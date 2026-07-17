Après avoir affronté les Galaxy Z Flip, Motorola s’attaque aux Galaxy Z Fold avec le Razr Fold. Alliant le design typique de Motorola à l’un des plus grands écrans dans un smartphone pliant, le Razr Fold ne veut pas réinventer la roue, mais il veut faire bien. Mais cette bonne volonté est-elle suffisante pour justifier un prix qui dépasse largement les 2000 euros ? Réponse dans ce test.

Sur le segment des smartphones pliants, Motorola s’est fait connaitre avec les Razr, une interprétation moderne du téléphone à clapet qui portait ce nom en 2004, le Razr V3. Concurrent direct des Galaxy Z Flip de Samsung, le Razr est devenu une référence des smartphones pliants grâce à son écran géant en façade. Ce qui a d’ailleurs forcé Samsung à intégrer une dalle similaire dans le Galaxy Z Flip 7.

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Sur le segment des Flip, Motorola n’a donc plus rien à prouver. Mais la marque veut cette année s’attaquer à un autre marché : celui des Fold. Ainsi, début 2026, la marque a présenté son nouveau smartphone pliant : le Razr Fold. Un lancement qui pose plusieurs problèmes et interrogations. D’abord, la concurrence est plus forte sur les Fold que les Flip : Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo, OnePlus ou encore Google. Et Apple devrait débarquer avant la fin de l’année.

Deuxièmement, le Razr Fold est le smartphone le plus cher jamais lancé par Motorola : 2199 euros. Auparavant, son téléphone le plus onéreux était le Razr 60 Ultra, vendu 1300 euros à son lancement. Et contrairement aux Razr, même les Ultra, le Razr Fold n’est pas le moins cher de sa catégorie, bien au contraire : il subit fortement la hausse des prix des composants. Troisièmement, plusieurs mois se sont écoulés entre l’annonce et la commercialisation du Razr Fold. Une lenteur étonnante pour un produit que nous avions pourtant hâte de tester. Alors, déception ou bonne surprise ? Réponse dans ce test.

Le prix public conseillé du Razr Find s’élève à 2199 euros. C’est le smartphone le plus cher de Motorola à date, loin devant le Razr 60 Ultra. Il n’existe qu’une seule configuration avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Soit l’une des meilleures configurations dans un smartphone pliant à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Les concurrents du Razr Fold sont le Magic V6 de Honor, vendu 2299 euros, le Mate X7 de Huawei, proposé à 2099 euros, le Pixel 10 Pro Fold de Google, commercialisé à 1899 euros et le Galaxy Z Fold 7 de Samsung, cédé à partir de 2100 euros (mais vendu à plus de 2200 euros avec le même volume de stockage). Notez que les deux derniers modèles de la liste seront logiquement renouvelés dans le courant de l’été. Et qu’Apple arrivera sur ce segment à la rentrée à en croire les rumeurs.

Le Razr Fold est d’ores et déjà disponible à la vente en France. Il se décline en trois coloris : bleu, la couleur de notre version de test, blanc et noir. Cette dernière couleur est exclusive à la version « Coupe du Monde » et elle profite de quelques ajouts esthétiques, matériels et logiciels. Notez que la version « Coupe du Monde » est vendue au même prix que les autres.

Dans la boîte, le smartphone est accompagné d’une coque de protection, d’un câble USB-C vers USB-C, d’un stylet Moto Pen Ultra et d’un étui de transport très sympa pour ce dernier. Et comme tous les Razr, celle du Fold est légèrement parfumée. Vraiment, y a que Moto pour faire ça !

Design et interface

Entrons dans le vif du sujet avec le tour du propriétaire. Le Razr Fold reprend de nombreux éléments ergonomiques des Razr et Edge qui l’ont précédé. Le module photo carré surélevé et déporté sur le côté gauche. L’intégration douce du module dans la coque. La plaque de métal pour protéger cette protubérance des chocs. Les quatre éléments (trois objectifs et le flash) séparés. Nous sommes en terrain connu.

Nous retrouvons également un revêtement en polycarbonate à l’arrière. Ce n’est pas tout à fait le même que celui du Motorola Signature, très proche du tissu, ou des Edge 70 et Edge 70 Fusion. Il s’agit d’un plastique nervuré avec un motif croisé assez élégant qui ne retient pas les traces de doigts, mais qui assure une bonne préhension même quand les mains sont moites ou mouillées.

