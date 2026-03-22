Tesla : l’arrivée en Europe de la conduite autonome (FSD) prend du retard, une nouvelle date fixée

Après de nombreux tests aux Pays-Bas, le Full Self-Driving de Tesla (FSD) va encore devoir patienter avant d’y être autorisé. Les autorités devraient ainsi donner leur feu vert dans quelques semaines… Ou pas ?

Tesla fsd en ville
Source : Tesla

Si Tesla a annoncé une mise à jour majeure pour sa technologie de conduite autonome (Full Self-Driving, ou FSD), celle-ci n’est pas sans défaut. En effet, le système serait impliqué dans plusieurs accidents, parfois mortels. L’entreprise d’Elon Musk a d’ailleurs accepté de régler un nouveau procès pour homicide involontaire, peu de temps après avoir payé plusieurs centaines de millions de dollars de dommages et intérêts.

Dans ce contexte, la prudence est de mise. C’est en tout cas l’approche que semble adopter l’autorité routière néerlandaise RDW, qui passe au crible le Full Self-Driving supervisé de Tesla, qui sort d’une longue période d’essai.

Tesla : l’arrivée du Full Self-Driving en Europe prend du retard

Le patron de Tesla, Elon Musk, connu pour son optimisme, a annoncé une probable approbation le 20 mars dernier. Mais les autorités de régulation néerlandaises ont visiblement besoin de plus de temps pour étudier le dossier. Ainsi, la RDW donnera son feu vert – ou non – le 10 avril 2026.

Et pourtant, Tesla semble avoir fait tout son possible pour appuyer son dossier. Le fabricant de véhicules électriques a par exemple effectué pas moins de 13 000 trajets avec passagers, avec plus d’1,6 million de kilomètres parcourus sous FSD sur les routes européennes. Mais cela n’a visiblement pas suffi à convaincre la RDW en temps voulu.

Lire aussi – Tesla : la conduite entièrement autonome fait une 1re excursion en Europe

De plus, même en cas de validation par les autorités néerlandaises, le Full Self-Driving de Tesla a encore un long chemin à parcourir avant d’être accepté en Europe. En effet, une fois le feu vert obtenu de la part des Pays-Bas, les autres pays européens pourront choisir, ou non, d’accepter cette approbation. De plus, les ventes de Tesla dans l’Union européenne sont en train de chuter fortement.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’optimisme d’Elon Musk ne suffit pas. En effet, le propriétaire de X, SpaceX, xAI et Tesla avait initialement annoncé l’arrivée du FSD en Europe dès 2022. Cette échéance a ensuite été repoussée à 2025, puis à début 2026.

Source : electrek


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