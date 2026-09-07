iScooter W9 : la trottinette électrique passe à petit prix, mais seulement quelques heures

Normalement en vente à 449 €, la puissante iScooter W9 passe à prix cassé durant le Local Day. Vous pouvez ainsi l’avoir à seulement 254,36 € avec le code PHD30. Si vous cherchez une trottinette électrique performante et polyvalente, ce bon plan est pour vous. Mais attention, l’offre expire ce soir, alors ne passez pas à côté !

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Pour fêter la rentrée, AliExpress a dévoilé une série de codes promo cumulables avec les offres en cours. En les renseignant dans votre panier, vous avez jusqu’à 63 € de réduction supplémentaire. Mais attention, ces codes expirent ce soir !

Vous cherchez une trottinette électrique puissante et capable de monter des côtes ? La iScooter W9 a été conçue pour une utilisation hybride. Elle peut donc être utilisée en ville comme en off-road. Et bonne nouvelle, elle actuellement est affichée à prix cassé sur AliExpress puisqu’elle est proposée à 284,36 € au lieu de 449 €.

Mais ça n’est pas tout ! Avec le code PHD30, vous avez 30 € de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à seulement 254,36 €. C’est une affaire ! Le Local Day se déroule du 1er au 7 septembre inclus. Voici les codes à utiliser actuellement sur AliExpress pour vous équiper à prix sacrifié :

2 € de remise dès 18 € d’achat : PHD02

6 € de remise dès 45 € d’achat : PHD06

12 € de remise dès 99 € d’achat : PHD12

18 € de remise dès 149 € d’achat : PHD18

30 € de remise dès 239 € d’achat : PHD30

45 € de remise dès 359 € d’achat : PHD45

63 € de remise dès 499 € d’achat : PHD63

Quelles sont les caractéristiques de la iScooter W9 ?

L’utilisation des trottinettes électriques s’est largement démocratisée ces derniers années. Et pour cause, ils offrent de nombreux avantages qui les rendent plus pratiques que d’autres moyens de transport. La iScooter W9 en est un parfait exemple.

Cette trottinette électrique tout-terrain dispose de pneus de 10 pouces qui assurent une excellente adhérence ainsi que des freins à disque à l’avant et à l’arrière pour plus de sécurité. Ce modèle est aussi équipé d’un phare avant, d’un feu Stop, de clignotants et d’une lumière d’ambiance pour une visibilité maximale sur la route.

Son moteur de 1000W vous permet d’atteindre les 45km/h avec une autonomie confortable de 35 à 45 km. Vous pouvez aussi monter des pentes jusqu’à 25°. Enfin, grâce aux 4 modes de conduite, Piéton, Éco, Standard et Turbo, vois pouvez ajuster la puissance pour un bon équilibre entre autonomie et performance.