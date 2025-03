Test Samsung Galaxy A56 : il a une belle gueule, mais qu’en est-il du reste ?

Le Galaxy A56 de Samsung a un objectif clair : proposer une expérience digne d’un smartphone haut de gamme pour un prix abordable. Est-ce le meilleur produit pour ceux qui veulent de la qualité sans se ruiner ? Réponse tout de suite.

Les téléphones phares de Samsung ne sont pas les Galaxy S, ni même les Galaxy Z, mais bien les Galaxy A. Des produits qui brillent par leur capacité à offrir le meilleur à un prix juste. Aujourd’hui, c’est la star de cette gamme qui passe sur le grill : le Galaxy A56.

Le Galaxy A56 reste dans la droite lignée de ses prédécesseurs. Il veut offrir une expérience équilibrée dans tous les domaines. Les nouveautés de cette année ? Un design repensé, la présence de One UI 7 et l’inclusion de l’IA. Cela suffit-il pour convaincre alors que la concurrence devient de plus en plus féroce sur ce segment de prix ? Voici notre avis complet.

Prix et disponibilité

Le Galaxy A56 est disponible en mars 2025 chez les revendeurs partenaires ainsi que sur le site de Samsung. Voici les tarifs affichés :

128 Go : 499 euros

256 Go : 549 euros

Des prix cohérents pour la fiche technique. Il est disponible en quatre coloris : noir, blanc, vert sauge, et rose.

Galaxy A56 Ecran Super AMOLED

6,7 pouces

FHD+

120 Hz Processeur Exynos 1580 RAM 8 Go OS Android 15 + One UI 7 Stockage 128/256 Go 5G Oui Capteur principal 50 MP grand angle HDR

12 MP ultra grand angle

5 MP macro Capteur selfie 12 MP HDR Batterie 5000 mAh

Recharge filaire 45 Watts Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP67 Couleurs Gris, vert, rose, noir Prix 499 euros (128 Go)

549 euros (256 Go)

Un design soigné et digne d’un haut de gamme

Ce n’est pas parce qu’un téléphone est vendu comme un milieu de gamme qu’il ne doit pas avoir un design soigné avec des matériaux nobles. Samsung l’a compris depuis longtemps sur sa gamme Galaxy A et le montre encore avec cet A56. Nous avons un produit au visuel impeccable. Il pourrait presque passer pour un terminal premium tant il est soigné.

Le Galaxy A56 change son design pour s’émanciper un peu de la gamme S. Ainsi, le module photo, qui se compose toujours des capteurs alignés verticalement, est désormais en un bloc. Cela lui donne une vraie personnalité, et c’est même plus joli à l’œil que les trois îlots séparés que nous sert Samsung depuis maintenant quelques années. Autre avantage, ça limite la vilaine poussière qui vient se loger entre les protubérances.

Le dos en verre trempé ainsi que le cerclage en aluminium apportent une sensation de chic au produit, renforcé par une prise en main agréable avec les tranches plates. Cela reste une petite brique avec ses 200 grammes et ses dimensions de 162 x 77 x 7,4 mm, mais une brique très plaisante à manipuler. Sur le modèle blanc que nous testons, on aime une surface qui n’est pas sujette aux traces ni aux micro-rayures, en plus d’être douce sous les doigts. C’est un bon point !

Un mot sur les tranches plates en aluminium brossé. Les boutons sont placés sur une proéminence de quelques millimètres. Un choix qui nous a paru étrange dans un premier temps, mais qui montre tout son intérêt à l’utilisation ; cette irrégularité se sent immédiatement sous le pouce. Cela rend beaucoup plus intuitif le fait de toucher le bouton d’alimentation pour activer Bixby ou simplement le verrouiller. Une excellente idée de design !

Seule la façade trahit un peu le fait que l’A56 soit un milieu de gamme. En cause ? Les bords d’écran un peu larges (ratio écran/façade à 85%) et surtout non symétriques. En 2025, c’est un peu rude ! Pour le reste, tout est en place : un capteur d’empreintes bien placé et efficace (mais qui ne peut enregistrer que trois doigts) ainsi qu’un capteur selfie central de 12 mégapixels. Rien à signaler, tout est là.

En définitive, Samsung nous sert un smartphone aux finitions soignées, aussi bien dans le choix des matériaux que dans le visuel. Seul regret ? L’écran aux bords un peu larges, mais nous pouvons encore l’accepter à ce tarif. En vérité, ce Galaxy A56 aurait très bien pu passer pour un Galaxy S d’il y a deux ou trois ans. Un produit maîtrisé sur le design, donc, mais qu’en est-il dans la technique ? Nous allons le voir tout de suite.

Un écran AMOLED bien calibré

Le Galaxy A56 dispose d’une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces d’une définition de 2340 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hz. On note aussi un traitement Gorilla Glass Victus+ qui garantit une certaine solidité ainsi qu’une protection contre les rayures. Pour ce tarif, c’est très correct.