Le Razr Fold reprend également les contours du Signature : l’aluminium est donc de retour, avec une finition brossée plus élégante qu’une version brillante. Nous retrouvons aussi les boutons du Signature, dont celui dédié par défaut à l’IA. Il est bien sûr personnalisable. Le bouton de mise en marche cache évidemment le lecteur d’empreinte.

Le téléphone est assez fin, même s’il n’atteint pas les records de Honor : 4,7 mm d’épaisseur quand il est ouvert et 10,1 mm d’épaisseur quand il est fermé. Par rapport à son concurrent direct, le Razr Fold est également plus lourd : 243 grammes, contre 219 grammes. Même s’il est étanche, il est moins bien protégé contre la poussière (certification IP48/49).

Il y a deux raisons qui expliquent le poids du Razr Fold. D’abord, son épaisseur, ce qui implique plus d’éléments à l’intérieur. Ensuite sa grandeur : il dépasse largement le Magic V6. Pourquoi est-il plus grand ? Parce que Motorola a intégré deux dalles très grandes. L’écran externe mesure 6,6 pouces et l’écran interne 8,1 pouces. Le Razr Fold rejoint ainsi Oppo et le Find N6 et devient le smartphone avec l’écran interne le plus grand parmi ceux officiellement vendus en France.

La charnière est de bonne qualité. Elle est solide, sans pour autant être trop ferme. Elle permet d’ouvrir partiellement le téléphone, comme les Razr précédents, afin d’utiliser autrement le système d’exploitation et les applications. En mode « tente » pour afficher l’heure et des widgets. En mode « mini laptop » pour séparer les contrôles de certaines applications et rédiger des messages en posant le téléphone sur une table comme un ordinateur portable, l’écran externe servant de base. C’est malin, même si ce n’est pas vraiment nouveau.

Le stylet est très similaire à ce que propose Samsung avec le Galaxy S26 Ultra, par exemple. Il dispose d’un bouton pour ouvrir un menu contextuel. Il gère plusieurs dizaines de niveaux de pression. Il se recharge grâce à un étui de transport. Le stylet est plus grand que celui d’un S26 Ultra. Mais il est évidemment plus petit qu’un Magic Pencil 3 chez Honor par exemple. Une solution ambiguë donc : pas vraiment ergonomique, mais pas intégrée au produit non plus.

Une fois le téléphone allumé, nous tombons sur Android 16 avec la surcouche Moto UI habituelle, à laquelle s’ajoutent quelques spécificités dues au form factor du Razr Fold. Nous avons déjà évoqué la prise en charge de l’écran interne semi-ouvert et du stylet tactile dont l’intégration au système d’exploitation est complète (menu dédié, raccourci avec le bouton, gestes interactifs). Il est amusant de constater que le système étend la prise en charge de l’état semi-ouvert à bien d’autres applications que l’habituelle suite Google.

Pour le reste, Moto UI est similaire à l’interface croisée avec le Signature. Nous retrouvons deux écrans d’accueil (qui n’en devient qu’un quand le téléphone est ouvert), un tiroir des applications activé par défaut, un écran « Discover » et un volet partagé entre les réglages rapides et les notifications. Ce volet est très intéressant quand le téléphone est ouvert, puisqu’il affiche les notifications sur un côté de l’écran et les réglages sur l’autre partie. Quand le Razr Fold est ouvert, les raccourcis permanents en bas de l’écran deviennent une barre d’application similaire à ce que vous retrouvez sur tablette.

Côté logiciel préinstallé, Moto UI n’a pas trop forcé. Outre les apps de Google et de Motorola, nous comptons huit partenaires commerciaux. Facebook, Instagram, LinkedIn, Adobe Scan, Opera, Perplexity, Clip Studio et MyScript Notes. Ces deux derniers sont intéressants pour le Razr Fold : le premier est une application de dessin et le second est outil de prise de note avec outils d’intelligence artificielle. Les deux peuvent être utilisés gratuitement, mais sont alors assez limités.

Côté intelligence artificielle, nous retrouvons Moto AI qui compte Image Studio (création d’images), Playlist Studio (création automatique de playlists thématiques sur Spotify) et les outils de productivité classiques. Moto AI propose un outil pour mémoriser des informations personnelles afin que les recommandations et les informations soient plus « personnalisées ». Une sorte de mémoire qui s’apparente à une « Gem » dans Gemini. Dernière remarque sur Moto UI, Motorola annonce 7 ans de mise à jour pour Android et les patchs de sécurité. C’est très bien.

