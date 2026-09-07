Transformer son smartphone en pavé tactile pour contrôler son PC portable à distance, telle est la nouvelle idée de Google

Google travaille sur une fonctionnalité permettant d’utiliser l’écran de son smartphone comme pavé tactile pour naviguer sur les nouveaux PC portables Googlebook.

On peut déjà utiliser notre smartphone pour interagir avec divers objets connectés. Il nous permet même de naviguer plus aisément dans les interfaces Android TV et Google TV pour ne pas avoir à utiliser la bien peu pratique télécommande. Nos mobiles pourraient devenir encore plus polyvalents prochainement en se convertissant en pavés tactiles pour contrôler son ordinateur.

Les premiers modèles de PC portables Googlebook vont bientôt arriver sur le marché, et Google s’y prépare. Ces appareils seront mieux intégrés à l’écosystème Android que les Chromebook, avec des fonctionnalités de transparence multi-appareils plus poussés. En fouillant dans le code de la version 1.0.1283.974003524 de l’application système Cross-Device Services de Google, Android Authority a identifié une option en cours développement intitulée “Cast trackpad”.

Le smartphone comme pavé tactile déporté des Googlebook

Celle-ci devrait donner la possibilité à l’utilisateur de contrôler d’autres périphériques à partir de l’écran tactile de son smartphone. Cela n’est pas précisé, mais il est probable que cette fonction soit destinée aux prochains Googlebook. Pouvoir naviguer à distance sur son ordinateur est utile dans bien des situations : quand on regarde des vidéos de loin, ou pour la présentation d’un projet qui nécessite de faire défiler des diapositives, images ou documents, par exemple.

Dans les paramètres, Google laissera l’utilisateur définir le niveau de vitesse du tracker pour une expérience qui puisse être adaptée aux besoins et habitudes de chacun. Le fonctionnement serait très simialaire à l’utilisation normale d’un pavé tactile intégré à un PC portable :

Faire glisser un doigt déplace le pointeur

Tapoter sélectionne un élément

Deux doigts permettent de faire défiler ou de se déplacer dans la page

L’outil dispose d’un bouton de retour pour revenir facilement à l’élément précédent. Des touches pour diminuer ou augmenter le volume sont aussi présentes pour ne pas avoir à le faire avec le clavier ou la souris.

On sait aussi qu’une fonctionnalité des Googlebook permettra d’accéder à leurs applications depuis son smartphone. Il sera aussi possible de configurer son Googlebook depuis son appareil Android.