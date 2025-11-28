Un an après le Pura 70 Ultra, Huawei lançait le Pura 80 Ultra, son digne successeur. Toujours aussi complet, mais toujours dépourvu des services Google, ce nouveau smartphone haut de gamme coche toutes les autres cases, notamment en photo. Ces qualités peuvent-elles nous faire oublier les inévitables inconvénients ? Réponse dans ce test complet.

Chaque année, nous sommes étonnés par la qualité des smartphones haut de gamme de Huawei. Que ce soit le P60 Pro, testé en 2023, ou le Pura 70 Ultra, testé en juin 2024, la marque chinoise continue d’innover et de se différencier, notamment sur la partie photographique. Nous pensons par exemple à l’ouverture variable du capteur principal qui apporte contrôle sur la lumière, profondeur du fou d’arrière-plan et netteté aux photographies.

Si les smartphones de Huawei se vendent plutôt bien en Chine, ce n’est évidemment plus le cas en Europe où l’absence de Google, et plus précisément des GMS, complique l’utilisation des produits de la marque. Les experts de la bidouille peuvent s’en sortir aisément. Mais les autres, beaucoup moins. Un positionnement à contre-courant des Samsung, Google et Apple qui nous proposent des écosystèmes où presque tout est facile. En achetant un smartphone à plus de 800 euros, nous ne voulons pas nous « prendre la tête ».

Entre alors en jeu un drôle de comparatif. Habituellement, nous nous appuyons sur les rapports « qualité sur prix » ou « performance sur prix » pour noter un smartphone et le comparer aux autres. Avec Huawei, cela devient un rapport « qualité sur prix ET praticité » : puisque le téléphone n’est pas le plus évident à prendre en main, est-ce que l’expérience globale (hors limitation liée à Google) vaut le temps que nous devons consacrer à contourner les limitations ? Avec le P60 Pro, la réponse était presque oui. Avec le Pura 70 Ultra, c’était non, à cause du prix. Qu’en est-il du Pura 80 Ultra, arrivé en France cet automne ? Réponse dans ce test complet.

Le prix public conseillé du Pura 80 Ultra s’élève à 1499 euros. Il s’agit du même montant demandé par Huawei pour le Pura 70 Ultra. Comme précédemment, il n’existe qu’une seule version du smartphone, avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. En revanche, le Pura 80 Ultra est accompagné d’un second téléphone, le Pura 80 Pro, dont le prix de vente est fixé à 1099 euros (100 euros de moins que son prédécesseur, le Pura 70 Pro).

À ce prix, le Pura 80 Ultra entre en concurrence frontale avec tous les smartphones haut de gamme de la concurrence. Le Galaxy S25 Ultra de Samsung. L’iPhone 17 Pro Max d’Apple. Le Xiaomi 15 Ultra. Le Pixel 10 Pro XL de Google. Le Find X9 Pro d’Oppo. Et bien sûr le Magic7 Pro de Honor, lequel sera bientôt remplacé par son successeur. Nous pourrions également ajouter à cette liste quelques modèles haut de gamme plus agressifs, comme le OnePlus 15 et le Realme GT 8 Pro (qui sort la semaine prochaine).

Le Pura 80 Ultra est disponible depuis le 29 octobre 2025. Il se décline en noir et en « or prestige ». Vous pouvez découvrir ce second coloris avec notre version de test. Dans la boite, le smartphone est accompagné d’un câble USB-C et d’une coque de protection. Notre version de test profite également d’un chargeur 100 watts, lequel est proposé à 20 euros seulement si vous l’achetez avec le téléphone (contre 50 euros habituellement).

Design et interface

Démarrons ce test avec le tour du propriétaire. Le Pura 80 Ultra est un smartphone très ostentatoire. Plus encore que son prédécesseur. Si la version noire, mate, reste « sobre », la version dorée, dotée d’une finition brillante, presque réfléchissante, est tape-à-l’œil. Et elle garde les traces de doigt, même si elles sont moins nombreuses qu’attendu. Le matériau qui habille le téléphone est du verre Kunlun Glass 2 à l’avant et à l’arrière. Le châssis et les tranches sont en métal.

Impossible de ne pas remarquer l’énorme module photo rectangulaire, partiellement intégré à la coque : il est imposant et attire tout de suite le regard. Il conserve la forme triangulaire de son prédécesseur, mais ses dimensions sont plus larges. Il est très épais : non seulement l’ensemble du module est protubérant, mais chaque « îlot » photographique l’est également. Chaque ilot est cerclé de métal et couvert d’un verre minéral pour protéger les lentilles.

