Xiaomi lance la Redmi Pad, une tablette tout-en-un pour seulement 299€

Aujourd’hui, Xiaomi dévoile toute une ribambelle d’objets connectés, dont la très intéressante Redmi Pad. La tablette est équipée d’un écran 10,61 pouces et d’un capteur photo ultra grand-angle de 8 MP. Aussi utile pour le divertissement que les appels vidéo, elle ne coûte que 299 €.

Si Xiaomi continue de redéfinir la qualité sur le marché des smartphones entrée et milieu de gamme avec ses Redmi (les dernières fuites concernant sur le Redmi Note 12 nous l’ont encore confirmé), on attendait encore que le constructeur en fasse de même du côté des tablettes. C’est désormais chose faite avec la flambant neuve Redmi Pad. Nous vous l’annoncions il y a quelques jours, la firme chinoise dévoile aujourd’hui plusieurs appareils connectés, dont cette fameuse tablette.

Qu’en est-il donc de cette fameuse Redmi Pad ? Celle-ci dispose d’un écran de 10,61 pouces, qui s’accompagne d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’une latence réduite. Xiaomi a tout misé sur le confort d’utilisation, puisque l’écran a obtenu la certification SGS de faible fatigue visuelle, ce qui est une première mondiale pour une tablette. Par ailleurs, cette dernière a également reçu la certification de faible luminosité par le TÜV Rheinland.

La Redmi Pad, la tablette polyvalente à petit prix

Toujours dans l’optique d’offrir une expérience audiovisuelle immersive, la Redmi Pad se dote de quatre haut-parleurs équipés de Dolby Atmos, permettant ainsi un rendu sonore optimal pour tous ceux qui apprécient de regarder leurs films et séries sur tablette. Mais ce n’est pas le seul atout de celle-ci, puisqu’elle est également pensée pour les appels visio, avec son son capteur selfie ultra grand-angle de 8 MP 105°. De quoi afficher toute la famille en même temps.

Le tout est supporté par une batterie de 8000 mAh, compatible à 18W, ce qui lui offre une autonomie généreuse. La tablette est disponible dès aujourd’hui pour le prix de 299 € via les canaux officiels de Xiaomi. Le constructeur a également dévoilé sa nouvelle TV Q2 Series, sa montre connectée Smart Band 7 Pro, de nouveaux écouteurs Redmi Buds 4 Pro et Redmi Buds 4 et enfin, deux appareils de nettoyage : le Truclean W10 Wet Dry Vacuum Series et le Robot Vacuum X10+.