Le tout nouveau Magic 6 Pro est à l'honneur chez Boulanger. Accompagné d'une montre connectée, le smartphone signé Honor bénéficie d'une réduction de 200 euros sur son prix d'origine. Et pour l'achat du téléphone, Honor offre la tablette Pad 9.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le Xiaomi 14 en promotion chez Darty, c'est au tour d'un smartphone d'une autre marque asiatique de faire l'objet d'un bon plan sur le site Boulanger. Disponible dans un coloris noir, le Magic 6 Pro de la marque Honor avec une montre Watch GS 3 offerte est à 1099 euros au lieu de 1299 euros.

La réduction de 200 euros s'effectue de cette façon : une première remise immédiate de 150 euros de la part du site e-commerce français et une autre remise de 50 euros après avoir ajouté le bundle au panier. Grâce à cet achat, sachez que le constructeur Honor vous offre une tablette Honor Pad 9 d'une valeur de 399 euros (voir conditions).

Considéré comme un smartphone haut de gamme, le Magic 6 Pro a été officialisé en conférence de presse à Barcelone, en marge du Mobile World Congress 2024. Le successeur du Magic 5 Pro dispose d'un écran de 6,8 pouces avec une définition de 1280 x 2800 pixels, d'un processeur Snapdragon 8 Gen 3, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go, du système d'exploitation mobile MagicOS 8.0 basé sur Android 14 et d'une batterie de 5600 mAh avec la SuperCharge à 100W.

De son côté, l'APN du téléphone est constituée d'un capteur principal de 50 MP (f/1,4-f/2,0, OIS), d'un capteur ultra large de 50 MP (f/2.0), d'un capteur téléobjectif périscope de 180 MP (f/2,6, zoom optique 2,5x, zoom numérique 100x, OIS) et d'une caméra frontale de 50 MP (f/2.0). Enfin, la connectivité se compose notamment d'un port USB Type-C, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de la norme Wi-Fi 7 (be) et du GPS.