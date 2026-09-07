Après vos souvenirs, Google Photos s’attaque à vos goûts vestimentaires, bon courage

Google Photos ne se contente plus de classer les souvenirs. L’application passe désormais les anciens clichés au peigne fin pour dresser l’inventaire des vêtements possédés. Elle propose ensuite des associations, avec un aperçu du rendu sur soi.

Voilà douze mois que Google Photos multiplie les nouveautés alimentées par l’IA. Pourtant, la firme communique bien plus rapidement que leur déploiement effectif sur mobile. Corrections automatiques, requêtes formulées en langage naturel ou souvenirs revisités, la galerie ressemble chaque jour moins à un simple endroit où conserver ses photos. Au printemps, Google Photos avait déjà présenté son inventaire vestimentaire lors de l’annonce de cet outil. Nombre de ces outils mettent malgré tout des mois entiers à parvenir sur les mobiles, lorsqu’ils ne demeurent pas cachés au sein des fragments logiciels découverts par les curieux.

Cette semaine marque enfin l’arrivée de deux fonctions. La première concerne l’organisation avec une commande permettant de réunir manuellement plusieurs photos retenues. Sur iPhone, Google Photos proposait déjà cet empilement manuel bien avant qu’Android n’en bénéficie à son tour. Les utilisateurs du système de Google attendaient cette possibilité depuis presque douze mois. Une sélection de différents aperçus fait apparaître cette commande directement dans la barre d’outils. L’autre outil intrigue davantage puisqu’il dépasse désormais le simple cadre photographique.

Google Photos déploie sa garde-robe virtuelle aux États-Unis avec un essayage produit par intelligence artificielle

La documentation officielle de Google Photos indique que l’outil examine les clichés des quatre années écoulées afin d’y reconnaître les tenues portées. Il fonctionne sans réclamer de nouvelle image. Les pièces détectées rejoignent ensuite différentes catégories comme les hauts, les bas et les jupes. Jusqu’à six vêtements peuvent être associés dans une même tenue. Le service crée alors une courte vidéo pour simuler l’essayage de cet ensemble. Son enregistrement consomme une partie du quota de stockage lié au compte.

Les conditions d’utilisation sont nettement plus strictes que pourrait le laisser penser la présentation. Actuellement, seuls le Brésil, l’Inde et les États-Unis disposent de cette garde-robe virtuelle, proposée d’abord aux abonnés AI Pro et AI Ultra. Les comptes gratuits doivent posséder plus de mille portraits du propriétaire, avoir activé l’identification des visages et fonctionner sous Android 10 au minimum. Aucun calendrier français n’a encore été annoncé. En France, il faudra donc patienter avant que Google Photos montre ce que dix années de photos ratées racontent sur l’allure de chacun.