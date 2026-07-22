Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra vs Honor Magic V6 : quel smartphone pliable choisir ?

Le nouveau Galaxy Z Fold 8 Ultra de Samsung fait-il le poids face au Magic V6 de Honor ? On compare ces deux smartphones pliables haut de gamme au format livre.

Samsung vient de lancer le Galaxy Z Fold 8 Ultra, son nouveau smartphone pliable. En attendant l'arrivée d'Apple sur ce segment, le constructeur doit composer avec la concurrence d'autres marques Android : Google Pixel Pro Fold, Oppo Find N ou encore Honor Magic. Le récent Honor Magic V6 est d'ailleurs particulièrement impressionnant en termes de design et s'impose comme un rival de choix face au Galaxy Z Fold 8 Ultra. Lequel faut-il choisir ? Notre comparatif vous aide à prendre une décision.

Design : Samsung s'améliore sur la finesse et le mécanisme de pliage

Pionnier des smartphones pliables, Samsung s'était reposé sur ses lauriers ces dernières années, si bien qu'on trouvait des designs plus intéressants chez ses concurrents. Honor a notamment frappé fort avec son Magic V6, qui présente une finesse de seulement 4,1 mm une fois déplié. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra fait aussi bien, puisqu'il est lui aussi épais de 4,1 petits mm. Samsung a aussi déployé des efforts pour réduire le poids de l'appareil, qui pèse 215 g, contre 224 pour le Magic V6, qui est donc un peu plus lourd.

L'un des grands défauts des smartphones pliables est la création d'une marque de pli sur l'écran à force de manipulations. Le Magic V6 avait imposé un nouveau standard en réduisant fortement sa visibilité. Samsung répond à Honor en faisant aussi presque disparaître cette trace de pliure sur son Galaxy Z Fold 8 Ultra. Le fabricant y parvient grâce à une nouvelle technologie nommée Flex Titanium. Elle consiste en l'intégration d'un film en alliage de titane et d'une plaque de titane sous la dalle OLED pour apporter à la fois de la souplesse et de la résistance lors du pliage.

Samsung introduit par ailleurs un nouveau mécanisme d'ouverture facile au niveau de la charnière. Celui-ci permet de plier et de déplier l'écran du Galaxy Z Fold 8 Ultra avec plus de fluidité, sans avoir la sensation que celui-ci nous résiste. L'usage au quotidien n'en est que plus confortable. Le lecteur d'empreintes est situé sur la tranche pour les deux appareils.

Esthétiquement, le Galaxy Z Fold 8 Ultra est un produit bien plus sobre que le Magic V6. Ses capteurs photo positionnés à la verticale sont discrets, les coloris et le fond uni au dos ne se démarquent pas particulièrement. Le mobile d'Honor est plus exubérant. Les optiques sont placées dans un grand bloc photo circulaire au centre de l'appareil. Des motifs sont présents sur le panneau arrière et des touches dorées viennent donner du cachet ici et là sur l'un des modèles.

Écrans : le Galaxy Z Fold 8 Ultra impressionne

Les deux écrans de chaque smartphone reposent sur les technologies AMOLED et LTPO, permettant une fréquence de rafraîchissement adaptative entre 1 et 120 Hz. L'affichage interne du Galaxy Z Fold 8 Ultra atteint 8 pouces, il est très légèrement plus grand que les 7,95 pouces du Magic V6. Le rapport écran-corps est aussi à l'avantage de Samsung, qui a réussi à réduire la taille des ordures. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra bénéficie aussi d'un boost de pixels, lui permettant de passer à environ 422 pixels par pouce, une densité plus élevée que les 403 pixels par pouce de l'écran principal du Magic V6.

En ce qui concerne la luminosité, Honor est devant sur le papier, avec des pics à 5 000 nits face aux 3 000 nits du Z Fold 8 Ultra. L'écran externe, qui permet une utilisation rapide et à une main sans avoir à déplier le smartphone, mesure 6,5 pouces dans les deux cas. Là encore, Samsung se distingue sur la résolution : environ 422 pixels par pouce, contre 406 pour l'écran secondaire du Magic V6.

Performances : le Snapdragon 8 Elite Gen 5 en vedette

Les Galaxy Z Fold 8 Ultra et Magic V6 sont deux monstres de puissance brute. Ils embarquent tous deux la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, gravée selon un procédé en 3 nm. Il s'agit tout simplement du SoC le plus performant du moment, hors Apple. Honor n'a toutefois pas réussi à tirer au mieux parti du potentiel de la puce, tandis que Samsung s'en sort mieux avec une version personnalisée pour ses smartphones Galaxy.

En ce qui concerne la connectivité, nous avons un support du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6.0 de part et d'autre. Le mobile de Samsung y ajoute l'Ultra Wideband (UWB) pour un suivi ultra-précis des objets.

