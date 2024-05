Xiaomi lance les Poco F6 et F6 Pro, deux smartphones qui bousculent les codes du milieu de gamme

À l’occasion d’un événement à Dubaï, Xiaomi vient de lever le voile sur deux nouveaux smartphones de milieu de gamme : les Poco F6 et F6 Pro. Comme d’habitude avec cette série, Xiaomi entend bien proposer le rapport qualité-prix le plus intéressant du moment.

Ça y est, les Poco F6 et F6 Pro ont été présentés officiellement. Ceux-ci succèdent directement aux Poco F5 et F5 Pro de l’année dernière, qui nous avaient déjà impressionnés grâce à leur fiche technique intéressante et leur prix très compétitif. Xiaomi veut encore une fois marquer l’essai avec cette nouvelle génération, qui vient corriger quelques défauts de la précédente.

Comme les F5, les deux F6 sont assez différents l’un de l’autre, et ont chacun leurs forces et faiblesses. Ce qu’ils ont en commun, c’est d’utiliser des puces haut de gamme qui les rendent un peu plus puissants que leurs compétiteurs directs, bien que celles-ci ne soient pas les mêmes sur les deux appareils.

Le Poco F6 Pro mise encore une fois sur sa puissance, mais pas que

Si le Poco F6 Pro vous rappelle quelque chose, c’est parce qu’il s’agit d’une version modifiée du Redmi K70 que Xiaomi avait lancé en fin d’année en Chine. Ce dernier a la particularité d’être propulsé par une puce Snapdragon 8 Gen 2, que l’on retrouvait dans les smartphones haut de gamme de 2023, et elle est même accompagnée par jusqu'à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

L’écran de 6,67 pouces partage les mêmes spécifications que celui du Xiaomi 14. Il s’agit d’une dalle QHD+ (1 440 x 3 200 pixels) OLED C8 signée TCL, qui offre un taux de rafraichissement 120 Hz, mais surtout une luminosité en pic de 4 000 nits. Elle doit cependant se contenter d’un verre Gorilla Glass 5 pour la protection.

Le smartphone est alimenté par une batterie de 5 000 mAh, qui a la particularité d’être compatible avec une recharge rapide filaire 120 W, de quoi recharger entièrement l’appareil en moins d’une demi-heure. Côté photo, le Poco F6 Pro mise sur un grand capteur principal de 50 MP Light Fusion 800, sur un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP dont on se serait bien passé. La partie selfie est, elle, assurée par une caméra de 16 MP. C’est donc principalement sur la caméra principale que l’on devrait constater des améliorations par rapport au Poco F5 Pro.

Le Poco F6 s’inscrit dans la lignée du Poco F5

Comme le Poco F5 en 2023, c’est surtout le Poco F6 qui nous fait de l’œil. Il s’agit là d’une version modifiée du Redmi Turbo 3 chinois. Il est propulsé par la toute nouvelle puce Snapdragon 8s Gen 3, qui est essentiellement une version bridée du Snapdragon 8 Gen 3 haut de gamme des Xiaomi 14.

L’écran OLED de 6,67 pouces propose des spécifications un peu plus modestes. Il utilise une définition 1,5K (1220 x 2712 pixels), un taux de rafraichissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 2400 nits mais est protégé par du verre Gorilla Glass Victus, plus résistant.

La batterie est toujours de 5000 mAh, mais se contente cette fois-ci d’une recharge rapide de 90 W. C’est tout de même plus que la génération précédente, limitée à 67W. Malheureusement, toujours pas de recharge sans fil sur cette série. Au niveau de la photo, on retrouve deux caméras à l’arrière : un capteur principal de 50 MP IMX882, légèrement plus petit que celui du Poco F6 Pro, et un capteur ultra grand-angle de 8 MP. Un capteur frontal de 20 MP complète la configuration photo.

Pour ce qui est du reste, on peut noter que le capteur d’empreintes digitales se trouve désormais sous l’écran sur les deux modèles. Ils ne sont malheureusement pas compatibles avec la dernière norme Wi-Fi 7, mais sont livrés sous Android 14 et HyperOS, le nouveau système d’exploitation de Xiaomi qui remplace MIUI.

Prix et disponibilité

Pour ce qui est des tarifs, le Poco F6 sera disponible en trois couleurs (noir, vert et titane) à partir de 449,90 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sur le site officiel de Xiaomi et les distributeurs habituels. C’est 20 euros de plus que le Poco F5 l’année précédente. Une version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est également proposée à 499,90 €.

Pour ce qui est du modèle Pro, il arrive chez nous en deux coloris (noir et blanc) à partir de 579,90 € dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et ne subit donc aucune augmentation par rapport à son prédécesseur. Les autres versions avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage et 16 Go de RAM et 1 To de stockage sont, elles, à 629,90 € et 699,99 €.

Comme d’habitude, Poco propose des offres de lancement qui rendent les deux smartphones encore plus intéressants. Jusqu’au 30 mai prochain, vous bénéficierez de 80 à 100 euros de réduction sur le modèle Pro et d’une Redmi Watch 3 Active offerte. Pour le Poco F6, le prix tombe à seulement 389 € pour le modèle de base. Tous les futurs propriétaires des Poco F6 et F6 Pro disposeront d’un bonus de reprise de jusqu’à 100 euros sur leur ancien appareil, et d’une réduction de 20 euros pour les nouveaux clients.