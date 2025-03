Sommaire Un design original

Sur le marché des smartphones de milieu de gamme, c’est la guerre ! Les constructeurs rivalisent d’imagination pour se démarquer des autres. Partie technique impeccable, fonctionnalités fortes ou tout simplement proposition équilibrée, chaque produit à son petit plus. Pour sortir son épingle du jeu, le Realme 14 Pro+ mise sur un détail particulier : son design original.

La marque chinoise vend un téléphone dont la coque change de couleur en fonction de la température. C’est sûr, cela attire l’attention ! Mais qu’en est-il du produit en lui-même ? Pour 500 euros environ, a-t-on un smartphone de qualité ? C’est ce que nous allons voir tout de suite.

Realme 14 Pro+ Ecran OLED

6,83 pouces

2800 x 1272

120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 RAM 8/12 Go OS Android 15 + Realme UI 6.0 Stockage 128/256/512 Go 5G Oui Capteur principal 50 MP grand angle f/1.8

8 MP ultra grand angle f/2.2

50 MP téléobjectif f/2.7 Capteur selfie 32 MP Batterie 6000 mAh

Recharge filaire 80Watts Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP68/69 Dimensions 163.5 x 77.3 x 8 mm Poids 194 grammes

Un design original

C’est bien sur la partie design que Realme veut d’abord convaincre. Le 14 Pro+ arbore une belle coque nacrée qui lui donne un vrai air chic qui n’est pas sans rappeler le Magic7 Pro d’Honor. Rappel renforcé par le grand module photo circulaire qui trône au milieu. Sur ce dernier, on aime la symétrie des flashs et des capteurs qui apportent une vraie harmonie visuelle.

D’ailleurs, on note la présence de trois flashs distincts, tous activables en même temps. Jamais nous n’avions eu autant de lumière en utilisant un smartphone en mode torche. C’est un détail, mais c’est appréciable.

La vraie particularité de cette coque (en plastique), c’est qu’elle est thermochromique. Cela signifie qu’elle change de couleur en fonction de la température. Blanche, elle arbore des reflets bleutés lorsque le thermostat descend en-dessous des 16 degrés. Ça ne sert absolument à rien, ça n’a aucune incidence sur l’utilisation, mais ça apporte un vrai côté ludique. Par ces temps froids, c’est rigolo de voir son téléphone changer de couleur en moins d’une minute quand on le sort de sa poche.

A noter qu’une coque en caoutchouc est fournie dans la boîte, mais qu’en la mettant, la coque disparaît sous la protection. Un peu dommage, étant donné que le 14 Pro+ se montre assez solide sans.

Le Realme 14 Pro+ s’avère très agréable à manipuler, et ce malgré sa finition entièrement plastique et son cerclage arrondi. On regrette juste des boutons latéraux un peu rudes (on sent bien le clic mécanique à l’appui) et les micro-rayures qui marquent facilement sur les tranches. Il pèse 194 grammes, poids attendu pour un smartphone de ce format, et adopte des dimensions de 163,5 x 77,3 x 8 mm. Classique. A noter qu’il est aussi certifié IP68 et IP69. C’est toujours appréciable.

Côté écran, Realme rend une copie soignée avec une grande dalle OLED de 6,83 pouces. Celle-ci est légèrement incurvée sur les quatre côtés et dispose d’angles très arrondis, ce qui apporte une certaine douceur à l’affichage. On aime ! Le capteur selfie de 32 Mp trône au centre, à sa place habituelle.

Evidemment, le capteur d’empreintes est présent sous la dalle. Il fonctionne parfaitement, mais nous le trouvons un poil mal placé, un peu bas. De fait, il faudra aller le chercher avec le pouce à chaque déverrouillage. Il faut s’y faire.

Dans l’ensemble, Realme réussit donc son coup en offrant un smartphone au visuel chic et surtout original dans sa proposition. Certes, quelques éléments trahissent sa condition de milieu de gamme, comme le châssis en plastique, mais l’illusion fonctionne. Un design inventif et maîtrisé.

Un écran bien calibré

Le Realme 14 Pro+ est équipé d’un écran OLED de 6,83 pouces. Il est doté d’une définition de 2800 x 1272 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un revêtement Gorilla Glass 7i pour la solidité. Tout est en ordre pour un smartphone de ce tarif.

