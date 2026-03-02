VIDEO

Galaxy Watch Ultra 2 : Qualcomm révèle le processeur qui équiperait la future montre de Samsung

Qualcomm annonce une toute nouvelle gamme de processeur surpuissants taillés pour les montres connectées. À commencer par la Galaxy Ultra 2 de Samsung ? Voici ce qu'il nous promet.

Si nos montres connectées sont de plus en plus performantes, c'est tout simplement parce que les composants qu'elles intègrent évoluent. On en parle moins que pour les smartphones, mais le processeur chargé de faire tourner la smartwatch a un impact significatif sur tout un tas de paramètres : affichage, réactivité, autonomie, fonctionnalité… C'est pourquoi l'annonce d'une nouvelle gamme de puces dédiées est un événement. Surtout quand elle provient de Qualcomm.

Comme ceux qui équipent les mobiles les plus puissants du moment, ces processeurs sont estampillés “Elite“. Nous aurons donc droit à des Snapdragon Wear Elite pour être précis. La firme américaine explique qu'elle a développé sa nouvelle plateforme en collaboration avec Google, Motorola et Samsung. Il est donc logique de penser qu'elle pourrait équiper certains appareils connectés de ces marques, à commencer par la Galaxy Watch Ultra 2.

La Galaxy Watch Ultra 2 pourrait embarquer un processeur Snapdragon inédit

Gravé en 3nm, le Snapdragon Wear Elite promet d'être jusqu'à 5 fois plus rapide en mono-cœur par rapport à la puce précédente. Le GPU intégré est quant à lui 7 fois plus puissant que son prédécesseur, ce qui devrait garantir un affichage en Full HD à 60 images par seconde. Intelligence artificielle oblige, on trouve également un NPU permettant de gérer des modèles IA avec 2 milliards de paramètres directement sur l'appareil, sans passer par le cloud.

Lire aussi – La Xiaomi Watch 5 est officielle, une montre connectée endurante qui donne accès à Gemini depuis le poignet

L'autonomie n'est pas en reste avec, sur le papier, 30 % de plus. Les batteries entre 300 et 600 mAh passeraient de 0 à 50 % en 10 minutes de charge seulement. Si Samsung suit la même logique qu'avec ses smartphones Galaxy S, la future Galaxy Watch Ultra 2 devrait être équipé d'un processeur Snapdragon Wear Elite.

Les modèles inférieurs bénéficieraient de la puce Exynos W1000 développée en interne. Il faudra patienter pour le savoir : les nouvelles montres connectées de Samsung devraient être présentées en juillet 2026, en même temps que les Galaxy Z Flip 8 et Galaxy Z Fold 8.