Le module photo est lui-même cerclé d’aluminium pour garantir sa solidité en cas de chute. Vous pouvez également voir de nombreux détails esthétiques dans ce module : les traits fuyant depuis le centre vers l’extérieur, les différents marquages qui détaillent la configuration photo, sans oublier « X-Mage », une marque de Huawei dédiée à la photographie. On est clairement là pour en « mettre plein la vue ». Malheureusement, le module déséquilibre légèrement le smartphone, puisqu’il n’est pas symétrique.

En façade, l’écran est très légèrement incurvé, avec des bordures pas très épaisses. Le poinçon du capteur selfie, positionné près de la bordure supérieure, est centré. L’écran est protégé par du verre par-dessus lequel une protection supplémentaire, contre les rayures, est installée en usine.

Si les dernières générations d’iPhone ont créé une tendance à la tranche droite, Huawei conserve ses tranches arrondies. C’est moins moderne visuellement. Mais c’est très agréable une fois en main. De même pour les faces du Pura 80 Ultra : à contre-courant de la plupart des concurrents, elles sont légèrement bombées.

Conséquence de choix, le smartphone est assez épais : 8,3 mm. C’est toutefois 0,1 mm de moins que le Pura 70 Ultra. Le smartphone est aussi plus grand (+0,4 mm), plus large (+1 mm) et plus lourd (+7,5 grammes). Notez enfin que le Pura 80 Ultra est certifié IP68 et, nouveauté de 2025, IP69. Cette dernière affirme que le téléphone est protégé contre les jets d’eau sous pression.

Côté logiciel, le Pura 80 Ultra fonctionne sur la dernière version d’EMUI. Elle est numérotée 15.0 et elle est basée sur un noyau Android 15. En comparaison d’EMUI 14, l'interface a visuellement légèrement changé, sans pour autant être radicalement différente. N’attendez pas de changement similaire à iOS 26 par rapport à iOS 18, par exemple. Parmi les petites retouches, notons la réorganisation du volet de notification, nouvelles photos de points d’intérêt dans Petal Maps, un nouveau widget shopping sur l’écran d’accueil… Pas de quoi changer nos habitudes.

De même pour l’intelligence artificielle. Celia est toujours là pour accompagner l’utilisateur. Elle propose des commandes vocales, de la recherche visuelle et tous les outils que nous pourrions trouver avec les anciennes versions de Bixby ou Siri. Le moteur de reconnaissance vocale fonctionne correctement, mais demande encore à être vocalement entrainé (ce qui n’est plus le cas de Google Assistant depuis plusieurs années). EMUI est très en retard sur l’intelligence artificielle (ce n’est peut-être pas le cas d’HarmonyOS, mais il nous est impossible de le savoir).

Outre les applications de Huawei, nous retrouvons ici quelques partenaires commerciaux. D’abord, Microsoft, avec Bing Search, comme moteur de recherche par défaut, et Swiftkey, comme clavier par défaut. Ensuite, Snapchat et Meetime, les deux seules applications installées par défaut. L’interface grouille d’autres icônes d’applications commerciales, mais aucune n’est physiquement installée. Mais leur présence peut oppresser le nouveau venu.

Nous sommes toujours très déçus de voir l’abondance de publicités dans cette interface : recommandations dans les dossiers, applications cochées par défaut dans l’AppGallery, bannières publicitaires dans Video, notifications commerciales dans Petal Maps, etc. Nous ne payons pas 1500 euros pour être abreuvés de publicité.

Nous ne reviendrons pas en détail sur l’absence de Google et des GMS, ni même sur les implications quotidiennes que cela peut avoir (et qui dépassent le simple manque de praticité) et les astuces déployées par Huawei pour contourner ces implications. Nous sommes face aux mêmes problèmes qu’avec le Pura 70 Ultra, que ce soit en termes de disponibilité des applications sur l’AppGallery, de compatibilité des logiciels entre eux et de sécurité des informations personnelles. Sachez simplement que ces limitations sont toujours d’actualité.

