Redmi Pad Pro officielle : Xiaomi dévoile une nouvelle tablette Android à seulement 329 euros

Xiaomi vient de lever le voile sur une nouvelle tablette abordable, la Redmi Pad Pro. Comme les smartphones de la marque, la Redmo Pad Pro entend bien offrir un excellent rapport qualité prix.

Juste avant l’annonce des Poco F6, F6 Pro et de la première Poco Pad, Xiaomi vient de présenter une autre tablette sous Android, nommée Redmi Pad Pro. Cette dernière vient améliorer la formule proposée par la Redmi Pad classique depuis sa sortie en 2022, et vient se positionner comme une tablette haut de gamme dans le catalogue de Redmi.

La Redmi Pad Pro est lancée à seulement 329 euros, un peu plus que l’actuelle Redmi Pad, proposée à l’origine à 299 euros. Cependant, sa fiche technique s’avère bien plus intéressante, et devrait intriguer de nombreux nouveaux clients, notamment les joueurs. Des offres de lancement sont évidemment de la partie pour faire baisser le tarif pendant quelques jours. Vous profiterez par exemple de la tablette dans sa version de base à seulement 299 euros jusqu'au 2 juin.

La Poco Pad offre un écran toujours plus fluide

Le principal atout de cette Redmi Pad Pro est son grand écran de 12,1 pouces. Il utilise une définition 2,5K (2560 x 1600 pixels) mais surtout un taux de rafraichissement 120 Hz. Elle s’avère donc plus fluide que les autres tablettes de Xiaomi dans le même segment. La luminosité maximale est de 600 nits, la certification Dolby Vision est de la partie, et elle mise sur un verre Gorilla Glass 3 pour la protection.

La Redmi Pad Pro est propulsée par le processeur Snapdragon 7s Gen 2, qui lui permettra aussi d’atteindre de bien meilleures performances que la Redmi Pad, surtout en jeu. Il est accompagné par jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La tablette est alimentée par une grande batterie de 10 000 mAh, compatible avec la recharge rapide 33W. Pour ce qui est de la partie photo, Xiaomi est allé au plus simple : un capteur de 8 MP à l’arrière, et un autre à l’avant.

Malgré son petit prix, la Redmi Pad Pro utilise 4 haut-parleurs, 2 de chaque côté, qui devraient offrir une expérience sonore assez immersive. Elle est livrée avec Android 14 et HyperOS 1.0, le nouveau système d’exploitation de Xiaomi.