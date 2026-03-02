Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite : l’aspirateur balai chute à 86 € seulement, vite !

Déjà remarqué pour son rapport qualité-prix imbattable, le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite passe à prix sacrifié pour le Choice Day. Vous pouvez ainsi vus l’offrir à 86,99€ seulement ! C’est un excellent prix pour un aspirateur balai aussi performant !

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite

 

Le Choice Day continue sur AliExpress et, du 1er au 7 mars, le géant chinois brade de nombreux produits. Vous cherchez un aspirateur balai puissant et endurant ? Le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite est le modèle qu’il vous faut ! Normalement en vente à 99,99 €, ce modèle vous offre déjà un excellent rapport qualité-prix. Mais avec le code SSPHA13 qui vous donne 13 € de remise dès 99 € d'achat, vous pouvez l’avoir à seulement 86,99 € !

L’aspirateur est directement vendu par Xiaomi. Il est envoyé depuis la France et la livraison est gratuite. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard !

Vous souhaitez acheter un nouvel aspirateur, une tablette, un smartphone ou un casque ? Durant le Choice Day, aucun produit n’échappe aux chutes de prix. Voici un récapitulatif des codes promo :

  • 2 € de remise dès 15 € d'achat : SSPHA02
  • 4 € de remise dès 29 € d'achat : SSPHA04
  • 7 € de remise dès 49 € d'achat: SSPHA07
  • 9 € de remise dès 69 € d'achat : SSPHA09
  • 13 € de remise dès 99 € d'achat : SSPHA13
  • 20 € de remise dès 159 € d'achat : SSPHA20
  • 25 € de remise dès 209 € d'achat : SSPHA25
  • 40 € de remise dès 329 € d'achat : SSPHA40
  • 55 € de remise dès 459 € d'achat : SSPHA55

Quelles sont les caractéristiques du Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite ?

Ne vous fiez pas à son petit prix pour le juger, le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite est un aspirateur balai qui ne manque pas de souffle !

Comme à son habitude, avec ce modèle, la marque chinoise a souhaité proposer un aspirateur simple, pas cher, mais ultra efficace. Aucune poussière ne résiste à sa puissance d’aspiration de 18000 Pa avec un système d’aspiration cyclonique. Avec sa brosse motorisée équipée d’une barre de LEDs pour détecter la poussière au sol et une filtration en 5 étapes qui capture 99,9% des particules, vous obtenez un résultat optimal en un seul passage.

L’autonomie n’a pas été sacrifiée puisque cet aspirateur balai dispose d’une batterie de 2200 mAh qui vous offre jusqu’à 45 minutes d’utilisation. Enfin, le vidage du bac à poussière s’effectue à l’aide d’une simple pression pour un nettoyage plus hygiénique.


