La caméra de surveillance Xiaomi Outdoor Camera AW200 passe à moitié prix !

Vous souhaitez surveiller votre maison en votre absence ? La Xiaomi Outdoor Camera AW200 est actuellement à son prix le plus bas grâce à cette belle offre. Normalement en vente à 49,99 €, elle passe à seulement 24,99 € en utilisant le coupon de 5 € proposé par Xiaomi. Et bonne nouvelle, vous pouvez utiliser cette caméra de surveillance en extérieur puisqu’elle est résistante à l’eau et à la poussière.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Normalement en vente à 49,99 €, la Xiaomi Outdoor Camera AW200 est actuellement affichée en promotion à 29,99€. Mais ça n’est pas tout puisque Xiaomi propose en plus un coupon de 5 € qui vous permet d’avoir une réduction supplémentaire lorsque votre panier est validé. La caméra de surveillance vous revient donc 24,99€ et vous avez la livraison gratuite.

Xiaomi Outdoor Camera AW200 est un modèle qui peut parfaitement s’utiliser en intérieur comme en extérieur. Comme elle est IP65, cette caméra de surveillance peut être installée dehors car elle résiste aux intempéries. Elle est dotée d’un capteur haute résolution qui permet de capturer des images de 1 920 x 1 080 pixels. La grande ouverture F1.6 vous assure une luminosité optimale, même quand l’éclairage est est faible. Enfin, la vision nocturne vous retranscrit les images en couleurs et avec de nombreux détails, vous permettant de voir comme en plein jour.

En connectant votre caméra de surveillance au Wi-Fi, vous pouvez suivre en temps réel ce qu’il se passe chez vous. Le détecteur de mouvement est capable d’identifier lorsqu’une personne est présente et vous recevez directement une notification pour vous en informer. Vous pouvez aussi lancer le mode time-lapse pour avoir des photos à intervalle régulier.

Au niveau du stockage, vous avez la possibilité d’ajouter une carte mémoire ou bien d’utiliser le service de de stockage Cloud. Enfin, la caméra de surveillance est compatible avec Alexa et Google Home, vous pouvez donc utiliser votre voix pour la contrôler.