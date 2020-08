Une Tesla Model S avec Autopilot emboutit une voiture de police, le conducteur regardait un film !

Une Tesla Model S avec Autopilot activé est rentrée dans une voiture de police en Caroline du Nord (Etats-Unis). Plutôt que d’être attentif à la route, le propriétaire du véhicule regardait tranquillement un film.

Ce mercredi 26 août, une Tesla Model S en pilotage automatique a emboutit une voiture de police près de Nashville, rapporte The Charlotte Observer, un média local. Avant de percuter le véhicule des forces de l’ordre, la voiture a bien failli écraser l’adjoint du bureau du shérif, qui se tenait juste à côté, et un officier. Les deux hommes ont été projetés au sol suite à l’impact. Heureusement, ils ne sont pas blessés.

D’après les autorités, Devainder Goli, médecin et conducteur de la voiture, regardait un film sur son smartphone lorsque l’incident s’est produit. Il est accusé d’avoir enfreint le code de la route par sa négligence. La voiture s’appuyait visiblement sur la première version de l’Autopilot de Tesla.

Sur le même sujet : Tesla visé par une plainte après un accident mortel, une Tesla Model S avait pris feu

Ce n’est pas la première fois qu’une voiture électrique Tesla en mode pilotage automatique provoque un accident de la route. Fin 2019, une Tesla Model 3 avec l’Autopilot activé percutait d’ailleurs une voiture de police dans des circonstances similaires. Dans d’autres cas, l’Autoilot est aussi parvenu à éviter des accidents. En mars dernier, le pilotage automatique a permis à une Model 3 d’éviter une collision avec une voiture à contresens sur l’autoroute.

Tesla demande aux conducteurs de rester attentifs à la route

Tesla recommande pourtant aux conducteurs de rester attentifs à la route et de garder les mains sur le volant. Les utilisateurs doivent pouvoir prendre le relais immédiatement si le pilotage automatique rencontre une défaillance face aux aléas de la route.

« Le pilote automatique permet à votre voiture d’avancer, d’accélérer et de freiner automatiquement mais les fonctionnalités actuelles de l’Autopilot nécessitent une supervision active du conducteur et ne rendent pas le véhicule autonome » met en garde Tesla sur son site web. Que pensez-vous du pilotage automatique proposé par le constructeur automobile ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : The Charlotte Observer