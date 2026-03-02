Windows 11 améliore enfin sa fonctionnalité de partage audio avec cette fonctionnalité basique, mais il y a un hic

Il y a quelques mois, Microsoft introduisait une fonctionnalité très attendue dans Windows 11 : le partage audio entre plusieurs casques et écouteurs sans fil. Malheureusement, cette fonction manquait cruellement d'une option pourtant indispensable. Absence désormais corrigée.

Windows 11
Crédits : 123RF

Windows 11 propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour simplifier la vie de ses utilisateurs… mais ne s'y prend pas toujours très bien. C'est ainsi qu'il y a quelques mois, le système d'exploitation s'est doté d'une fonction bien pratique : le partage entre différents appareils. Autrement dit, il est désormais possible (sur les PC compatibles, nous y reviendrons) d'écouter le même flux audio sur deux casques ou paires d'écouteurs sans fil différents.

Pratique pour regarder un film ou écouter de la musique à deux sans déranger son entourage. Seulement voilà, Microsoft a visiblement oublié d'y inclure une option pourtant essentielle : le réglage séparé du volume audio. Autrement dit, si vous utilisiez le slider à l'écran pour baisser ou augmenter le volume, la modification s'appliquait pour les deux utilisateurs. Un choix plutôt étrange désormais réparé avec les dernières builds de Windows 11 pour les membres du programme Insider.

Sur le même sujet — Windows 11 intègre un speed test dans la barre des tâches pour mesurer les performances de sa connexion internet

Windows 11 corrige le plus gros défaut de sa fonction de partage audio

Les builds 26300.7939 et 26220.7934 apportent donc le correctif tant attendu, à savoir un slider séparé pour chaque appareil audio connecté en Bluetooth au PC.  Le centre de contrôle affiche désormais les appareils en question avec chacun un slider qu'il est possible de déplacer indépendamment de l'autre. On n'en demandait pas plus. Plusieurs autres petites nouveautés viennent compléter cette fonctionnalité, comme la prise en charge des Samsung Galaxy Buds 4, des Sony WF-1000XM6 ou encore du format MIDI 2.0.

Mais tout cela ne vous concerne malheureusement pas si vous ne possédez pas un PC Copilot. En effet, cette fonctionnalité est encore et toujours réservée aux ordinateurs propulsés par l'IA de Microsoft. Un choix qu'il est bien difficile de justifier, dans la mesure où, jusqu'à preuve du contraire, les flux audio par Bluetooth n'ont pas grand-chose à voir avec l'intelligence artificielle. Une manière comme une autre pour Microsoft de tenter d'imposer la transition vers ce qu'elle considère comme l'avenir de l'informatique.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Android Auto : l’adaptateur sans fil pour Android Auto Motorola MA2 a un prix et une période de sortie

Motorola nous en dit plus que le MA2, le successeur de son adaptateur Android Auto sans fil. Notamment combien il va coûter environ et quel mois nous pourrons mettre la…

Oubliez tous les portages improbables de Doom, celui-ci est sans doute le plus impressionnant de tous

Au fil des années, on a vu Doom tourner sur à peu n’importe quel appareil électronique. Aujourd’hui, une nouvelle étape a été franchie par les équipes de Cortical Labs. Dans…

Le Nothing Phone (4a) dévoile toutes ses couleurs , les voici en images

Nothing va présenter les Phone (4a) et (4a) Pro le 5 mars 2026. En attendant, la marque nous montre à quoi ressemble le modèle standard dans ses différents coloris. De…

Cette montre-robot devient un assistant IA pour aider votre enfant à faire ses devoirs

Au MWC 2026, TCL a dévoilé Tbot, un concept inédit pour les enfants. Cette montre connectée devient un assistant intelligent une fois posée sur sa base. Elle promet d’accompagner les…

Kratos sera-t-il absent du prochain God of War ? La folle rumeur du moment

Ce week-end, plusieurs informations se sont bousculées, venant plus ou moins confirmer l’existence d’un nouveau jeu God of War. Parmi elles, un détail n’est pas passé inaperçu. Et pour cause…

Microsoft craque : si vous n’aimez pas Copilot , vous êtes bannis de son serveur Discord

Le week-end a été mouvementé pour les utilisateurs et les modérateurs du serveur Discord de Copilot. Alors que les premiers ont tenté de troller les seconds, la firme de Redmond…

Les Pixel font la sourde oreille après la mise à jour Android 17 Beta

Depuis la mise à jour Android 17 Beta, certains Pixel ne réagissent plus à “Hey Google”. La commande vocale censée lancer Gemini reste sans effet. Les utilisateurs attendent désormais un…

Xiaomi Pad 7 Pro : grosse chute de prix sur la tablette premium, elle passe à 292 € seulement !

Toujours en vente à 531 € sur le site officiel de, la Pad 7 Pro passe à prix sacrifié durant le Choice Day organisé par AliExpress ! En cumulant l’offre…

AliExpress frappe fort pour le Choice Day : voici les vraies bonnes affaires à ne pas rater

AliExpress débute le mois de mars avec son opération Choice Day qui fait chuter les prix sur toute la boutique. Smartphones, tablettes, objets connectés… les promotions sont très attractives dans…

Votre téléphone pourra capter la 5G dans les ascenseurs grâce à ce nouveau modem de Qualcomm

Perdre le réseau dans un ascenseur pourrait bientôt appartenir au passé. Qualcomm annonce un nouveau modem 5G plus puissant. Il promet une connexion stable même dans les zones difficiles. À…