Nous avons évidemment analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont satisfaisants. OLED oblige, elle affiche contraste infini, donc des noirs profonds et des blancs éclatants. Idéal pour regarder une série. La luminosité, quant à elle, culmine à 600 cd/m². C’est suffisant pour avoir une lisibilité à l’extérieur, mais tout de même un peu juste. Par jour de grand soleil, il faudra faire de l’ombre avec sa main pour y voir quelque chose.

Trois profils colorimétriques dans les paramètres : Couleurs Vives, Naturelles et mode pro (personnalisé). Le premier est assez décevant, avec une température à 7200K, donc un blanc qui tire vers le bleu, ainsi qu’un Delta E moyen qui dépasse la valeur de 3, ce qui se traduit par des couleurs fluos. Un choix délibéré pour donner du peps à l’image. Le mode naturel, en revanche, est qualitatif, avec une température très juste à 6500K ainsi qu’un Delta E moyen à 1. C’est bien celui-ci qu’il faut sélectionner pour avoir un visuel proche de la réalité. Un écran correct et bien calibré, donc, à condition qu’on farfouille un peu dans les options.

Côté audio, Realme fait ce qu’il peut compte-tenu du format. Nous avons un haut-parleur principal sur la tranche inférieure et un plus petit au-dessus de l’écran. Le son n’est malheureusement pas très agréable à l’oreille, avec une vilaine distorsion même à volume moyen, ainsi qu’une stéréo aux fraises. C’est raté. On connectera rapidement des écouteurs pour regarder un film ou une série.

Une puissance mesurée mais maîtrisée

Le Realme 14 Pro+ est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, un SoC qui devient peu à peu celui par défaut sur les smartphones de milieu de gamme. Il est épaulé par 12 Go de RAM sur notre modèle. Sur ce point, absolument rien de surprenant dans la fiche technique.

Absolument rien de surprenant non plus après notre session de benchmarks. Le 14 Pro+ offre une puissance maîtrisée et en adéquation avec son prix. Sur ce point, il est par exemple au coude à coude avec le Redmi Note 14 Pro+ 5G, doté du même SoC, voire de certains produits plus chers comme le Pixel 9 ou le Xiaomi 14T. Concrètement, cela signifie que nous avons un smartphone à la puissance suffisante pour la vie de tous les jours, fluide, mais qui tousse un peu lorsque beaucoup d’applications sont ouvertes.

Les concessions sont faites sur la partie graphique. Les jeux les plus gourmands du marché, comme ZZZ, tournent à 60 images par seconde à condition de faire quelques sacrifices dans les réglages, en calant le visuel en « moyen ». Mais dans l’ensemble, rien de bien pénalisant, les joueurs peuvent profiter de leur terminal pour apprécier tous les gros titres du PlayStore.

L’avantage du Snapdragon 7s Gen 3, c’est sa parfaite maîtrise de la dissipation thermique, bien aidée ici par la coque en plastique. Lorsqu’il est mis à rude épreuve, le 14 Pro+ ne dépasse pas les 37 degrés sur son châssis. Cela signifie qu’il restera agréable à tenir en mains même lors de longues sessions de jeu. Une qualité non négligeable pour les gamers.

Une autonomie au top

Le terminal de Realme est équipé d’une batterie de 6000 mAh, soit quelque chose de costaud pour sa fiche technique. Bien lui en a pris, puisqu’il affiche une autonomie confortable. Lors de notre test, nous avons utilisé le smartphone au quotidien de manière classique (un peu de jeu, de photo, de navigation Internet, de réseaux sociaux) et nous sommes tombés entre 65 et 75% au moment du coucher. C’est énorme ! Ainsi, il est possible de tenir deux jours pleins, voire trois en faisant attention. L’autonomie, c’est le vrai point fort du 14 Pro +.

Le 14 Pro+ est aussi compatible avec la charge rapide de 80 Watts. Cela aurait été un vrai atout si le chargeur était fourni, mais ce n’est pas le cas. On ne blâme pas Realme en particulier, puisque cette absence devient la norme chez tous les constructeurs, mais ça reste rageant de devoir racheter un chargeur dédié. En utilisant le matériel compatible, le produit se réalimente de 1 à 100 % en 54 minutes. C’est correct pour un accumulateur de 6000 mAh.

