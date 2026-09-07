Apple ne l’avait pas vu venir : les jeunes désertent l’iPhone pour le Samsung Galaxy Z Fold 8

D’ici 48 heures, lors de sa présentation, le premier iPhone à écran pliant sera presque là. Samsung a utilisé cette longue attente pour récupérer une partie du public d’Apple. Cette année, les passages de l’iPhone à Android ont nettement accéléré.

samsung galaxy z fold8

Jusqu’ici, ce format intéressait surtout les cadres et les adeptes du multitâche. Samsung a revu sa stratégie en juillet autour d’un écran au format plus horizontal, pensé pour regarder des vidéos ou lire des bandes dessinées. Nous avions essayé le Samsung Galaxy Z Fold 8 lors de son annonce avec cette nouvelle dalle. Le constructeur cible ouvertement les jeunes habitués à regarder des séries dans le métro. Ce public lui résistait davantage que celui des professionnels jusqu’à présent.

La demande a décollé beaucoup plus vite qu’attendu. L’afflux de commandes du Samsung Galaxy Z Fold 8 a retardé certaines livraisons de plusieurs semaines. En Corée, les usines ont toujours du mal à tenir cette cadence. Pourtant, à Séoul, un autre chiffre retient davantage l’attention que le nombre d’appareils écoulés.

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 attire deux fois plus d’anciens propriétaires d’iPhone que son prédécesseur

D’après le média sud-coréen Newsis, deux fois plus d’anciens propriétaires d’iPhone choisissent désormais de chez Samsung par rapport à l’an dernier. Douze mois auparavant, le modèle précédent venait seulement d’atteindre les magasins. Adolescents, vingtenaires et trentenaires représentent la majorité de ces nouveaux utilisateurs. Dans cette famille, le Galaxy Z Fold 8 domine nettement les ventes.

Passer chez Android oblige surtout à abandonner un système familier. Google et Samsung ont donc retravaillé leur solution de transfert afin de réduire cet obstacle. Smart Switch sait maintenant importer les journaux d’appels, les eSIM, les messages, les mots de passe et les clés d’accès sur un Samsung Galaxy Z Fold 8. Aucun câble n’est désormais requis pour cette opération.

Apple lancera sa riposte le 9 septembre avec l’iPhone Ultra, son premier smartphone à écran pliant. En France, son tarif de départ est estimé autour de 2 300 euros pour 256 Go de stockage. À stockage identique, le Samsung Galaxy Z Fold 8 est vendu 1 999 euros et tombe déjà sous les 1 900 euros chez quelques revendeurs. Il y aurait donc environ 400 euros de différence entre les deux modèles dès l’entrée de gamme. Cet écart devrait encore augmenter avec les versions mieux dotées en stockage.


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