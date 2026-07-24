Prime Video donne désormais accès à des jeux vidéo en plus des films et séries

Amazon annonce l'intégration de son service de cloud gaming Luna directement dans l'application Prime Video, depuis laquelle il devient possible de lancer des jeux en streaming.

Prime Video Luna
Crédit : Amazon

Amazon tente par tous les moyens de pousser son service de jeu vidéo dans le cloud, Luna. La firme vient de communiquer son intégration au sein de la plateforme Prime Video, qui accueille donc pour la première fois du contenu gaming. Prime Video devrait constituer une vitrine intéressante pour Luna, qui peine à se faire connaître auprès du grand public.

“Les membres Prime peuvent trouver des jeux de la même manière que tout le contenu de Prime Video : il leur suffit de se rendre dans le nouvel onglet « Jeux » et de commencer à jouer en quelques secondes directement sur leur téléviseur, avec une manette ou leur téléphone”, explique Amazon. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de “découvrir des jeux plus facilement”.

Luna débarque dans Prime Video : Amazon veut imposer sa plateforme jeu vidéo

Si l'entreprise prétend que “Luna est inclus dans l'abonnement Prime sans frais supplémentaires”, ce n'est qu'à moitié vrai. Les clients Amazon Prime accèdent à une version dont le catalogue de jeux est limité. La qualité du streaming est par contre aussi bonne qu'avec l'offre payante. Pour accéder à plus de titres intéressants, il faut souscrire à Luna Premium pour 9,99 euros par mois. L'excellent Dispatch a par exemple été ajouté récemment. On peut aussi citer Dead Space, Control, Alan Wake 2, les derniers Tomb Raider ou encore Indiana Jones et le Cercle Ancien.

Pour l'instant, Luna est disponible sur Prime Video sur Fire TV uniquement, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Un déploiement à plus d'appareils et de pays aura lieu dans les prochains mois. L'ajout de Luna dans Prime Video sur d'autres supports que le Fire TV pourrait par exemple permettre d'avoir une solution officielle pour jouer à Luna sur Android TV ou Google TV, ce qui nécessite aujourd'hui une manipulation particulière à base d'installation manuelle de l'application par fichier APK.

Amazon Luna a perdu bien des fonctionnalités il y a quelques mois, dont la possibilité de streamer ses jeux provenant de stores tiers, faisant perdre au service une grande partie de son intérêt.


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