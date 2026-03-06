La fiche technique du Motorola Razr 70 se dévoile, le Galaxy Z Flip 7 a du souci à se faire

Ça y est, on connaît la majorité de la fiche technique du Motorola Razr 70 grâce à une récente fuite. Une chose est sûre, le prochain pliant de la marque n'aura pas grand-chose à envier à son concurrent direct chez Samsung.

motorola razr 60 ultra test

L'arrivée de Motorola sur le marché des pliants ne date pas d'hier. D'ailleurs, en ce début d'année, le constructeur a annoncé sa volonté de lancer un modèle Fold, similaire à ce que propose Samsung dans le domaine. Pour l'heure en revanche, la firme coréenne reste le leader incontesté sur ce marché. Une place que Motorola compte bien lui prendre avec son prochain smartphone pliant. En effet, le Razr 70 vient de faire une apparition très marquée au sein des certifications chinoises.

Comme souvent dans ce genre d'événement, cette certification est l'occasion de découvrir une bonne partie de sa fiche technique. Ainsi, on apprend que, sans surprise, certains éléments resteront les mêmes que sur la génération précédente. C'est notamment le cas des écrans qui garderont la même taille, à savoir 6,9 pouces pour l'écran interne et 3,6 pouces pour l'écran externe, ou encore la batterie qui reste sur une capacité de 4500 mAh.

Le Motorola Razr se dévoile dans cette grosse fuite

Du côté de la partie photo, on retrouve également quelques composants connus, comme le capteur principal de 50 MP et le capteur selfie de 32 MP. Or, quelques améliorations sont justement à souligner sur ce segment. Notamment, le capteur secondaire passe de 13 MP à 50 MP. Mais ce n'est pas le seul bond qu'apportera cette nouvelle génération. Le listigin évoque également un stockage maximal qui passe à 1 To, ainsi que des modèles à 16 Go et 18 de RAM.

Voilà de quoi faire trembler Samsung. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 7 se limite à 12 Go de RAM. Pour la partie photo aussi, le constructeur coréen s'est trouvé un sérieux concurrent. Il faudra bien sûr attendre d'avoir le smartphone en main pour voir ce qu'il en est vraiment, mais tout cela est pour l'instant très prometteur. On ne sait pas quand ce dernier sera disponible, mais la sortie pourrait bientôt avoir lieu. L'année dernière, Motoral a présenté son dernier pliant au mois d'avril.