Une partie logicielle correcte, mais plombée par des applications parasites

Le Realme 14 Pro+ est doté d’Android 15 avec la surcouche Realme UI 6.0. Cette dernière fait écho à Color OS d’Oppo et se montre agréable dans la navigation, en plus d’être esthétique. Ce n’est pas notre surcouche préférée (elle manque d’option de personnalisation), mais elle reste appréciable au quotidien. Il y a quelques fonctionnalités sympathiques, comme la barre latérale qui rappelle celle de One UI (Samsung) ou encore l’inclusion de l’IA (très limitée) pour modifier les photos.

Cependant, il y a un élément qui fâche : les logiciels préinstallés. Realme a fait le choix d’installer par défaut des apps comme Netflix, Tiktok, Linkedin, des jeux ou encore Temu. Il y en a des dizaines ! Certes, il est possible de les supprimer, mais au premier démarrage, ça fait tache. Ajoutons à cela des applications doublon avec celles de Google (Horloge, Calculatrice, Photo, etc,) toujours un peu pénible. Résultat ? On a un smartphone déjà encombré dès son premier jour d’utilisation.

Une surcouche qui est appréciable, donc, mais qui aurait grandement gagné à plus de pureté au niveau des apps.

Une partie photo maîtrisée pour ce segment

Le Realme 14 Pro+ cherche à briller sur la partie photo, comme le montre son grand module central bien mis en évidence. On y trouve trois capteurs : un principal de 50 mégapixels (f/1.8), un ultra grand angle de 8 mégapixels (f/2.2) ainsi qu’un téléobjectif de 50 mégapixels (f/2.7) avec zoom optique X3. Sur le papier, c’est correct.

Le grand-angle apporte de bons résultats, même quand la lumière vient à manquer. On peut notamment le voir dans les photos de l’église, ou encore dans les clichés pris entre chien et loup. Le contraste est maîtrisé, la lumière bien restituée, mais on déplore des couleurs sous-saturées qui donnent un aspect tristoune à l’image. Rien de bien dramatique toutefois.

Le téléobjectif de 50 mégapixels réussit lui aussi sa mission avec des photos de qualité. On aime particulièrement le zoom optique X3. En revanche, on remarque une déperdition en qualité dès qu’on va au-delà de X6. Il existe un zoom jusqu’à X120, mais complètement inexploitable ; il est juste là pour faire bien sur la fiche technique.

L’ultra grand angle est le point faible du Realme 14 Pro+. Les résultats sont exécrables ; on déplore de grosses lacunes au niveau des contrastes, de jour comme de nuit. Ce n’est pas la folie.

Du côté des photos macro, le tableau est un peu poussif. On obtient en effet des résultats peu précis et pas vraiment exaltants, même si c'est loin d'être dramatique. En revanche, la réactivité du capteur permet de photographier des sujets constamment en mouvement, comme des enfants ou des animaux.

Le mode portrait, pour sa part, est réussi, découpant bien les sujets, aussi bien avec le capteur arrière qu’avant (de 32 mégapixels).

Enfin, le mode nuit se débrouille sur le capteur principal, avec une belle restitution des couleurs malgré une lumière parfois mal gérée dans les zones d’ombre. Pour le tarif, c’est très bien, mais on est quand même loin d’un résultat incroyable. On aime aussi la même qualité sur le téléobjectif, mais on déplore toujours un ultra grand angle aux fraises.

En définitive, Realme vend un terminal correct en photo, surtout sur son grand angle et son téléobjectif. S’il n’est évidemment pas au niveau des ténors du marché, notamment dans le mode macro ou le mode nuit, il reste une proposition solide pour sa gamme de prix.

Alors, on achète ?

Le Realme 14 Pro+ est un téléphone équilibré qui dispose de nombreuses qualités. La première, c’est évidemment son autonomie monstre. Mais il peut aussi compter sur un bon écran, sur une partie photo maîtrisée mais aussi sur un design original qui le fait sortir du lot. Tout n’est pas parfait, on pense notamment à la partie logicielle et au manque de puissance, mais à ce prix, c’est acceptable. Alors, on achète ?

Concrètement, le Realme 14 Pro+ fait partie des meilleurs sur son segment, offrant même une proposition un poil plus équilibrée que le Redmi Note 14 Pro qui nous avait déjà grandement séduit. Ce terminal est avant tout dédié à ceux qui veulent un bon smartphone pas trop cher, endurant, et surtout qui souhaitent se la jouer avec un design original. Ceux qui cherchent de la puissance ou une partie photo plus aboutie devront se tourner vers d’autres produits, plus chers.