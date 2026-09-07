Opatch propose de mettre à jour Office 2021 pendant 3 ans après la fin de sa prise en charge officielle par Microsoft. Ce n’est pas gratuit, mais cela permettra à la suite bureautique de rester mieux sécurisée.

Nos logiciels ont une durée de vie limitée. Au fil des versions, les plus anciennes sont progressivement abandonnées afin de se concentrer sur les plus récentes. C’est aussi vrai pour les systèmes d’exploitation comme Android, iOS, Windows ou macOS d’ailleurs, pour ne citer qu’eux. Les éditeurs, conscients que changer du jour eu lendemain n’est pas forcément facile, voir possible, proposent parfois des solutions pour prolonger la réception des mises à jour de sécurité.

Microsoft l’a permis pour Windows 10 par exemple, avec un an de support supplémentaire gratuit ou payant selon les cas. Au-delà de ce sursis, il faut se tourner vers des entreprises comme Opatch, qui assure 5 ans de mises à jour de Windows 10 à partir d’octobre 2025. En toute logique, la firme s’est également positionnée sur Office 2021, dont la fin du support est prévue le 13 octobre 2026. Cette fois-ci, elle envisage d’aller jusqu’à 3 ans d’extension, peut-être plus.

Mettre à jour Office 2021 jusqu’en 2029, ça coûte combien ?

Pour rappel, Opatch déploie des « micro correctifs », soit des « minuscules bouts de code » qui ne modifient pas les fichiers binaires d’origine d’Office. Vous n’avez pas à redémarrer votre PC pour qu’ils prennent effet. Ces patches se chargent de corriger les failles de sécurité qui laisseraient Office 2021 vulnérables aux cyberattaques, ce que Microsoft ne fera plus dans quelques mois.

Opatch précise que s’il y a assez de demandes, la période de 3 ans pourrait être prolongée. Cela fait par exemple 6 ans qu’Office 2010 reçoit des mises à jour par son intermédiaire depuis la fin de sa prise en charge. Le support d’Office 2021 est inclus dans deux formules :

Opatch PRO : 24,95 EUR + TVA par ordinateur, pour un an.

Opatch Enterprise : 34,95 EUR + TVA par ordinateur, pour un an.

Les détails de chaque offre sont accessibles sur le site d’Opatch.