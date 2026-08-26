La conduite autonome de Tesla pour ses anciens modèles fonce droit sur les obstacles de la route, la preuve en vidéo

Depuis quelques mois, Tesla réserve aux propriétaires de ses anciens modèles une déclinaison simplifiée de la conduite autonome. Des utilisateurs ont récemment partagé plusieurs vidéos particulièrement gênantes pour la marque. Leurs voitures y foncent vers un obstacle sans réduire leur vitesse au préalable.

Les systèmes d’aide à la conduite occupent depuis plusieurs années une place centrale dans le discours des constructeurs de voitures électriques. Tesla en a fait l’un de ses principaux arguments, avec une technologie facturée très cher. Son déploiement reste pourtant bloqué dans plusieurs pays, et la France n’autorise toujours pas le Full Self-Driving sur ses routes, à l’inverse de ses voisins néerlandais et belges.

Tesla affirme depuis longtemps que tous les véhicules de sa gamme pourront un jour rouler seuls. En juin, ses modèles récents ont reçu une mise à jour pour mieux détecter les bus scolaires et les animaux. Les Tesla sorties avant 2023 utilisent cependant un ordinateur nettement moins puissant, nommé Hardware 3. La marque leur réserve donc une déclinaison compressée de son logiciel, baptisée FSD Lite.

FSD 14.1 Lite is a big step forward and will improve safety a lot.

Still Supervised though.

Tonight a large fallen tree was in the road. At 100% FSD the car would have hit it hard. Tried the same spot 3 more times — same result.

Stay alert. @WaitWhat @mikepat711 @Tesla_AI pic.twitter.com/U28rs75lOH — Michael Balderson PhD. (@Baldersonmichae) August 21, 2026

Deux Tesla ont ignoré un arbre et un tronc placés en travers de la route

Le 21 août, deux propriétaires américains ont diffusé des images enregistrées pendant leurs trajets. Dans la séquence publiée surl X, un arbre tombé bloque entièrement une route rurale en pleine nuit. La Tesla ne réagit pas. Le conducteur reprend alors le contrôle juste avant la collision. Il explique avoir recommencé trois fois le même parcours, sans obtenir de comportement différent. Un autre automobiliste a ensuite répondu avec sa propre vidéo, où sa Tesla franchit un gros tronc à 51 km/h sans aucune tentative de freinage.

Le problème vient du matériel installé dans les Tesla les plus anciennes. Arrivé en 2019, le Hardware 3 utilise des caméras de 1,2 mégapixel, contre 5 mégapixels sur les modèles plus récents. Il dispose aussi de 8 Go de mémoire vive, tandis que la génération suivante en compte 16 Go. Elon Musk a lui-même admis face aux investisseurs que cet ordinateur ne permettra jamais d’atteindre une conduite réellement autonome.

Le lancement du FSD Lite sur les anciens modèles a déjà fait apparaître d’autres difficultés. Des propriétaires ont notamment signalé que leur calculateur pouvait devenir si chaud que le système se désactivait pendant le trajet. En août, Tesla a distribué un correctif supposé réduire ce phénomène. Les deux vidéos ont pourtant été enregistrées avec cette version. Il faut donc rester prudent.