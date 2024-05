Redmi Pad Pro : la tablette Xiaomi est déjà à prix réduit sur le store officiel

À peine dévoilée et déjà en promotion ! Pour son lancement en France, la nouvelle tablette Redmi Pad Pro de la marque Xiaomi est proposée à prix réduit sur le store officiel du constructeur.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Avant l'annonce des nouveaux Poco F6 et F6 Pro, Xiaomi a dévoilé sa nouvelle tablette abordable, la Redmi Pad Pro. Disponible dans sa version 128 Go, la Pad Pro de la gamme Redmi est en promotion sur la boutique officielle du constructeur.

Affichée au prix conseillé de 329,90 euros, la Xiaomi Redmi Pad Pro voit son tarif diminuer à 299,90 euros grâce à une remise immédiate de 30 euros. En plus de la réduction, il est possible de bénéficier d'un stylet, d'une Cover et d'un clavier à des tarifs préférentiels.

Alimentée par une batterie de 10 000 mAh compatible avec la recharge rapide 33W et fonctionnant sous le système d'exploitation Xiaomi HyperOS basé sur Android U, la version Pro de la Redmi Pad dispose d'un écran tactile de 12 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels, une résolution de 249 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On retrouve aussi une mémoire vive de 6 Go de RAM, le processeur Snapdragon 7s Gen 2, un espace de stockage extensible jusqu'à 1,5 To, deux caméras frontale et arrière de 8 MP chacune, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2. Pour terminer, la tablette Xiaomi est fournie avec un adaptateur, un câble USB Type-C et un outil d'extraction de carte SD.