Transformer son smartphone en pavé tactile pour contrôler son PC portable à distance, telle est la nouvelle idée de Google

Google travaille sur une fonctionnalité permettant d’utiliser l’écran de son smartphone comme pavé tactile pour naviguer sur les nouveaux PC portables Googlebook.

google pixel 10 test
Crédits : Phonandroid

On peut déjà utiliser notre smartphone pour interagir avec divers objets connectés. Il nous permet même de naviguer plus aisément dans les interfaces Android TV et Google TV pour ne pas avoir à utiliser la bien peu pratique télécommande. Nos mobiles pourraient devenir encore plus polyvalents prochainement en se convertissant en pavés tactiles pour contrôler son ordinateur.

Les premiers modèles de PC portables Googlebook vont bientôt arriver sur le marché, et Google s’y prépare. Ces appareils seront mieux intégrés à l’écosystème Android que les Chromebook, avec des fonctionnalités de transparence multi-appareils plus poussés. En fouillant dans le code de la version 1.0.1283.974003524 de l’application système Cross-Device Services de Google, Android Authority a identifié une option en cours développement intitulée “Cast trackpad”.

Le smartphone comme pavé tactile déporté des Googlebook

Celle-ci devrait donner la possibilité à l’utilisateur de contrôler d’autres périphériques à partir de l’écran tactile de son smartphone. Cela n’est pas précisé, mais il est probable que cette fonction soit destinée aux prochains Googlebook. Pouvoir naviguer à distance sur son ordinateur est utile dans bien des situations : quand on regarde des vidéos de loin, ou pour la présentation d’un projet qui nécessite de faire défiler des diapositives, images ou documents, par exemple.

Googlebook pavé tactile
Crédit : Android Authority

Dans les paramètres, Google laissera l’utilisateur définir le niveau de vitesse du tracker pour une expérience qui puisse être adaptée aux besoins et habitudes de chacun. Le fonctionnement serait très simialaire à l’utilisation normale d’un pavé tactile intégré à un PC portable :

  • Faire glisser un doigt déplace le pointeur
  • Tapoter sélectionne un élément
  • Deux doigts permettent de faire défiler ou de se déplacer dans la page

L’outil dispose d’un bouton de retour pour revenir facilement à l’élément précédent. Des touches pour diminuer ou augmenter le volume sont aussi présentes pour ne pas avoir à le faire avec le clavier ou la souris.

On sait aussi qu’une fonctionnalité des Googlebook permettra d’accéder à leurs applications depuis son smartphone. Il sera aussi possible de configurer son Googlebook depuis son appareil Android.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Nouvelle Dacia Spring : 100 % électrique, produite en Europe et à petit prix

La Nouvelle Dacia Spring vient concurrencer les constructeurs chinois sur le segment de l’électrique bon marché. Ce modèle est fabriqué en Europe, le rendant éligible aux aides à l’achat. Face…

Galaxy Z Fold 8 : Samsung rassure les utilisateurs sur le problème de l’écran qui s’enfonce, c’est une fonctionnalité

Pas de panique, votre Galaxy Z Fold 8 n’a pas de défaut de fabrication. C’est ce qu’affirme Samsung dans un communiqué officiel, après que tout Internet se soit inquiété de…

La Lune aurait mis seulement cinq heures à se former autour de la Terre après un choc géant

Durant vingt ans, le scénario dominant faisait de la Lune le fruit d’un anneau de matière regroupé lentement autour de notre planète. Des spécialistes américains ont relancé les simulations avec…

Les Samsung Galaxy Buds 3 FE sont de retour à prix sacrifié pour les French Days, vite !

Sortis il y a moins d’un an, les Galaxy Buds 3 FE sont actuellement à prix sacrifié pour les French Days. Vous pouvez ainsi les avoir à 99,99 € au…

Les French Days démarrent fort chez Boulanger : voici les meilleures offres à saisir

Boulanger lance ses French Days de la rentrée 2026. L’enseigne propose des réductions sur de nombreuses références. Nous nous intéressons ici aux meilleures offres sur les produits de la Tech….

Une usine française va produire la batterie qui doit tout changer pour la voiture électrique

Voilà plusieurs années que les batteries solides multiplient les grandes promesses, alors que leur arrivée en usine se fait toujours attendre. ProLogium assure avoir enfin dépassé cet obstacle. Deux laboratoires…

JBL Charge 5 : la puissante enceinte Bluetooth est à moitié prix pour les French Days et n’a jamais été aussi peu chère !

Les bons plans des French Days continuent, et c’est maintenant au tour du JBL Charge 5 de voir son prix chuter pendant quelques jours. Normalement en vente à 199,99 €,…

One UI 9 : ces 4 fonctionnalités Galaxy AI arrivent enfin sur la série Samsung Galaxy S25

Les smartphones les plus récents ont régulièrement la primeur des fonctions inédites. Les modèles de Samsung n’échappent pas à la règle. Cependant, certaines de ces nouveautés ne demeurent pas des…

Huawei lance la Watch GT 7 Pro, une montre taillée pour le sport extrême

Les fans de sports extrêmes ont enfin une montre conçue pour les suivre dans toutes leurs activités : la nouvelle Watch GT 7 Pro de Huawei. GPS renforcé, ECG, matériaux…

OpenAI aurait renommé ses fichiers de livres piratés pour effacer leurs traces, la justice a tout retrouvé

Depuis trois ans, des écrivains américains attaquent OpenAI au sujet des livres employés dans la formation de ChatGPT. Une nouvelle pièce de procédure retrace désormais le parcours qu’auraient suivi ces…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.