Voici la promesse d’Elon Musk pour corriger la plus grosse faille des Tesla vendues depuis 2019

Elon Musk reconnaît un gros raté sur des millions de Tesla vendues entre 2019 et 2023. Le patron de Tesla annonce un plan pour remplacer leur ordinateur de bord et leurs caméras. Mais les contours restent flous.

tesla model Y promo superchargeur
Crédits : Tesla

La conduite autonome est l'un des piliers marketing de Tesla depuis des années. Le fameux Full Self-Driving (FSD) est présenté depuis 2016 comme la promesse d'une voiture capable de rouler seule. La réalité est plus compliquée. Le FSD ne fonctionne qu'en mode supervisé. Le conducteur doit toujours rester prêt à reprendre le volant. Le système peine à se déployer en Europe. Une première autorisation très récente aux Pays-Bas reste limitée à la conduite supervisée.

Les ennuis ne s'arrêtent pas là. Lors du dernier earnings call de la marque, Elon Musk a lâché une information lourde de conséquences. Le patron de Tesla avait déjà tenu des propos polémiques sur le FSD ces derniers mois. Cette fois, il admet que le matériel embarqué dans les Tesla vendues entre 2019 et début 2023 ne peut pas exécuter le FSD non supervisé. C'était pourtant la promesse faite aux conducteurs à l'achat.

Elon Musk annonce le remplacement de l'ordinateur de bord de 4 millions de Tesla

Le problème vient du Hardware 3, la puce de conduite autonome embarquée dans les Tesla produites entre 2019 et début 2023. Lors de la dernière conférence de résultats du groupe, Elon Musk a confirmé qu'elle ne pouvait pas atteindre le niveau de FSD vendu à l'époque. Sa bande passante mémoire est huit fois plus faible que celle du Hardware 4, apparu en 2023. Or c'est l'un des éléments clés pour faire tourner le FSD complet. Tesla va donc devoir remplacer gratuitement l'ordinateur et les caméras des véhicules concernés. Environ 4 millions de voitures sont équipées du Hardware 3. Tous les propriétaires n'ont cependant pas payé l'option FSD.

Le plan reste très vague. Elon Musk reconnaît que passer par le réseau de centres de service serait trop lent. Tesla envisage d'ouvrir des micro-usines dans les grandes métropoles pour industrialiser ces remplacements. Aucun calendrier n'a été communiqué. Aucun chantier n'a été annoncé. En attendant, le constructeur promet une version 14 du FSD adaptée au Hardware 3 pour fin juin. Elle restera forcément limitée par les capacités du composant. Les propriétaires concernés vont devoir patienter avant de savoir quand leur voiture recevra enfin le cerveau promis.


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