Cette friteuse Ninja 7-en-1 passe de deux zones à un seul grand bac de 10,4 L : son prix est en chute de 40%

Le Ninja Foodi Flex 7-en-1 est un airfryer à double compartiment dont le tiroir peut transformer en un grand bac de 10,4 litres. Son prix est actuellement en baisse de 40% sur le site officiel de la marque grâce à une double promotion.

Air Fryer Ninja Foodi FLEX 7-en-1

Comme son nom le laisse entendre, le Foodi Flex de Ninja est un airfryer flexible qui peut accueillir deux aliments nécessitant des températures et des durées de cuisson différentes. L’une de ses forces réside donc dans sa capacité à libérer toute sa largeur lorsqu’un grand plat doit y entrer. Il suffit de retirer le séparateur amovible du tiroir.

En ce moment, la version 7-en-1 du Foodi Flex, avec une capacité totale de 10,4 L, est affichée à 179,99 € au lieu de 269,99 € sur le site de Ninja. Une seconde réduction peut être appliquée au panier avec le code PASN10 qui fait baisser encore le prix de 10 % . L’airfryer revient au final à 161,99 €, soit une économie totale de 108 € par rapport au tarif normal. Cela correspond à une réduction de 40%.

Un tiroir qui s’adapte à la taille de vos préparations

Quand le séparateur est en place, les deux compartiments de la friteuse sans huile ont un volume identique : 5,2 litres chacun. Dans cette configuration, chaque côté conserve ses propres réglages. Il devient ainsi possible de préparer des frites dans une zone et du poulet dans l’autre, avec des températures différentes.

La fonction Sync se charge de faire coïncider les fins de cuisson, même lorsque les durées programmées ne sont pas identiques. Vous servez donc les deux préparations au même moment. Le mode Match quant à lui, reproduit les mêmes paramètres des deux côtés, ce qui évite de tout régler une seconde fois lorsqu’il faut cuisiner une grande quantité.

La MegaZone de 10,4 litres est suffisamment grande pour accueillir un poulet de 2 kg ou jusqu’à 1,4 kg de frites. L’appareil mesure 41,5 cm de large et pèse 9,4 kg.

Le panneau de commande vous permet d’accéder à sept programmes : la friture sans huile, le mode Max Crisp destiné aux aliments surgelés, le rôtissage, la cuisson au four, le réchauffage, la déshydratation ainsi qu’une fonction permettant de faire lever une pâte.

Les plaques de cuisson, le séparateur et le grand bac possèdent un revêtement antiadhésif et peuvent passer au lave-vaisselle.


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