HyperOS officiel : tout savoir sur le nouveau système de Xiaomi qui remplace MIUI

Le nouveau système de Xiaomi est officiel. HyperOS, c'est son nom, a été présenté par le constructeur et met l'accent sur plusieurs nouveautés. On vous dit tout.

C'est une page qui se tourne. Après des années de bons et loyaux services, il est temps pour MIUI de Xiaomi de tirer sa révérence. On supposait que MIUI 14 serait la dernière version sous ce nom, et cela a été confirmé avec l'annonce d'HyperOS, présenté officiellement le 26 octobre 2023. Si le constructeur chinois parle d'un nouveau “système d'exploitation”, il s'agit bien sur les smartphones d'une surcouche logicielle au final. En dessous, c'est toujours Android qui est à la manœuvre.

Cependant, HyperOS affiche une ambition très claire : être présent dans tout l'écosystème des produits Xiaomi. Les mobiles évidemment, mais aussi les montres connectées Xiaomi Watch, les téléviseurs Xiaomi TV, et même la future voiture électrique Xiaomi Car. L'idée est donc de proposer une expérience unifiée pour l'utilisateur qui naviguerait entre plusieurs appareils de la marque, tout en facilitant leur interopérabilité.

HyperOS prendra moins de place sur mobile que les autres systèmes

D'une manière générale, et comme le précise Xiaomi en rappelant que le développement d'HyperOS a démarré en 2017, ce dernier doit “apporter de la cohérence au paysage de l'IoT” (l'internet des objets). Le noyau dur d'HyperOS se base sur Linux et le système Vela créé par la firme. Il “prend en charge plus de 200 types de processeurs et plus de 20 systèmes de fichiers standard, couvrant des centaines de types d'appareils”. À titre d'exemple, HyperOS peut tourner avec seulement 64 Kb de RAM, mais peut en supporter jusqu'à 24 Go au besoin.

Conçu pour être le plus léger possible, HyperOS occupera 8,75 Go sur les smartphones Xiaomi. Cela en fait le plus léger à l'heure actuelle. Il veut également être efficace en matière de performance et de consommation énergétique. Ainsi, faire tourner un jeu exigeant en ressources sur un mobile utilisant HyperOS résultera en “une fréquence d'images plus stable et une consommation d'énergie plus faible”, comparé à la version stock d'Android par exemple (selon les chiffres mesurés par Xiaomi).

HyperOS facilite l'utilisation de vos objets connectés avec HyperConnect

Le système ayant vocation à être le seul nécessaire à tout un tas de produit, il se doit d'optimiser leur interconnexion. C'est là que le framework HyperConnect entre en jeu. Concrètement, HyperOS dispose d'un centre de contrôle intégré. À partir d'un seul appareil, vous avez accès aux autres, que vous soyez “à la maison, sur la route, ou au bureau”. HyperConnect, de son côté, s'occupe de connecter l'ensemble de manière optimale.

Xiaomi donne des exemples d'applications : “changer de caméra pendant une vidéoconférence, accéder aux caméras de la voiture sur votre mobile, accéder à la caméra arrière de votre smartphone pendant que vous utilisez une tablette, et même connecter votre tablette à Internet via votre smartphone. De plus, les applications, le contenu du presse-papier et les notifications peuvent être transférés entre les appareils selon les besoins de l'utilisateur”.

L'intelligence artificielle intégrée à HyperOS va rendre les appareils connectés proactifs

Au sein d'HyperOS, un sous-système appelé HyperMind tire profit de l'IA pour que vos objets connectés prennent des décisions utiles par eux-même. Pas de panique, vous aurez toujours le dernier mot. Par exemple, si vous allumez toujours la lumière du hall juste après avoir déverrouillé votre serrure connectée, HyperMind va comprendre que c'est une habitude et vous proposer de le faire automatiquement désormais. À vous d'accepter ou non.

Il y aura donc théorie moins besoin de définir des séquences à base de déclencheurs et de conditions pour faire fonctionner une maison connectée. S'ils tournent sous HyperOS, les objets vont apprendre de vos usages et s'en servir pour créer des routines qu'ils supposent intéressantes pour vous.

Xiaomi a également amélioré son Assistant IA. Il peut désormais créer du texte, résumer un article, retranscrire une conversation pendant une vidéoconférence sous forme de notes… Vous pouvez également chercher des photos dans l'album de votre mobile à la voix, et générer des images à partir de clichés existants. Pour sécuriser le tout, l'ensemble du système HyperOS bénéficie d'un chiffrage de bout-en-bout.

Quand HyperOS sera-t-il disponible chez nous ?

HyperOS sera préinstallé sur les prochains Xiaomi 14, ainsi que sur la Xiaomi Watch S3 ou la Xiaomi TV S Pro 85 pouces miniLED, entre autres. Les mobiles chinois en profiteront dès décembre cette année, tandis qu'il faudra attendre le premier semestre 2024, sans plus de précisions, pour une version internationale.