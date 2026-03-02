Cette montre-robot devient un assistant IA pour aider votre enfant à faire ses devoirs

Au MWC 2026, TCL a dévoilé Tbot, un concept inédit pour les enfants. Cette montre connectée devient un assistant intelligent une fois posée sur sa base. Elle promet d’accompagner les plus jeunes du lever au coucher.

Le Mobile World Congress 2026 confirme une tendance forte : l’intelligence artificielle s’invite partout. Qualcomm a notamment présenté le Snapdragon Wear Elite, un processeur destiné aux accessoires connectés capables d’exécuter des modèles d’IA directement sur l’appareil. La marque a aussi dévoilé le modem X105, pensé pour améliorer la connectivité 5G, même dans les environnements difficiles.

Les objets pour enfants suivent la même évolution. Les montres connectées dédiées aux plus jeunes ne servent plus seulement à passer des appels ou à rassurer les parents grâce au GPS. Elles deviennent interactives et intelligentes. C’est dans ce contexte que TCL a présenté Tbot, un concept qui transforme une montre en véritable assistant domestique.

La montre TCL Tbot se transforme en robot de bureau pour aider aux devoirs et à la routine du soir

La TCL Tbot est conçu comme une extension de la montre pour enfant de la marque. Une fois retirée du poignet, elle se fixe magnétiquement sur une base posée sur un bureau ou une table de nuit. L’écran affiche alors un petit personnage animé capable d’interagir vocalement avec l’enfant. L’objectif est d’assurer une continuité entre les activités extérieures et la maison.

Selon TCL, le Tbot peut servir d’assistant pour structurer la journée. Il peut programmer un réveil, rappeler l’heure du coucher ou lancer un minuteur de type Pomodoro pour aider à se concentrer pendant les devoirs. Le dispositif est aussi présenté comme un partenaire d’apprentissage. Il peut accompagner la découverte de nouveaux sujets avec des explications adaptées à l’âge de l’enfant. Le soir, il peut raconter des histoires afin d’instaurer une routine plus calme avant le sommeil.

TCL indique également que certaines fonctions permettront aux parents de recevoir des notifications configurables. Les fonctions d’intelligence artificielle seront activées uniquement avec autorisation. Pour l’instant, le Tbot reste au stade de concept. Il montre toutefois que le fabricant cherche à intégrer l’IA et la connectivité dans des objets pensés pour accompagner le quotidien des enfants, du lever jusqu’au coucher.

https://www.instagram.com/p/DVRNu5FgDGa/