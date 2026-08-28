Le Galaxy S27 sera privé du nouveau design de Samsung, voici à quoi il va ressembler

Après les Galaxy S27 Ultra et S27 Pro, c’est au tour du Galaxy S27 de base de fuiter à travers plusieurs rendus. Ce modèle conserve un design traditionnel de Samsung.

Galaxy S27
Crédit : Android Headlines

Les fuites du design du Galaxy S27 Ultra et du Galaxy S27 Pro ont beaucoup fait réagir. Les deux prochains smartphones premium de Samsung vont intégrer un plateau au dos, occupant presque tout l’espace dans la largeur, dans lequel seront intégrés leurs capteurs photo. Un système qui semble très proche de celui adopté par Apple depuis l’iPhone 17 Pro. La marque sud-coréenne a rapidement été accusée d’avoir copié l’iPhone et de perdre son identité.

Le Galaxy S27, lui, ne va pas rencontrer ce problème. Android Headlines a publié des rendus du mobile d’entrée de gamme de la famille. On constate qu’il conserve la même disposition des capteurs photo, alignés à la verticale. Il est aussi équipé d’un écran de même taille, 6,3 pouces, et ses dimensions sont de 149,75 x 71,88 x 7,25 mm. Il est probable que le Galaxy S27 standard n’embarque pas d’aimant pour la recharge magnétique, par manque de place. Il est plus compact que les autres modèles de la série et la nouvelle disposition des capteurs chez ces derniers doit justement permettre de libérer de l’espace pour ce composant.

Galaxy S27 : même design, nouvelles caméra et batterie ?

Comme vous pouvez l’observer avec l’image comparative ci-dessous, il n’y a que peu de différences de conception entre le Galaxy S27 et son prédécesseur, le Galaxy S26. On a l’impression que les bordures sont très légèrement plus fines sur le Galaxy S27, mais il peut aussi s’agir d’une imprécision au niveau des rendus. Notez que le coloris utilisé pour créer les visuels n’a pas été confirmé, il ne sera pas forcément disponible à la sortie.

Galaxy S27 vs S26
Le Galaxy S26 à gauche, le Galaxy S27 à droite. Crédit : Android Headlines

En Europe, le Galaxy S27 serait propulsé par une puce maison Exynos 2700. Il pourrait aussi disposer d’un nouveau capteur photo principal, après des années sans évolution majeure à cet égard. Un capteur Sony est évoqué. La capacité de la batterie pourrait être portée à 4 900 mAh. Le lancement est attendu pour février 2027.

Galaxy S27
Crédit : Android Headlines

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