Écrans, performances et batterie

Restons à l’extérieur du smartphone et observons les deux écrans. Comme nous l’avons signalé, le Razr Fold profite de deux dalles assez grandes. 6,62 pouces à l’extérieur et 8,1 pouces à l’intérieur. Ce sont deux dalles P-OLED LTPO fournies logiquement par LG Display. Les deux écrans profitent d’une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. Voilà pour les caractéristiques communes entre les deux. Pour le reste. Les deux dalles profitent de caractéristiques différentes.

Outre la taille, l’écran interne reste assez classique. Définition 2K pour une résolution de 410 pixels par pouce. Taux de rafraichissement maximal à 120 Hz, avec possibilité de réglage fin en fonction du contenu. Luminosité maximale à 6200 nits en pointe locale avec du contenu HDR et en mode automatique. Nous avons mesuré une luminosité maximale en mode manuel de 490 nits. Côté colorimétrie, cette dalle est bien calibrée : température moyenne à 6394°, delta E moyen à 1,7 et gamma moyen à 2,1 (avec une perte d’homogénéité sur les gris clairs). Il manquerait juste qu’une seule fonction : un filtre antireflet.

L’écran externe est assez proche de la dalle du Signature. Définition Full HD+ et résolution de 412 pixels par pouce. Ratio d’écran 21/9e. Taux de rafraichissement maximal à 165 Hz (ce qui n’est pas très utile). Et luminosité maximale à 6000 nits en pointe locale avec du contenu HDR et en mode automatique. Nous avons mesuré une luminosité maximale en mode manuel de 490 nits également, ce qui est dans la moyenne, mais guère plus. Conclusion : restez sur le mode auto. La colorimétrie de cet écran est également bonne même si elle l’est un peu moins que l’écran interne : température moyenne à 6350°, delta E moyen à 1,9 et gamma moyen à 2,2 (bonne séparation de tous les niveaux de gris).

Sous le capot, nous retrouvons un SoC haut de gamme de Qualcomm. Mais ce n’est pas le meilleur non plus dans le catalogue du fondeur. Il s’agit du Snapdragon 8 Gen 5, accompagné ici de 16 Go de RAM auxquels s’ajoutent 4 Go de RAM virtuelles activés par défaut (que vous pouvez désactiver ou étendre jusqu’à 16 Go). Pas de Snapdragon « Elite » ici, donc, contrairement au Magic V6 chez Honor. Motorola préfère ainsi être raisonnable en optant pour un processeur moins puissant qui n’aura pas besoin d’être bridé. Nous sommes donc à l’opposé du Magic V6.

Ici, ce n’est pas vraiment le cas. Les performances sont à la hauteur du SoC, lequel est loin d’être un empoté. Nous retrouvons d’ailleurs des résultats dans les benchmarks assez proches du Signature et un peu au-dessus du OnePlus 15R, par exemple. En usage standard, le système est fluide. Le multitâche est agréable. Le multimédia est évidemment très appréciable. Le gaming est permis (avec quelques petites concessions, mais rien d’important).

La chaleur émise par le SoC est élevée, mais moins que d'autres téléphones dotés d’un Snapdragon de la série 8. Nous avons mesuré avec notre caméra thermique une température de 53°C environ sur la coque et sur l’écran interne quand le Razr Fold est ouvert. La température n’est pas beaucoup plus élevée quand il est fermé. La stabilité est, sans surprise, plutôt bonne dans ces conditions. Nous avons dépassé les 60% dans tous les stress tests. Et nous avons même dépassé les 80% sur certains d’entre eux.

Pour alimenter cette plate-forme, Motorola opte ici pour une batterie de 6000 mAh. C’est aussi bien que le Find N6. C’est beaucoup mieux que le Galaxy Z Fold 7. Mais c’est moins bien que le Magic V6, qui est en pole position du classement des plus grosses batteries dans un smartphone pliant (6660 mAh). Cependant, il n’arrive ni en première, ni en seconde position de nos tests d’endurance.

PC Mark nous indique en effet une autonomie de 16 heures et 8 minutes en utilisant uniquement l’écran externe et 11 heures et 11 minutes seulement en utilisant uniquement l’écran interne. C’est moins bien que les Mate X7, Magic V6 et autre Find N6. Notre avis pour expliquer cette différence : Motorola n’a pas eu besoin de brider le Snapdragon 8 Gen 5 qui s’exprime ici entièrement. Nous traduisons ces résultats par une autonomie comprise entre 1 jour et demi et 2 jours, selon la proportion d’usage de l’écran interne.