Nous avons évidemment passé la dalle sous la lentille de notre sonde et les résultats obtenus sont bons. Le contraste, AMOLED oblige, est infini. Le smartphone affiche donc des noirs profonds (pixel éteint) et des blancs éclatants. Cela permet une bonne lisibilité dans les séries ou les films, surtout dans les scènes sombres, ainsi que l’utilisation de l’always on display. La luminosité maximale laisse quant à elle un peu à désirer, avec un pic à 600 cd/m² en SDR selon nos mesures. Cela suffit pour une utilisation dehors, mais il faut parfois faire de l’ombre avec une main pour voir ce qui s’affiche à l’écran. Oubliez la série dans un parc en plein soleil ou sur la plage l’été, d’autant plus que le traitement des reflets se contente du strict minimum.

Comme toujours, Samsung propose deux profils colorimétriques dans les paramètres : Vif et Naturel. Des noms trompeurs, puisqu’ici, les couleurs bénéficient du même soin au niveau du rendu, avec un Delta E moyen à 1,9 (en dessous de 3 étant bon). La différence se joue en réalité au niveau de la température : 6700K en mode vif, et 6300K en mode naturel, soit proche des 6500K de référence. Concrètement, cela signifie que l’écran tire un poil vers le rouge en mode naturel, et un poil vers le bleu en vif. C’est quasiment imperceptible. On se demande quelle est la pertinence d’avoir deux profils si proches, mais ce n'est pas un défaut en soi. Un calibrage nickel, donc, comme nous a toujours habitué Samsung. Rien de bien particulier à signaler.

Côté audio, le Galaxy A56 s’en sort aussi bien, avec un son clair et équilibré compte tenu du format. On note juste une stéréo perfectible, notamment à cause d’un haut-parleur situé sur la tranche plus puissant que l’autre. Rien de bien dérangeant quand on le tient en mode paysage. En résumé, la partition n’est pas brillante, mais reste maîtrisée.

Une puissance mesurée et une bonne autonomie

Le Galaxy A56 embarque le processeur Samsung Exynos 1580, un SoC maison gravé en 4 nm et épaulé par 8 Go de RAM. Ce CPU promet une puissance mesurée, mais compense avec l’inclusion de l’IA (c’est une première sur les Galaxy A), de meilleures performances graphiques et une certaine économie d’énergie.

Nous avons lancé notre habituelle session de benchmarks sur le Galaxy A56 et les résultats obtenus ne sont pas surprenants, mais corrects. Nous sommes un poil au-dessus du Snapdragon 7s Gen 3, le SoC roi de ce segment de prix. À titre d’exemple, il équipe le Realme 14 Pro+ ou encore le Redmi Note 14 Pro +.

Avec une telle puissance, le téléphone ne connait aucun accroc, plantage ou ralentissement, même quand beaucoup d’applications sont ouvertes. On note une puissance IA (NPU) de 14,7 TOPS. C’est peu, mais cela permet un usage dans les retouches photos ou encore dans la recherche, avec la présence de la fonctionnalité « Entourer pour Chercher ». Cependant, c’est trop juste pour avoir une assistance à l’écriture, ou encore le Now Brief, le résumé IA de votre journée, présent sur les S25.

Côté jeu, la promesse est tenue. Le Galaxy A56 fait tourner tous les gros titres du marché, comme Genshin, ZZZ ou encore Diablo Immortal. Pour atteindre les 60 i/s, il faut évidemment faire quelques concessions au niveau des réglages (en calant la qualité en moyen ou en élevé), mais c’est faisable. Plus encore, on apprécie une chauffe maîtrisée. L’Exynos 1580 est un processeur qui sait gérer sa dissipation, puisque nous avons mesuré une température en surface à 41 degrés. Concrètement, cela signifie qu’il est possible de jouer longtemps sans être gêné. Un excellent point !

L’Exynos 1580 est aussi un bon élève en ce qui concerne la gestion de l’autonomie. Le terminal embarque un accumulateur de 5000 mAh. Sur notre test, le smartphone atteint les 17 heures avant de s’éteindre, ce qui est bien ! Cela se traduit à l’usage par un téléphone endurant. En l’utilisant de manière classique (un peu de jeu, de photo, de navigation, de GPS) on atteint entre 50 et 60 % de batterie au moment du coucher, ce qui est satisfaisant. Samsung introduit aussi la recharge filaire à 45 Watts sur ce modèle (chargeur non inclus, évidemment). En utilisant l’outil adapté, l’A56 se réalimente entièrement en deux heures. C’est long !

One UI 7, la vraie force de cette génération 2025

Le Galaxy A56 embarque Android 15 avec la surcouche One UI 7 de Samsung. Une interface logicielle nouvelle version qui nous avait déjà séduit sur les Galaxy S25, et qui le fait encore sur ce terminal. Claire, ultra personnalisable, elle se caractérise par l’ajout de quelques fonctionnalités vraiment sympathiques.

La plus emblématique, c’est la Now Bar, un équivalent au Dynamic Island d’Apple qui apparaît sur la partie inférieure de l’écran. Pratique pour afficher la météo ou le score des matchs. On retrouve aussi un bureau plus clair, plus symétrique, qui donne la possibilité de supprimer le texte des applications.

