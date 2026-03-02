One UI 8.5 : la Sélection IA devient beaucoup plus simple à utiliser avec cette nouveauté

Samsung modifie la manière dont vous pouvez activer la Sélection IA. Elle est désormais bien plus facile à invoquer sur One UI 8.5. Démonstration de la fonctionnalité en vidéo.

samsung galaxy s26 prise en main 15
Crédits : Phonandroid

Les Galaxy S26 révélés par Samsung sont l'occasion de voir ce que la prochaine mise à jour de sa surcouche Android a dans le ventre. Au début du mois de février 2026, la marque sud-coréenne publiait la quatrième bêta de One UI 8.5. Une dernière étape avant la sortie de la version stable attendue dans les prochaines semaines sur les smartphones compatibles. Mais comme c'est elle qui est présente sur les récents mobiles haut de gamme de la firme, il est déjà possible d'en découvrir quelques nouveautés.

Lire aussi – One UI 8.5 : Samsung officialise son nouveau Bixby, découvrez ses capacités agentiques inédites

Parmi elle, une autre manière d'activer la Sélection IA. Pour rappel, Samsung a remplacé la Sélection Intelligente par la Sélection IA lors de l'arrivée de One UI 7.0. Elle permet d'obtenir des actions contextuelles pertinentes quand vous sélectionnez une partie de ce qu'affiche l'écran de votre mobile. Par exemple, si vous entourez un élément sur une capture d'écran, vous aurez le choix de le retoucher dans l'application Photos, de le chercher sur Internet s'il s'agit d'un objet que vous aimeriez vous procurer, etc.

One UI 8.5 facilite l'activation de la Sélection IA, démonstration en vidéo

Jusqu'à présent, la Sélection IA était accessible en ouvrant le panneau Edge, le menu latéral proposant plusieurs raccourcis. Sous One UI 8.5, il est également possible de faire un appui long sur ce dernier. Cela active automatiquement la Sélection IA. Si vous utilisez souvent cette fonction, le léger gain de temps deviendra appréciable sur le long terme. Vous pouvez voir une démonstration du nouveau geste dans la vidéo ci-dessous.

Pour profiter de One UI 8.5 au plus tôt, vous devrez vous procurer un Galaxy S26. Ils sont actuellement en précommande pour une sortie en boutique le 11 mars 2026. Sinon, patientez jusqu’à l'arrive de la mise à jour sur les smartphones compatibles avec One UI 8.5. De nombreux modèles même “anciens” sont sur la liste, aussi de nombreux utilisateurs pourront s'y essayer.

Source : SamMobile


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

HBO Max et Paramount+ vont fusionner en une unique plateforme, gare au nouveau prix

Paramount Skydance annonce qu’un seul service de streaming regroupant HBO Max et Paramount+ va voir le jour une fois l’acquisition de Warner Bros. Discovery définitivement entérinée. Après des mois de…

iPhone 17e : Apple officialise son nouveau smartphone milieu de gamme, le digne successeur de l’iPhone 16e ?

Le petit dernier de la gamme iPhone 17 vient d’être dévoilé par Apple : l’iPhone 17e. Prix, date de précommande, fiche technique : voici ce qu’il faut savoir sur le…

Wi-Fi 8 : Qualcomm présente FastConnect 8800, la puce qui donne vie à un débit et une portée inégalés

Il y a quatre ans, Qualcomm présentait la FastConnect 7800, la première puce compatible avec la norme Wi-Fi 7. Puisque l’avenir est au Wi-Fi 8, Qualcomm a profité du Mobile…

Forfait mobile 5G pas cher : les meilleures offres en mars 2026

Orange, Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR proposent désormais des forfaits 5G à des prix compétitifs. Les opérateurs virtuels ne sont pas en reste, avec des offres attractives chez Prixtel,…

12 millions de joueurs sont concernés par cette plainte géante contre Sony

Sony se retrouve au cœur d’une action en justice d’ampleur au Royaume-Uni. Des millions de joueurs PlayStation accusent l’entreprise d’avoir trop facturé certains contenus numériques. Le groupe risque une sanction…

Apple lance l’iPad Air M4 : moins cher et plus performant, que demande le peuple ?

Apple frappe un grand coup sur le marché des tablettes avec son nouvel iPad Air M4. Annoncé 30 % plus rapide que l’ancien modèle, il se rapproche des performances de…

Windows 11 au cœur d’un coup de gueule virulent contre Microsoft

Un utilisateur de Windows 10 affirme que son PC est passé à Windows 11 sans son accord. Furieux, il accuse Microsoft d’avoir imposé la mise à jour pendant son absence….

Redmi Note 14 Pro+ à moins de 250 € : une offre imbattable sur un smartphone complet

Le Redmi Note 14 Pro+ fait l’objet d’une offre exceptionnelle en ce moment, avec un tarif divisé par deux. Pour moins de 250 €, il devient un milieu de gamme…

Nouveautés Netflix mars 2026 : les séries et films à regarder

Chaque mois nous vous proposons de faire le point sur les séries et films proposés par Netflix. Nouveautés, documentaires, nous vous proposons également un top 3 des séries et des films à suivre. Prêts ? Bingez !

Voici comment Samsung veut reprendre le contrôle du cœur de ses smartphones

Samsung prépare un changement stratégique pour ses smartphones Galaxy. La marque veut utiliser davantage ses propres puces Exynos à l’avenir. Cette décision pourrait concerner toute la gamme. Les fabricants de…