Une fois la batterie déchargée, il faut passer par la case recharge. Dans ce domaine, le Razr Fold propose la charge rapide 80 watts en filaire et la charge rapide 50 watts sans fil, quasiment comme le Signature (qui atteint 90 watts en filaire). Évidemment, Motorola ne fournit plus de chargeur avec ses smartphones. Vous devrez donc vous en procurer un pour profiter de la charge la plus performante.

Pour les besoins de ce test, nous avons utilisé un chargeur Motorola de 68 watts et un chargeur Huawei de 88 watts. Avec le premier, le Razr Fold se recharge en 62 minutes et dépasse les 50 % en moins de 30 minutes. Le second n’est pas reconnu comme un chargeur « ultra rapide ». Il faut donc attendre 73 minutes pour passer de 0 % à 100 %. Naturellement, Motorola commercialise des chargeurs 80 watts pour profiter pleinement des caractéristiques du Razr Fold. Retrouvez ci-dessous quelques mesures intermédiaires avec le chargeur Motorola :

10 min : 21 %

20 min : 38 %

30 min : 55 %

60 min : 99 %

Pour préserver l’état de la batterie, Moto UI propose une fonction avancée de charge programmée où il est possible de définir des heures du jour ou de la nuit durant lesquelles il n’est pas possible de dépasser les 80 % de charge. En outre, Moto UI propose de brider la vitesse de charge du téléphone pour éviter les surchauffes.

Photos, vidéo et audio

En photo, le Razr Fold s’appuie considérablement sur le Signature. Le premier reprend l’ensemble des capteurs du module principal du second, tout simplement. Côté selfie, il y a un peu de changement, puisque le capteur 50 MP du Signature est abandonné au profit de deux capteurs de 20 MP et 32 MP dénués d’autofocus. Le premier étant installé à l’extérieur, un choix étonnant, car le second est beaucoup plus grand que le premier. Ce qui veut dire qu’il va capter plus de lumière dans les mêmes conditions. Le capteur 20 MP, qui va servir le plus souvent, est certainement le moins bon des deux. Voici les détails de la configuration :

Principal : capteur 50 MP mesurant 1/1,28 pouce, ouverture à f/1.6, autofocus multidirectionnel, stabilisateur optique

: capteur 50 MP mesurant 1/1,28 pouce, ouverture à f/1.6, autofocus multidirectionnel, stabilisateur optique Panorama : capteur 50 MP mesurant 1/2,76 pouce, ouverture à f/2.0, autofocus à détection de phase, angle de vue 122°

: capteur 50 MP mesurant 1/2,76 pouce, ouverture à f/2.0, autofocus à détection de phase, angle de vue 122° Téléobjectif : capteur 50 MP mesurant 1/1,95 pouce, ouverture à f/2.4, autofocus dual pixel, stabilisateur optique, zoom optique 3x

: capteur 50 MP mesurant 1/1,95 pouce, ouverture à f/2.4, autofocus dual pixel, stabilisateur optique, zoom optique 3x Selfie externe : capteur 20 MP ouverture à f/2.4, taille du pixel 0,61 micron

: capteur 20 MP ouverture à f/2.4, taille du pixel 0,61 micron Selfie interne : capteur 32 MP, ouverture à f/2.4, taille du pixel 0,64 micron

Cette configuration offre de bons résultats quand la lumière est abondante. Avec le capteur principal, les couleurs sont vibrantes et les textures sont détaillées. Les contre-jours sont bien gérés et l’autofocus est assez rapide. La plage dynamique est large. Nous notons un manque de détail sur certains clichés, même si la photo est nette, des reflets gênants sur les contre-jours et un contraste parfois trop léger. En soirée, le capteur principal garde la maitrise des couleurs, mais perd en netteté, la faute à un mode nuit automatique capricieux.

Le module ultra grand-angle est très correct en journée, même si sa plage dynamique est moins large que celle du capteur principal. Nous relevons aussi des distorsions pas toujours bien redressées et une perte de netteté dans les coins. En soirée, ce module perd en luminosité, en piqué et en netteté.

Le téléobjectif propose un zoom optique 3x et un zoom numérique jusqu’à 100x. La colorimétrie du capteur est bonne en journée ou en soirée. Son réel problème est la gestion de la lumière. Quand il y en a trop, un voile se forme sur les photos, avec une perte nette de détails dans les ombres. Et quand il y en a peu (en soirée par exemple), l’ouverture devient trop longue et le bruit envahit rapidement la scène. Résultat, le zoom numérique est pertinent jusqu’à 20x en journée et 6x en soirée.

