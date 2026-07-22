Le Samsung Galaxy Z Flip 8 écrase-t-il vraiment le Z Flip 7 sur le papier ?

Samsung lance le Galaxy Z Flip 8, successeur direct du Z Flip 7. Le nouveau modèle affine son châssis et revoit sa fiche technique sur plusieurs postes. Reste à savoir si les écarts justifient de délaisser la génération précédente.

Les smartphones pliables à clapet se renouvellent chaque été chez Samsung. Le format compact séduit un public attaché au style et à la portabilité. À chaque génération, la marque coréenne cherche à gommer les défauts du modèle précédent, du poids à l'autonomie. Samsung a même déposé un brevet décrivant un Galaxy Z Flip doté d'un second écran externe. Le constructeur explore donc encore de nouvelles pistes de design.

Le Galaxy Z Flip 8 succède au Z Flip 7 sorti un an plus tôt. Le nouveau pliable de Samsung reprend la recette du clapet compact. Il retouche pourtant plusieurs éléments de sa fiche technique. Une fuite avait déjà annoncé la hausse de prix du Z Flip 8 face à la génération précédente. Le modèle démarre désormais à 1 299 euros en 256 Go, contre 1 199 euros au lancement du 7. La variante 512 Go grimpe pour sa part à 1 499 euros.

Le Galaxy Z Flip 8 passe à l'Exynos 2600 et perd du poids face au Z Flip 7

Le Galaxy Z Flip 8 mise avant tout sur son nouveau processeur Exynos 2600. Le Z Flip 7 se contentait de la puce Exynos 2500. Le pliable conserve 12 Go de RAM, mais gagne en finesse et en légèreté. Le châssis passe à 6,1 mm d'épaisseur une fois plié, contre 6,9 mm auparavant. Le poids descend à 180 grammes, soit 8 de moins que son aîné. Samsung ajoute un cadre en aluminium Armor et une charnière renforcée.

Côté photo, le Galaxy Z Flip 8 garde un capteur principal de 50 mégapixels associé à un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le nouveau moteur ProVisual promet des vidéos mieux stabilisées. Le mode Flexcam et le verrouillage horizontal restaient absents du Z Flip 7. Le capteur selfie reste fixé à 10 mégapixels. Les deux écrans, 6,9 pouces à l'intérieur et 4,1 pouces en façade, conservent leurs dimensions. Le résumé Now Brief s'affiche désormais directement sur l'écran externe, une nouveauté face à l'ancien modèle. Le pliable ajoute aussi le WiFi 7 et un coloris vert d'eau exclusif au site de la marque. Les écarts restent mesurés, et le choix se jouera surtout sur le budget.