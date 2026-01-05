Xiaomi lance les Redmi Note 15 4G et 15 5G, deux smartphones durables à moins de 300 euros

Xiaomi officialise deux nouveaux Redmi Note. Commercialisés à 199 euros et 299 euros, ils présentent une fiche technique complète. Se concentrant sur l’endurance et la durabilité, les deux téléphones présentent des différences qui concernent la connectivité, mais pas uniquement. Voici les différences qui justifient la différence de prix.

C’est déjà le début de l’année 2026. Et alors que le monde de la « Tech » grand public a les yeux rivés sur le CES de Las Vegas qui a lieu toute cette semaine, Xiaomi en profite pour dévoiler sa nouvelle gamme Redmi Note, laquelle est numérotée « 15 » cette année. Ils remplacent naturellement les Redmi Note 14 que la firme chinoise a dévoilés il y a quasiment un an.

Dans la gamme de 2026, vous retrouvez quatre modèles : le Redmi Note 15, qui se décline en version 4G et 5G, ainsi que les Redmi Note 15 Pro et Pro+. Les prix de départ de ces quatre téléphones s’échelonnent de 199 euros à 499 euros. Ce sont les mêmes prix depuis 2023 et les Redmi Note 12. Rares sont ceux qui peuvent en dire autant. Nous nous concentrons dans cet article sur les deux premiers, les plus économiques. Si vous êtes plus intéressé par la gamme Pro, retrouvez dans nos colonnes un article complet et une prise en main de ces deux modèles.

Redmi Note 15 4G et 5G : deux smartphones très différents

Les Redmi Note 15 4G et 5G conservent le positionnement de leurs prédécesseurs, mais aussi leurs nombreuses différences. Des différences qui ne concernent pas uniquement la connectivité (4G ou 5G), mais aussi d’autres aspects de leurs fiches techniques respectives : tailles, poids, indice de protection, RAM, stockage, photographie, capacité de batterie, puissance de la charge rapide, couleurs disponibles. Autant dire que la dénomination est trompeuse : le Redmi Note 15 5G n’est pas juste une version 5G du Redmi Note 15 4G. Et la différence de 100 euros se justifie largement. Voici les principaux éléments de leurs fiches techniques :

Redmi Note 15 4G

Écran AMOLED LTPS Full HD+ 120 Hz de 6,77 pouces

Verre de protection en Gorilla Glass 7i

Processeur MediaTek Helio G100 Ultra

6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extension par microSDXC

Batterie 6000 mAh compatible charge filaire 33 watts

compatible charge filaire 33 watts Capteur photo 108 MP, capteur auxiliaire de profondeur

Capteur selfie 20 MP

Compatible WiFi 5, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC

Android 16 et HyperOS 2

Certification IP64

Redmi Note 15 5G

Écran AMOLED LTPS Full HD+ 120 Hz de 6,77 pouces

Verre de protection en Gorilla Glass 7i

Processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

8 Go de RAM et 256 Go de stockage, extension par microSDXC

Batterie 5520 mAh compatible charge filaire 45 watts

compatible charge filaire 45 watts Double capteur photo 108+8 MP, stabilisateur sur le capteur principal

Capteur selfie 20 MP

Compatible WiFi 5, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, 5G

Android 16 et HyperOS 2

Certification IP65

Le prix des Redmi Note 15 4G et 5G n'augmente pas

Les nouveaux modèles profitent de plusieurs améliorations par rapport à leurs prédécesseurs respectifs. Les écrans sont plus grands et plus lumineux (mais la définition et la résolution baissent un peu). Les SoC ont été mis à jour. Les batteries ont été renforcées avec environ 400 mAh de plus. Les indices de protection ont été améliorés. Les châssis ont été amincis et le poids a été allégé. Enfin, l’une des améliorations concerne le logiciel : Xiaomi promet désormais sur l’ensemble des Redmi Note 15 4 ans de mise à jour d’Android (et HyperOS) et 6 ans de patch de sécurité. En France, les Redmi Note 15 4G et 5G seront lancés en janvier en une seule version chacun et trois coloris (couleurs différentes pour les deux). Voici les prix :