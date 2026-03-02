Windows 11 améliore enfin sa fonctionnalité de partage audio avec cette fonctionnalité basique, mais il y a un hic

Il y a quelques mois, Microsoft introduisait une fonctionnalité très attendue dans Windows 11 : le partage audio entre plusieurs casques et écouteurs sans fil. Malheureusement, cette fonction manquait cruellement d'une option pourtant indispensable. Absence désormais corrigée.

Windows 11 propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour simplifier la vie de ses utilisateurs… mais ne s'y prend pas toujours très bien. C'est ainsi qu'il y a quelques mois, le système d'exploitation s'est doté d'une fonction bien pratique : le partage entre différents appareils. Autrement dit, il est désormais possible (sur les PC compatibles, nous y reviendrons) d'écouter le même flux audio sur deux casques ou paires d'écouteurs sans fil différents.

Pratique pour regarder un film ou écouter de la musique à deux sans déranger son entourage. Seulement voilà, Microsoft a visiblement oublié d'y inclure une option pourtant essentielle : le réglage séparé du volume audio. Autrement dit, si vous utilisiez le slider à l'écran pour baisser ou augmenter le volume, la modification s'appliquait pour les deux utilisateurs. Un choix plutôt étrange désormais réparé avec les dernières builds de Windows 11 pour les membres du programme Insider.

Windows 11 corrige le plus gros défaut de sa fonction de partage audio

Les builds 26300.7939 et 26220.7934 apportent donc le correctif tant attendu, à savoir un slider séparé pour chaque appareil audio connecté en Bluetooth au PC. Le centre de contrôle affiche désormais les appareils en question avec chacun un slider qu'il est possible de déplacer indépendamment de l'autre. On n'en demandait pas plus. Plusieurs autres petites nouveautés viennent compléter cette fonctionnalité, comme la prise en charge des Samsung Galaxy Buds 4, des Sony WF-1000XM6 ou encore du format MIDI 2.0.

Mais tout cela ne vous concerne malheureusement pas si vous ne possédez pas un PC Copilot. En effet, cette fonctionnalité est encore et toujours réservée aux ordinateurs propulsés par l'IA de Microsoft. Un choix qu'il est bien difficile de justifier, dans la mesure où, jusqu'à preuve du contraire, les flux audio par Bluetooth n'ont pas grand-chose à voir avec l'intelligence artificielle. Une manière comme une autre pour Microsoft de tenter d'imposer la transition vers ce qu'elle considère comme l'avenir de l'informatique.