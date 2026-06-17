Le Tesla Cybercab est le plus performant de tous les véhicules de la marque

Tesla a dévoilé les caractéristiques techniques de son taxi autonome Cybercab. Il s'avère que c'est le plus abouti du constructeur à plusieurs niveaux quand on le compare aux autres.

tesla cybercab robotaxi
Crédit : Tesla

Souvenez-vous, c'était en février 2026 : le Cybercab de Tesla entrait officiellement en production. Un événement quand on sait que le taxi autonome d'Elon Musk était évoqué pour la première fois en 2022. Pourtant, il devait sortir bien plus tôt. Pendant un temps, le Cybercab est prévu pour août 2024, puis finalement non. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Rappelons que le véhicule va concurrencer les différents robotaxis existants aux États-Unis, l'Europe étant très frileuse sur le sujet malgré une toute petite percée.

En attendant de le voir débarquer, des documents transmis à l'agence environnementale américaine EPA dévoilent la fiche technique du Cybercab. Et force est de constater que les années de retard ont eu du bon. Tesla est visiblement parvenu à construire une voiture électrique autonome légère, performante et endurante. En fait, il s'agit à ce stade du modèle le plus efficace créé par l'entreprise du milliardaire.

Sur le papier, Tesla a parfaitement optimisé son taxi autonome Cybercab

Côté poids, le Cybercab pèse environ 1,40 tonne. En arrondissant, c'est 320 kilos de moins que la plus légère des Tesla Model 3 en circulation. Une cure d'amincissement permise notamment par la suppression du volant, inutile dans une voiture devant se déplacer sans intervention humaine. La performance n'est pas en reste, puisque malgré une batterie modeste de kWh, l’autonomie du Cybercab est estimée à 418 miles (670 km). En conditions réelles, on devrait être aux alentours des 300 miles visés par Tesla, soit 480 km.

Lire aussi – Le Tesla Cybercab n’a pas de volant, mais vous pouvez utiliser une manette Xbox pour le conduire

Enfin, la consommation supposée du Cybercab est de 165 wattheures par mile. Il devient donc le véhicule électrique le plus efficace du marché actuel. Une place jusque là occupée par la Lucid Air et ses 230 Wh/mi. Avec un seul wattheure, le robotaxi de Tesla peut théoriquement rouler 9,5 km, alors que le véhicule électrique moyen parcourt entre 4,8 et 6,4 km sur la même consommation d'énergie. Plus qu'à attendre les premiers tests réels pour confirmer ces informations prometteuses.


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