Autonomie et recharge : Samsung sort de sa zone de confort, mais ça ne suffit pas

Samsung est très conservateur en matière de capacité de batterie et de puissance de charge. L'entreprise est peut-être encore traumatisée par son Galaxy Note 7, qui surchauffait et pouvait même exploser à cause de défauts de conception liés à la batterie. Mais après des années de stagnation, le Galaxy Z Fold 8 Ultra progresse. Il embarque une batterie en silicium carbone (une première pour Samsung) de 5 000 mAh. Cette technologie permet de faire progresser la capacité de l'accumulateur tout en conservant un smartphone très fin. Le Magic V6 a aussi recours au silicium carbone, qui est devenu une habitude chez Honor. Sa batterie atteint une capacité de 6 660 mAh. Étant donné qu'ils embarquent la même puce, on peut estimer que le Magic V6 offre une autonomie supérieure, même si diverses optimisations au niveau logiciel peuvent changer la donne.

Longtemps bloqué à une recharge filaire de 25 W, le pliable de Samsung monte à 45 W sur cette génération. Une évolution nécessaire pour ne pas allonger la durée de la charge, étant donné que la capacité de la batterie a sensiblement augmenté. Pour la recharge sans fil, le protocole Qi 2.2 permet d'atteindre les 20 W, mais sans magnétisme pour améliorer l'expérience. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est dépourvu d'aimants. Honor maîtrise bien mieux la recharge. Son Magic V6 est compatible avec une puissance de 80 W par câble et de 66 W sans fil (pas d'aimants non plus).

Appareil photo : un capteur principal plus grand et avec 4 fois plus de pixels pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra

Voici les caractéristiques techniques des différents capteurs photo sur les deux smartphones :

Capteur grand-angle

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est équipé d'un capteur principal de 200 MP, f/1.7, 24 mm, 1/1.3″.

Le Magic V6 est équipé d'un capteur principal de 50 MP, f/1.6, 23 mm, 1/1.56″.

Capteur ultra grand-angle

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est équipé d'un capteur ultra grand-angle de 50 MP, f/1.9, 120˚, 1/2.5″.

Le Magic V6 est équipé d'un capteur principal ultra grand-angle de 50 MP, f/2.2, 122˚.

Téléobjectif

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est équipé d'un téléobjectif de 10 MP, f/2.4, 1/3.94″ avec zoom optique 3x.

Le Magic V6 est équipé d'un téléobjectif périscopique 64 MP, f/2.5, 1/2.0″ avec zoom optique 3x.

Caméras frontales

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est équipé de deux capteurs selfie (un pour chaque écran) de 10 MP, f/2.2.

Le Magic V6 est équipé de deux capteurs selfie (un pour chaque écran) de 20 MP, f/2.2.

En attendant les tests du Galaxy Z Fold 8 Ultra, on lui donne l'avantage théorique sur le capteur principal, plus grand pour mieux capturer la lumière, et doté d'une définition plus élevée. C'est le contraire sur le téléobjectif, qui paraît meilleur sur le Magic V6 grâce à la taille de son capteur et à un nombre bien supérieur de pixels. Le Magic V6 souffrait quand les conditions lumineuses

Logiciel : One UI contre MagicOS

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est livré sous One UI 9, basé sur Android 17. Le Honor Magic V6 tourne lui sous MagicOS 10, surcouche d'Android 16. Samsung promet 7 ans de mises à jour majeures d'Android et de patchs de sécurité sur ses appareils haut de gamme. Honor garantit aussi 7 années de correctifs de sécurité, mais seulement 6 ans de mises à niveau d'Android.

Samsung est en avance sur l'intégration de fonctionnalités d'IA. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est d'ailleurs compatible avec la fonction Now Nudge jusqu'ici exclusive aux Galaxy S26. Now Nudge suggère des actions sous forme de pop-up et de notification en fonction du contexte à l'écran. L'IA tente d'anticiper les besoins de l'utilisateur pour lui faire gagner du temps. MagicOS est de plus en plus intéressant en matière d'IA (Magic Portal, Souvenirs IA, traduction, transcription, retouche photo dans la galerie), mais reste en retrait par rapport à One UI.

Prix : un ticket d'entrée à plus de 2 000 euros

Le Honor Magic V6 est disponible dans une unique configuration de mémoire (16 Go de RAM et 512 Go de stockage) au tarif de 2 300 euros. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra démarre 100 euros moins cher, à 2 200 euros, mais avec 256 Go de stockage. La version 512 Go est à 2 400 euros, soit 100 euros de plus que l'équivalent chez Honor. Un troisième modèle avec 1 To de stockage est commercialisé à 2 800 euros.