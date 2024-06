Razer Blade 14 : très grosse remise sur le PC portable gaming sur Rue du Commerce

Rue du Commerce propose de belles réductions sur les PC portables Razer haut de gamme. Leurs prix sont en baisse de plusieurs centaines d'euros. C'est le cas des Razer Blade 14 et 16 qui font l'objet d'une remise de près de 2000 €.

Razer est l'une des premières marques à s'être lancées sur le segment des ultrabooks à vocation de jeu. Fins et légers, ces ordinateurs portables sont très performants et affichent un design haut de gamme, mais avec des prix tout aussi premium.

Grâce à une offre à durée limitée sur Rue du Commerce, des PC portables gamer signés Razer font l'objet de réductions importantes sur leurs prix. Il y a par exemple le Razer Blade de 14 pouces qui voit son prix passer à 1 999 € au lieu de 3 800 €. La version de 16 pouces passe à 2 400 € au lieu de 3800 €.

1800 € de remise sur le Razer Blade 14

Il s'agit ici d'un PC portable gaming équipé d'une carte graphique Nvidia RTX 3080 Ti. Légèrement plus puissante que la RTX 4070 de dernière génération, ce composant est calibré pour offrir les meilleures performances en 1440p et en 4K. L'écran du Razer Blade 14 est justement de définition Quad HD+. Plus précisément, c'est une dalle WQHD (2560 x 1440 pixels ), avec une fréquence de rafraichissement allant jusqu'à 165 Hz.

Pour accompagner la carte graphique, ce PC portable gaming dispose aussi d'un processeur surpuissant : le Ryzen 9 6900HX, avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage SSD. C'est donc un laptop ultrapuissant qui peut encaisser n'importe quel jeu en 1440p, avec ou sans le ray tracing. Les jeux compatibles DLSS tourneront avec encore plus de confort.

Et pour les utilisateurs ayant un profil créatif, il y a aussi de quoi faire facilement du montage, de la modélisation et toutes sortes de tâches graphiques exigeantes.

Pour revenir au prix du Razer Blade 14 en promotion, il est en ce moment à 1 999 € au lieu de 3 799 €, ce qui correspond à une réduction de 47%. Vous économisez ainsi 1 800 €.

Razer Blade 16 : son prix est en baisse de plus d'un tiers

Si vous visez un écran plus grand, il y a aussi le Razer Blade 16 pouces en promotion à un prix plus élevé. Il s'affiche à 2 400 € au lieu de 3 800 €, ce qui correspond à une réduction de 1 400 € (-37%).

Le Razer Blade 16 est équipé d'une carte graphique Nvidia de dernière génération : la RTX 4070. Elle est aussi taillée pour le gaming en 1440p. L'écran est ici d'une définition WQXGA (2560 x 1600 pixels ), avec une fréquence de rafraichissement maximale de 240 Hz.

Ce PC portable gaming est par ailleurs équipé d'un processeur Intel Core i9-13950HX, avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage SSD. La configuration est assez équivalente à celle du Razer Blade 14 en promo, mais avec un écran plus grand et une carte graphique plus récente d'une génération.