Écran, processeur et batterie

Restons en façade et étudions l’écran. Le Pura 80 Ultra reprend en partie les spécifications techniques de la dalle du Pura 70 Ultra. En particulier la taille qui reste à 6,8 pouces. En revanche, le ratio de l’écran change légèrement, passant du 20,3/9e à un plus classique 20/9e. La définition augmente un tout petit peu (1276 x 2848), pour une résolution qui change à peine (259 pixels par pouce, contre 258).

Le taux de rafraichissement est toujours de 120 Hz maximum. L’écran conservant la technologie LTPO, ce taux peut varier de 1 à 120 Hz en fonction des contenus qui sont affichés à l’écran. Le taux de contraste est évidemment infini, puisque l’écran est OLED. La luminosité annoncée par Huawei est en hausse : 3000 nits en pointe locale, contre 2500 nits précédemment. Avec notre sonde, nous avons mesuré 577 nits en mode automatique, quel que soit le profil colorimétrique. Et c'est plutôt bien.

Côté colorimétrie justement, le Pura 80 Ultra propose deux profils : normal ou vif. Le premier est extrêmement bien calibré. Le blanc est à 6600°, à quelques dizaines de points du blanc parfait. Le Delta E moyen est à 1,1 seulement. La température moyenne des couleurs est à 6668°. Et le gamma E est très maitrisé à 2,2 sur toute la plage du nuancier. Notez que le Pura 80 Ultra gagne cette année la certification HDR Vivid, une norme soutenue principalement par les marques chinoises (dont Huawei et Honor…). Nous aurions préféré le HDR10+ ou le Dolby Vision.

Sous le capot, nous retrouvons cette année encore un processeur signé Huawei. Le Kirin 9010 de 2024 cède sa place au Kirin 9020, une succession assez classique. Selon Huawei, il y a deux différences importantes : le NPU, plus puissant et plus à même de traiter l’intelligence artificielle, et la gestion de l’énergie. Belle promesse qui cache une dure réalité : le Kirin 9020, accompagné ici de 16 Go de RAM, est gravé en 7 nm, ce qui n'augure rien de bon sur les performances.

Nous avons déjà testé le Kirin 9020, puisqu’il anime le Mate X6, testé en début d’année 2025. Et lors de ces tests, nous avions eu une impression mitigée. Certes, les applications et l’interface ne présentent aucun ralentissement. Mais le processeur montre rapidement certaines limites de puissance. Face à n’importe quel SoC haut de gamme de ces deux dernières années, provenant de Qualcomm, Apple ou MediaTek, le Kirin 9020 est loin derrière. Même les Tensor G4 et G5, qui n’ont pourtant pas la réputation d’être véloces, sont devant. Et nous retrouvons le même résultat ici.

Choisir ce SoC a deux inconvénients et deux avantages. Premier défaut, le Pura 80 Ultra n'est pas fait pour jouer. Le smartphone est non seulement incompatible avec le Ray Tracing, mais les jeux gourmands subissent de forts ralentissements. En outre, ils feront rapidement chauffer le smartphone, jusqu'à atteindre la barre symbolique des 50°C sur la coque. Deuxième défaut, le Kirin 9020 est incompatible avec la 5G. Un aveu de faiblesse qui peut en rebuter certains.

Quelles sont alors les qualités de ce SoC ? Tout d’abord, la plate-forme ne subit aucune perte de puissance : la stabilité de la plate-forme est exemplaire, à plus de 90% dans tous les tests d’endurance. Une qualité dont auraient bien besoin les smartphones plus puissants.

Le second avantage de ce SoC est la gestion de la consommation d’énergie. Le Kirin 9020 est très peu gourmand. Ce qui optimise considérablement l’autonomie du Pura 80 Ultra, lequel est équipé d’une batterie lithium polymère de 5170 mAh. C’est pratiquement la même capacité que celle du Pura 70 Ultra (5200 mAh). Notez que la version chinoise du Pura 80 Ultra profite d’une batterie de 5700 mAh. 10 % de batterie supplémentaire, nous n’aurions pas dit « non », même si ce n’est pas nécessaire.

En effet, le Pura 80 Ultra offre une autonomie élevée. En usage standard (mail, messagerie, téléphonie, casual gaming, réseaux sociaux, web), PCMark dépasse les 27 heures, ce qui est très rare sur le haut de gamme. Cela correspond à une amélioration de près de 6 heures par rapport au Pura 70 Ultra. Nous traduisons ce score par une autonomie de 3 jours environ. Il est évident que la frugalité du Kirin 9020 y est pour quelque chose. Mais ce n’est certainement pas la seule optimisation en cause. Attention en revanche, quand le SoC est très sollicité, il perd son efficacité. Les gamers peuvent compter sur une autonomie comprise entre 3 et 5 heures.

