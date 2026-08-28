Deux ans plus tard, le FSD de Tesla n’a toujours pas réglé ses comptes avec les trains

Depuis 2024, Tesla voit son Full Self-Driving échouer devant un scénario routier bien précis. Malgré le défilé rapide des nouvelles versions, ce défaut persiste. Des images tournées cette semaine aux États-Unis remettent aujourd’hui ce sujet au premier plan.

Un croisement ferroviaire constitue un exercice redoutable pour ces aides de conduite. En quelques instants, plusieurs signaux changent, chaque pays applique ses propres règles et leurs caméras doivent reconnaître des lumières clignotantes au lieu d’un feu tricolore habituel. Tesla affronte pareille difficulté depuis deux ans. En 2024 déjà, une Model 3 avait stoppé sa course entre des rails puis échoué à repartir correctement tandis qu’un train arrivait. Aucune évolution logicielle ultérieure n’a supprimé ce défaut.

D’autres incidents ont suivi. En mars, à West Covina, en Californie, ce véhicule Tesla a traversé malgré des barrières descendues, sans même réduire son allure. Un mois après, au Texas, un propriétaire a connu pareille scène. En quittant ces rails, sa vitre s’est fait heurter par la barrière. Le 26 août, X a vu circuler de nouvelles images captées depuis son tableau de bord. Pour éviter la locomotive, l’automobiliste reprend lui-même ses freins.

Would have been ran over by the rain had I not braked🤣🤣🤣

The rail road crossing lights were flashing and the train horns were pretty loud. #FSD pic.twitter.com/1xZ454EbMj — Lei 𝕏ing邢磊 (@leixing77) August 26, 2026

La version 14.3.7 du Full Self-Driving n’a pas marqué l’arrêt devant un train

Ces nouvelles images se distinguent surtout par leur mouture logicielle. Selon des images mises en ligne sur X, ce véhicule fonctionnait avec le Full Self-Driving 14.3.7, dernière version distribuée par Tesla pour le matériel AI4. Des signaux lumineux clignotent tandis que résonne un klaxon du convoi. L’auto descend alors autour de quinze kilomètres-heure, puis commence à franchir la voie. Son descriptif annonçait néanmoins un meilleur traitement des objets inhabituels apparaissant sur sa trajectoire. Sept correctifs n’ont produit aucun changement visible.

NBC News a comptabilisé plus de 40 récits concernant des véhicules Tesla en difficulté près d’une voie ferrée. Depuis octobre 2025, la NHTSA examine Full Self-Driving après 58 accidents déclarés, puis son examen s’est étendu en mars à près de 2,9 millions de voitures. Deux sénateurs, Ed Markey et Richard Blumenthal, demandent maintenant un examen consacré aux passages à niveau. Aucun rappel n’a encore été imposé. Elon Musk maintient, lui, sa promesse de conduite sans supervision sur des modèles de série avant fin d’année.