A lire aussi – Nous utilisons le Galaxy S25 Ultra depuis plusieurs jours, voici les quatre nouveautés de One UI 7 qui changent tout

L’IA est mise en avant par Samsung, mais comme nous le disions plus haut, elle se montre encore discrète. L’utilisateur pourra tout de même s’en servir dans l’application photo pour améliorer son image ou supprimer un passant indésirable. Classique mais efficace. L’assistant Bixby est aussi présent, mais peu utile. Les fonctionnalités telles que l’assistant d’écriture ou encore le Now Brief ne sont pas là, réservés aux terminaux haut de gamme.

Samsung promet des mises à jour d’OS sur six générations ainsi que six ans de mises à jour de sécurité. Votre Galaxy A56 acheté aujourd’hui sera donc toujours viable en 2031. C’est bien. Une partie logicielle solide qui nous convainc grâce à ses petites fonctionnalités bien pensées. Précisons que One UI 7 arrivera également sur les terminaux Samsung déjà sortis.

La photo ? Samsung doit rattraper son retard !

S’il y a bien un segment sur lequel les smartphones de milieu de gamme veulent briller, c’est la photo. Nous avons l’exemple récent du Realme 14 Pro+, très bon sur ce segment de prix. Il va falloir que Samsung se réveille, car le constructeur a tendance à trop se reposer sur ses lauriers, comme le montre ce terminal.

A lire aussi – Test Realme 14 Pro Plus : ce smartphone change de couleur selon la météo, mais est-ce son seul atout ?

Le module du Galaxy A56 dispose de trois capteurs : un principal de 50 mégapixels (f/1.8), un ultra grand angle de 12 mégapixels (f/2.2) ainsi qu’un macro de 5 mégapixels (f2.4). Sur le papier, c’est un peu juste. On regrette notamment la présence d’un capteur macro, qui aurait pu être délaissé pour un téléobjectif, beaucoup plus utile.

Les clichés obtenus avec le capteur de 50 mégapixels s’avèrent corrects. On apprécie une bonne gestion des couleurs et des détails. Nous sommes cependant un peu moins convaincus par la gestion des lumières et des contrastes. On peut notamment le voir sur les photos de l’église, où les parties dans l’ombre sont peu lisibles. Dans l’ensemble, ça reste satisfaisant, bien servi par l’algorithme de Samsung.

Pas de zoom optique sur l’A56, mais un zoom numérique jusqu’à X10. Satisfaisant en X2, encore un peu en X4, mais qui devient bruité ensuite. Ce sera suffisant pour faire des clichés de vacances, mais moins pour des situations qui nécessitent de zoomer beaucoup, comme des spectacles ou des matchs.

L’ultra grand angle de 8 mégapixels n’est pas vraiment le point fort de l’A56. On déplore en effet une gestion hasardeuse de la luminosité, surtout en intérieur. Les photos sont un peu sombres, en plus d’être bruitées et de mal gérer les halos de lumière. Dommage.

Mais c’est le capteur macro qui déçoit le plus. Non seulement il doit s’activer manuellement, mais il affiche des résultats peu exaltants. L’A56 n’est pas idéal pour ceux qui ont besoin de capturer des détails sur des petits objets ou encore qui aiment prendre leur nourriture.

Le mode portrait, pour sa part, est réussi, aussi bien avec le capteur selfie que le grand angle. Là-dessus, c’est la partie logicielle qu’il faut saluer.

Enfin, le mode nuit se montre inégal. Le grand angle se débrouille bien et on apprécie toujours autant l’algo de Samsung qui traite de manière juste les contrastes et les lumières vives. En revanche, on regrette un trop long temps d’exposition qui conduit souvent à des clichés un peu flous. Mais le gros point noir, c’est évidemment le capteur ultra grand angle, totalement aux fraises, incapables de gérer la lumière et les halos. Dommage.

Le Galaxy A56 offre une partie photo dans la droite lignée de la gamme : correcte, mais sans casser trois pattes à un canard. Un peu dommage quand on voit la concurrence tout miser sur ce point précis. Si vous cherchez un appareil à ce prix qui se débrouille en photo, il vaut donc mieux se tourner vers les téléphones de chez Realme, voire Xiaomi.

Alors, on achète ?

Le Galaxy A56 est un téléphone qui tient ses promesses. Il séduit notamment grâce à sa partie technique impeccable, son écran attrayant, son autonomie solide, son logiciel agréable mais aussi grâce à son design premium. Une proposition très cohérente qui ne décevra pas ceux qui passent à la caisse, mais qui malheureusement ne surprend jamais.

Il s’agit sans aucun doute du smartphone le plus équilibré sur son segment de prix. Néanmoins, un gros point noir vient entacher ce beau tableau : une partie photo en retard par rapport à une concurrence féroce. Si vous cherchez le meilleur sur ce point, il faudra donc aller voir ailleurs.

Le Galaxy A56 est sans conteste une valeur sûre. Un terminal qui assure sa mission sans vaciller en plus d’offrir une expérience agréable. Pas forcément le meilleur de son segment de prix, mais sans doute le plus équilibré. Une proposition très solide de la part de Samsung.