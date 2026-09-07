iPhone Air 2 : on connaît le prix du prochain smartphone tout fin d’Apple

Les informations continuent de se bousculer à propos de l’iPhone Air 2, qui ne devrait plus tarder à être dévoilé. Une nouvelle fuite révèle notamment son prix, qui s’avère aussi léger que le smartphone lui-même.

apple iphone air test
Crédits : Phonandroid

C’est sûrement l’une des petites surprises que nous réserve Apple lors son prochain keynote. Celui sera certes l’occasion de dévoiler aux yeux du monde l’iPhone 18, mais pas que : Apple devrait également nous présenter le successeur de l’iPhone Air, dont on pensait pourtant qu’il était annulé cette année. Mais c’était sans compter les multiples fuites dont il a fait l’objet ces dernières semaines, aussi bien à propos de son autonomie que de son système photo.

S’il reste encore beaucoup de choses à découvrir à son propos, c’est bien évidemment sur un point précis que l’iPhone Air 2 est très attendu : son prix. En effet, il n’y a pas que son point qu’Apple a drastiquement réduit avec le précédent modèle, il s’agit également d’un smartphone relativement abordable compte des standards de la marque. Qu’en sera-t-il donc du deuxième opus ? C’est exactement ce que nous apprend une récente fuite.

Sur le même sujet — L’iPhone Air 2 gommerait l’un des plus gros défauts du premier modèle

Voici combien devrait coûter l’iPhone Air 2

Et c’est une bonne nouvelle : il semblerait qu’Apple soit parvenu à maintenir sa promesse avec ce second représentant de la gamme. D’après une récente fuite, l’iPhone Air 2 devrait ainsi coûter 999 dollars. Il y a de fortes chances pour que la conversion en euros soit un peu moins avantageuse. Pour rappel, l’iPhone Air premier du nom affichait une grille tarifaire débutant à 1229 € pour 256 Go de stockage. Mieux vaut donc s’attendre à ce que le prix français fasse 4 chiffres.

Quoi qu’il en soit, c’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs, qui plus à est la tendance est plutôt inverse. Alors qu’Apple prévoirait déjà d’augmenter les prix de l’iPhone 18 pour contrer la hausse du coût des composants, il est bon de savoir qu’une alternative plus abordable attend les portefeuilles les plus serrés. Attention toutefois, il ne s’agit là que d’une fuite, qui plus est presque trop belle pour être vraie. Prudence, donc.


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