Les macros sont prises en charge par le module ultra grand-angle ou le module périscopique selon les conditions. Les résultats sont excellents en journée et plutôt bons en soirée, à la condition d’avoir un peu de lumière. Le mode dédié ne s’active pas automatiquement : il faut le faire manuellement. Autre remarque sur l’interface : le mode automatique n’intègre pas de touche virtuelle pour désactiver le mode nuit. Et ce malgré la présence d’un mode « vision de nuit » dédié.

Les portraits sont pris en charge par le capteur principal, le téléobjectif et les capteurs selfies. Le premier réalise de bons portraits avec des teintes naturelles et des textures de peau préservées. Comme toujours, les capteurs selfies profitent d’une colorimétrie un peu plus froide que les capteurs dorsaux. En soirée, les portraits perdent ici aussi un peu en netteté, mais le capteur principal reste bon. Le capteur selfie interne perd en luminosité et en contraste. Ce qui n’est pas le cas du capteur externe.

En vidéo, le Razr Fold conserve ces qualités, mais aussi ces défauts. De belles couleurs. Une luminosité pas toujours très bien gérée, avec une perte de contraste. Un téléobjectif correct, mais sans plus, avec un grain qui apparait dès le rapport 6x en journée et en soirée. Cela reste faible à 6x. À 20x, son rapport maximal, le bruit est omniprésent, même en journée. Mais la stabilisation optique est excellente. Le Razr Fold est l’un des rares smartphones pliants à prendre en charge la captation en Dolby Vision, un codec uniquement accessible en 4K. En activant cette option, les couleurs sont beaucoup plus franches. Enfin, la prise de son est très bonne.

Finissons par l’expérience audio. Le Razr Fold est équipé de deux haut-parleurs symétriques, placés l’un en face de l’autre quand le téléphone est en mode paysage, qu’il soit ouvert ou fermé. Ce qui très rare. Certifiés Dolby Atmos et optimisés par Bose, ces deux haut-parleurs auraient dû offrir l’une des meilleures, sinon la meilleure expérience audio dans un smartphone pliant. Mais ce n’est pas le cas. Il y a certes un très bon équilibre entre les deux haut-parleurs et une scène sonore assez détaillée. Mais il y a deux soucis.

Le premier est une faible présence des aigus. Au-dessus des 10 kHz, le son s’évanouit rapidement pour devenir inexistant après 15 kHz. Le deuxième problème concerne les basses. Elles grésillent entre 50 Hz et 120 Hz. Le son est audible, certes, mais c’est faible et de mauvaise qualité.En dessous de 50 Hz, les haut-parleurs ne sont plus en mesure d’émettre le moindre son. Le volume sonore est quant à lui correct. Nous avons déjà testé des téléphones pliants avec un son plus puissant. Mais le Razr Fold est dans la bonne moyenne.

Heureusement, il est toujours possible d’utiliser des écouteurs. D’autant que la comptabilité avec Dolby Atmos apporte un outil complet incluant un égaliseur sur dix bandes de fréquences, des profils spécifiques pour chaque grand type de contenu (film, podcast, musique, jeu), ainsi que la prise en charge de l’audio spatial. Outre le codec Dolby, le smartphone est compatible avec les codecs AAC, SBC LC3, grâce au Bluetooth 6.0, aptX HD, LDAC et LHDC. Une brochette très complète.

Alors, on achète ?

Au-delà de son tarif, le Razr Fold est un smartphone pliant qui ne manque pas d’intérêt, même face à une concurrence mature et ambitieuse. Deux écrans de bonne facture, compatibles avec les stylets tactiles. Un design élégant avec de belles finitions. Une interface complète qui tire bien parti du form factor. Une plate-forme très stable, mais pas dénuée de puissance quand elle en a besoin. Un stylet fourni par défaut très sympa et ergonomique. Ce Razr Fold a de beaux atouts.

Mais il y a le prix, une composante importante. Et ce prix pose deux problèmes. D’abord, seriez-vous prêt à payer un Motorola pliant à plus de 2000 euros ? Si Samsung et Apple en sont capables, Motorola n’est pas (encore) n’a pas, selon nous, l’image de marque suffisante pour cela. Ensuite, face à un Galaxy Z Fold 7 vendu au même prix, ne préfériez-vous pas opter pour « la valeur sure » plutôt que cet « outsider dynamique mais pas assez agressif » ? Notre conseil : si le Razr Fold vous a tapé dans l’œil, attendez une belle promo avant de vous lancer.