Ces sept smartphones sont les seuls à pouvoir faire tourner la nouvelle IA de Google

Pour accéder aux outils d’IA conçus par Google, la mouture d’Android présente sur le mobile compte désormais beaucoup moins. Les possibilités offertes reposent surtout sur ses composants internes. Une fiche technique publiée au cours des derniers jours précise justement où passe cette frontière.

Test Google Pixel 11 bloc photo 2
Crédits : Phonandroid

À l’origine, Android suivait un principe plutôt basique. Tant qu’un terminal bénéficiait de mises à jour, il pouvait profiter des dernières capacités, indépendamment de son ancienneté. Concernant l’intelligence artificielle, Google applique une autre règle et réserve certains outils aux modèles équipés d’assez de RAM ainsi que d’un processeur moderne. Au printemps, les conditions annoncées pour Gemini Intelligence annonçaient déjà un filtrage strict parmi les smartphones Android. Aucune confirmation officielle n’était cependant venue du groupe.

Seulement deux marques sont citées sur la page repérée au cours de la semaine. Google mentionne les Pixel commercialisés en août ainsi que les modèles pliants présentés par Samsung en juillet. Nous avions précisément apprécié le Galaxy Z Fold 8 avec son gabarit compact, donc plus simple à prendre en main que les références précédentes de cette lignée. Pour l’instant, aucune troisième marque n’est mentionnée. L’intégralité des terminaux retenus repose sur des composants issus d’une génération particulièrement moderne.

Gemini Nano 4 reste réservé aux Pixel 11 et aux nouveaux pliables de Samsung

La sélection figure discrètement dans les ressources destinées aux programmeurs, en l’absence de communication particulière. Sept smartphones y sont déclarés compatibles avec Gemini Nano 4 :

  • Pixel 11
  • Pixel 11 Pro
  • Pixel 11 Pro XL
  • Pixel 11 Pro Fold
  • Galaxy Z Flip 8
  • Galaxy Z Fold 8
  • Galaxy Z Fold 8 Ultra

Gemini Nano 4 débloque les outils les plus évolués de Gemini Intelligence. Dans Gboard, Rambler améliore la saisie vocale en éliminant moments d’hésitation, répétitions et corrections prononcées pendant une phrase. Create My Widget produit quant à lui un widget sur mesure destiné à l’écran d’accueil depuis une brève description. Les pliants de Samsung figurent malgré cela dans cette sélection, mais demeurent privés de ces deux capacités, toujours exclusives aux Pixel 11.

Les critères d’accès fixés par Google demeurent particulièrement stricts. Un mobile doit posséder au minimum 12 Go de RAM, un processeur homologué, pouvoir exécuter le modèle localement et bénéficier d’une politique longue concernant les correctifs de sécurité. Beaucoup de smartphones commercialisés l’an dernier remplissent plusieurs critères sans pour autant être retenus. Android continuera malgré tout à leur parvenir durant plusieurs années. Pour leurs propriétaires, ces fonctions resteront inaccessibles.


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