Une fois la batterie déchargée, il est temps de brancher le Pura 80 Ultra. Ce dernier est compatible charge rapide 100 watts en filaire et 80 watts avec un chargeur sans fil. Avec un chargeur Huawei officiel, le smartphone se charge en moins de 50 minutes. Voici nos mesures intermédiaires avec le chargeur 100 watts :

10 mn : 33 %

20 mn : 55 %

30 mn : 75 %

45 mn : 97 %

Nous avons comparé le chargeur 88 watts du P60 Pro avec le chargeur 100 watts livré avec notre exemplaire du Pura 80 Ultra. La différence est non seulement minime, mais le second chargeur va un peu plus vite (5 minutes de différence environ). Et étonnamment, le chargeur officiel n’est pas toujours reconnu comme tel, même avec le câble USB fourni. Bon… Pour soigner la batterie, EMUI propose plusieurs options : charge lente, charge intelligente et limite de charge (de 70% à 90%, avec une précision de 10%).

Photo, vidéo et audio

La photographie est un sujet très sérieux quand on parle de Huawei. Et plus spécifiquement des Pura qui rassemblent toutes les innovations de la firme chinoise dans ce domaine. Le Pura 80 Ultra ne fait pas exception, puisqu’il embarque tout ce que le Pura 70 Ultra faisait de bien et y ajoute ses propres améliorations. La première est l’arrivée d’un nouvel objectif plus lumineux pour le capteur selfie, ce qui va plaire aux fans d’autoportrait.

La seconde modification est la plus importante. Elle concerne le zoom. Le téléobjectif avec mode macro cède sa place à un double zoom optique qui, comme chez Sony, utilise un capteur et deux objectifs, ainsi qu’un prisme pour passer d’un objectif à un autre. Le téléobjectif perd en luminosité, mais gagne en adaptabilité. Le stabilisateur est amélioré. Et le zoom optique monte désormais à 9,4x. Le module principal, avec son capteur 1 pouce, le module ultra grand-angle, le capteur colorimétrique et l’autofocus laser ne changent pas. Voici les détails de cette configuration :

Principal : capteur 50 MP, ouverture variable à f/1.6-4.0, capteur 1 pouce, autofocus dual pixel, stabilisateur optique

: capteur 50 MP, ouverture variable à f/1.6-4.0, capteur 1 pouce, autofocus dual pixel, stabilisateur optique Téléobjectif : capteur 50 MP, ouverture f/2.4 ou f/3.6, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique type « sensor-shift », zoom optique 3,7x ou 9,4x

: capteur 50 MP, ouverture f/2.4 ou f/3.6, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique type « sensor-shift », zoom optique 3,7x ou 9,4x Panorama : capteur 40 MP, ouverture à f/2.2, autofocus à mesure de contraste

: capteur 40 MP, ouverture à f/2.2, autofocus à mesure de contraste Selfie : capteur 13 MP, ouverture à f/2.0, autofocus à mesure de contraste

Alors, les résultats sont-ils à la hauteur de l’ambition et de la promesse ? La réponse est oui. Les couleurs sont vibrantes, mais pas surchargées. Les textures sont très bien reproduites. La lumière est très bien gérée, avec une plage dynamique très large. Et ce sur l’ensemble des capteurs. C’est assez rare pour le noter. Aucun exercice ne fait vraiment peur à ce téléphone, de jour ou de nuit, en intérieur ou en extérieur, en pénombre ou en pleine lumière. Attention cependant aux petites aberrations optiques dans certaines situations.

L’autofocus, qui combine la technologie Dual Pixel avec un laser, est très rapide et très précis. Il est facile de figer les sujets en mouvement. La prise de vue est très rapide. Si certains smartphones demandent d’anticiper, c’est l’inverse ici : c’est le smartphone qui anticipe. Les portraits et les selfies sont également excellents. Les textures de la peau sont bien préservées. Le détourage est précis. Le bokeh est élégant.

Cette année, Huawei a mis l’accent sur le téléobjectif. Apporter deux zooms avec un seul capteur est une idée brillante, même si cela induit une utilisation limitée du capteur avec le zoom optique le plus profond. Résultat : le zoom 3,7x est exceptionnel pour les portraits et les macros, tandis que le zoom 9,4 offre de belles possibilités. Le zoom numérique, même au-delà du rapport 50x, est bien géré, mais la limitation du capteur bride la luminosité et la netteté des photos.

