Tesla : la conduite entièrement autonome (FSD) débarque enfin en Europe, mais il y a un mais

Après des mois de tests rigoureux, la technologie de conduite autonome chère à Tesla, le Full Self-Driving, a enfin été approuvée dans un pays d'Europe. Il faudra toutefois encore patienter avant de voir ce dernier être autorisé dans le reste de l’Union européenne…

Tesla Model Y Propulsion 2025 interieur

Le système de conduite autonome Full Self-Driving est depuis longtemps l’un des principaux arguments de vente de Tesla, et notamment de son patron, Elon Musk. Et, si l’homme le plus riche du monde a annoncé l’arrivée de la conduite 100 % autonome dès 2020, celle-ci est loin d’être parfaite, loin de là. D’ailleurs, celle-ci a provoqué un accident à peine un an plus tard, réduisant en miettes une Tesla Model Y.

Il n’est donc guère étonnant d’apprendre que l’autorité néerlandaise des véhicules (Rijksdienst voor het Wegverkeer, ou RDW) a pris son temps avant d’approuver l’utilisation du Full Self-Driving (FSD) dans le pays. Cette autorisation a d’ailleurs été repoussée le mois dernier. Pourtant, Tesla débarquait avec un dossier pour le moins solide.

L’entreprise d’Elon Musk a en effet affirmé avoir parcouru pas moins de 1,6 million de kilomètres sur les routes, pour un total de plus de 13 000 trajets avec passagers. Et, après un an et demi de tests, la RDW vient enfin d’approuver l’utilisation du FSD aux Pays-Bas. Et c’est une première.

Tesla : une conduite autonome sous conditions

Toutefois, cette approbation est à nuancer. Tout d’abord, les autorités néerlandaises approuvent le FSD, certes, sans pour autant autoriser l’utilisation d’un système de conduite totalement autonome. En effet, ne sera autorisé que le Full Self-Driving « supervisé », ce qui implique un conducteur toujours prêt à reprendre le volant à tout moment.

De plus, les utilisateurs du FSD devront assister à un tutoriel et répondre correctement à un quiz dédié avant de pouvoir être autorisés à utiliser le système de conduite autonome — mais supervisée — de Tesla.

Quoi qu’il en soit, l’autorité néerlandaise se veut rassurante. « L’utilisation correcte des systèmes d’aide à la conduite contribue positivement à la sécurité routière, car le conducteur est assisté dans ses tâches de conduite ; il s’agit d’un complément au conducteur », écrit la RDW. « Grâce à une surveillance stricte et continue du conducteur dans le véhicule, le système est plus sûr que d’autres systèmes d’assistance à la conduite. »

Il est par ailleurs important de noter que ce feu vert donné par les Pays-Bas ne signifie pas que le FSD est autorisé dans l’Union européenne tout entière. Il faudra en effet patienter avant de voir le système de conduite autonome de Tesla être autorisé dans le reste des pays de l’UE, dont la France.


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