.5. De nombreux modèles même “anciens” sont sur la liste, aussi de nombreux utilisateurs pourront s'y essayer.

Source : SamMobile