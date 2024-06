La Fnac offre une carte cadeau numérique Xbox de 50€ avec la Xbox Series S !

La Fnac propose en ce moment une offre exceptionnelle : une carte cadeau numérique Xbox de 50€ offerte pour l'achat de la Xbox Series S. Une opportunité idéale pour les amateurs de jeux vidéo souhaitant profiter des derniers titres à succès tout en réalisant des économies.

Découvrir l'offre chez la Fnac

La Fnac propose actuellement une offre irrésistible pour les amateurs de jeux vidéo : une carte cadeau numérique Xbox de 50€ offerte avec l'achat d'une Xbox Series S au prix de 299,99€. Une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui souhaitent profiter pleinement de la dernière console de Microsoft tout en économisant sur les jeux et abonnements.

Une console nouvelle génération et des jeux à foison

La Xbox Series S est une console entièrement numérique qui ne fait aucun compromis sur les performances. Dotée d'un disque SSD de 512 Go, elle assure des temps de chargement ultra-rapides et des transitions fluides entre les jeux et les applications. Grâce à son architecture Xbox Velocity, les jeux bénéficient de graphismes améliorés et de performances accrues.

La Series S est également capable de produire des visuels impressionnants avec une résolution allant jusqu'à 1440p et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 images par seconde. Compatible avec la technologie ray tracing, elle offre des effets lumineux réalistes et des environnements plus immersifs.

Avec la carte cadeau numérique Xbox de 50€ offerte, vous pourrez enrichir votre collection de jeux avec quelques-uns des best-sellers incontournables. Parmi eux, on trouve :

Halo Infinite, le dernier opus de la célèbre franchise de science-fiction, offrant une campagne captivante et un mode multijoueur extrêmement populaire.

Forza Horizon 5, un jeu de course acclamé par la critique, qui propose un monde ouvert vaste et magnifique à explorer au volant de centaines de voitures de rêve.

FIFA 23, le jeu de football par excellence, permettant de vivre l'excitation des matchs avec des graphismes réalistes et une jouabilité améliorée.

Minecraft, un jeu de construction et d'aventure emblématique, où les possibilités de création sont infinies, offrant des heures de divertissement.

Call of Duty: Warzone, un jeu de tir en ligne qui propose des batailles intenses et stratégiques, parfait pour les amateurs de FPS.

Le Xbox Game Pass donne accès à une bibliothèque de plus de 100 jeux de haute qualité, incluant des nouveautés et des titres populaires. Avec la carte cadeau de 50€, vous pouvez également souscrire à un abonnement Xbox Live Gold, qui permet de jouer en ligne avec des amis et de bénéficier de jeux gratuits chaque mois.

Profiter de l'offre dès maintenant chez la Fnac

Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l'univers du jeu vidéo avec la Xbox Series S et ses nombreuses possibilités.