Utiliser le zoom optique pour les macros est une brillante idée. Cela permet de prendre du recul par rapport au sujet et cela évite d’assombrir la scène. C’est valable aussi bien de jour comme de nuit. Notez les fines gouttes d’eau dans les clichés ci-contre : elles sont extraordinaires en journée et toujours parfaitement nettes en soirée. Le mode nocturne n’est pas souvent nécessaire pour obtenir des clichés nets. En revanche, les couleurs sont plus chaudes.

Nous avons cependant plusieurs remarques moins bonnes à propos du Pura 80 Ultra. D’abord, nous notons une réelle différence colorimétrique entre les capteurs, comme si le capteur dédié à la balance des blancs n’agissait pas de la même manière pour tous les modules. Indépendamment, chaque capteur est bon. Et le capteur principal l’est certainement un peu plus que les autres. En revanche, ensemble, ils offrent un résultat hétérogène. Ce n’est pas très gênant en photo. Ça le devient en vidéo, si vous changez de focal pendant la prise de vue.

Le module ultra grand-angle reste le maillon faible de cette configuration. S’il est aussi net et précis que le module principal, il pâtit d’une gestion perfectible des distorsions dues à sa lentille. En outre, ces lentilles concentrent la mise au point sur un détail central de la photo, oubliant les autres détails de la scène. Enfin, parce qu’il est plus petit que les autres, il est parfois un peu plus sombre, notamment en soirée. Dernier point négatif, le mode nocturne n’est pas compatible avec le téléobjectif. Impossible donc d’éclairer une scène trop sombre en allongeant automatiquement le temps de pause. Même si cela occasionne des flous disgracieux, cela pourrait sauver quelques clichés.

Finissons avec l’audio. Le Pura 80 Ultra est pourvu de deux haut-parleurs, en bas sur la tranche et en haut dans l’écouteur téléphonique. Malgré la configuration asymétrique, le son assez bien équilibré, grâce à une double sortie (vers l’avant et vers le côté) pour le plus petit des deux tweeters (celui qui est caché dans l’écouteur téléphonique). À 50 % du volume, le son est assez puissant pour bien profiter des contenus. Et à 100 % du volume, le son n’est pas désagréable, même s’il grésille très légèrement.

En outre, les deux haut-parleurs profitent aussi d’un bon équilibre sur l’ensemble de la scène sonore. Si les médiums sont très présents, comme toujours, les basses et les aigus ne se font pas trop discrets, apportant une écoute énergique, voire légèrement immersive. Les basses sont perceptibles, même à 20 Hz, alors qu’elles sont souvent imperceptibles chez les concurrents sous les 40 Hz. Nous soupçonnons que Huawei utilise le verre de la coque comme « caisson de basse », car cette dernière vibre énormément.

EMUI ne propose pas d’égaliseur complet, mais un outil qui permet néanmoins d’adapter le profil audio en fonction des contenus. Ces profils ne sont pas compatibles avec les deux haut-parleurs internes, mais uniquement avec un accessoire externe et filaire, comme un casque ou des écouteurs. C'est dommage. En outre, nous remarquons l'absence, une fois encore, de micro dédié à la captation vidéo.

Alors, on achète ?

Le Pura 80 Ultra est techniquement un très bon smartphone. Notamment pour les photographes avertis qui, nous en sommes convaincus, y trouveront un appareil d’appoint complémentaire à un boitier reflex. S’il est aujourd’hui en tête du classement de DxOMark, ce n’est évidemment pas pour rien. Et nous l’avons largement constaté dans notre test. À cela s'ajoutent l'écran, l'audio et l'autonomie.

Et ses défauts sont rares. Certains peuvent être contournés ou désamorcés. Nous pensons à la publicité ou à l’absence de certaines applications. Tandis que d’autres n’impacteront que certains utilisateurs. Nous pensons notamment aux performances sans éclats du processeur qui n’affectent vraiment que les joueurs. Reste bien sûr le « cas de Google ». Difficile de s’en passer de nos jours. Les réfractaires à la firme de Mountain View trouveront ici un havre de paix. Les autres, qui ne veulent ni perdre de temps ni s'inquiéter pour leurs données personnelles, passeront leur chemin. Et c'est bien dommage.