Cet aspirateur robot qui se vide tout seul passe à moins de 90 €

Les modèles de marques connues dotés d’une station de vidage automatique se vendent généralement entre 200 et 400 €. L’ILIFE A30 Pro est actuellement en promotion à moins de 90 € chez AliExpress.

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L’ILIFE A30 Pro est affiché à 101,78 € sur AliExpress à quelques heures de la fin de l’opération Local Day. C’est déjà un tarif séduisant, mais vous pouvez économiser 12 € supplémentaires avec le code promo PHD12, qui expire ce 7 septembre à 23h59. L’aspirateur passe ainsi à 89,78 €, ce qui représente une économie d’environ 160 €, sachant que son prix normal tourne autour de 250 €.

L’offre porte le label Marque+, ce qui signifie qu’AliExpress certifie l’authenticité du produit. L’aspirateur est expédié gratuitement depuis la France, avec des livraisons assurées en moins de deux jours en moyenne.

Une fois son travail terminé, l’A30 Pro revient à sa base et celle-ci aspire automatiquement le contenu de son bac à poussière. Les déchets sont envoyés dans un sac de 2,5 litres, que la marque annonce capable de tenir jusqu’à sept semaines. Vous n’avez donc pas besoin de vider le petit collecteur du robot après chaque passage.

Un robot qui sait où il est déjà passé

L’ILIFE A30 Pro utilise un télémètre laser LiDAR pour établir une carte du logement, organiser son trajet et limiter les passages répétés au même endroit. Cette cartographie sert également à lui demander de nettoyer une pièce précise ou, à l’inverse, à tracer des zones dans lesquelles il ne doit pas entrer.

Depuis l’application ILIFE Clean, vous pouvez programmer les séances, régler la puissance et délimiter des zones interdites au lavage. Le robot répond également aux commandes vocales transmises par Alexa ou Google Assistant.

Son moteur développe jusqu’à 5 000 Pa. L’A30 Pro possède aussi un réservoir deux-en-un, avec un compartiment de 200 ml pour l’eau et un autre de même capacité pour la poussière. Il peut donc laver les sols, mais de manière assez basique. Une lingette plate reste en contact avec le sol pour rafraîchir un carrelage ou effacer une trace légère, mais le frottement ne suffit pas pour venir à bout d’une tache sèche.

Autre détail à connaître : la serpillière ne se relève pas lorsque le robot monte sur un tapis. L’A30 Pro ne dispose pas non plus d’une station de lavage complète. Sa base vide la poussière, mais elle ne nettoie ni ne sèche la lingette.

Enfin, son autonomie annoncée atteint 180 minutes en mode silencieux, pour une surface pouvant aller jusqu’à 120 m². Si la batterie ne suffit pas, le robot retourne se charger puis reprend son travail là où il l’avait interrompu.