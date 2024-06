Un PC portable à moins de 300€ chez Darty – Découvrez le Lenovo IP3 17ITL6 !

Profitez d'une offre exceptionnelle sur le PC portable Lenovo IP3 17ITL6 chez Darty. Graĉe à une remise de 34 %, le PC se retrouve à moins de 300€ ! On vous détaille l'offre ci-dessous.

Profiter de -34% sur le PC Lenovo chez Darty

Le marché des PC portables offre de nombreuses options pour tous les besoins et tous les budgets. Mais il peut parfois être difficile de trouver un bon modèle à moins de 300€. Si vous avez ce type de budget, bonne nouvelle : Darty propose en ce moment une offre exceptionnelle ! Le Lenovo IP3 17ITL6, initialement proposé à 429,99 €, bénéficie actuellement d’une remise de 34%, ce qui ramène son prix à seulement 279,99 €. Une aubaine pour ceux qui recherchent un appareil performant sans se ruiner.

Une performance adaptée aux besoins quotidiens

Le Lenovo IP3 17ITL6 est équipé d’un processeur Intel Celeron 6305, offrant une performance suffisante pour les tâches courantes telles que la navigation sur Internet, la consultation des courriels, et l’utilisation de logiciels de bureautique. Ce processeur, bien que modeste, est tout à fait capable de gérer les activités quotidiennes sans accroc.

Spécifications techniques :

Écran : 17,3 pouces HD+ (1600 x 900)

Processeur : Intel Celeron 6305

RAM : 4 Go DDR4

Stockage : 128 Go SSD

Graphiques : Intel UHD Graphics

Prix : 279,99 € au lieu de 429,99 € (soit une remise de 34 %)

Avec un écran de 17,3 pouces HD+, le Lenovo IP3 17ITL6 offre une grande surface d’affichage, idéale pour le multitâche et le divertissement. La résolution de 1600 x 900 pixels garantit une clarté suffisante pour les vidéos HD, les présentations, et la consultation de documents. Cette taille d’écran est particulièrement appréciée pour ceux qui passent beaucoup de temps devant leur ordinateur, offrant un confort visuel supérieur aux écrans plus petits.

Le Lenovo IP3 17ITL6 dispose de 4 Go de RAM DDR4, ce qui est suffisant pour la majorité des tâches quotidiennes. Associée au processeur Intel Celeron 6305, cette mémoire assure une performance fluide pour la navigation web, le traitement de texte et les applications légères. Le stockage SSD de 128 Go permet non seulement des temps de démarrage rapides mais aussi un accès rapide aux fichiers et aux applications, améliorant ainsi l’expérience utilisateur globale.

Pour les graphismes, le Lenovo IP3 17ITL6 est équipé de la carte Intel UHD Graphics, qui, bien que basique, est capable de gérer les besoins graphiques de base comme la lecture de vidéos HD et les jeux légers. Cette configuration est idéale pour les utilisateurs qui recherchent une machine pour la consommation de contenu multimédia sans nécessiter des capacités graphiques avancées.

Découvrir le Lenovo IP3 17ITL6 à -34%

Avec un grand écran de 17,3 pouces, un stockage SSD rapide et un processeur suffisant pour les tâches quotidiennes, il constitue une excellente affaire à 279,99 € au lieu de 429,99 €. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle et rendez-vous dès maintenant sur le site de votre revendeur préféré pour en profiter.